Donald Trump Bandaríkjaforseti bauð Xi Jinping, forseta Kína, til veglegrar kvöldverðarveislu í Hvíta húsinu í gær þar sem báðir leiðtogar lofuðu nýtt og betra samband ríkjanna. Á sama tíma söfnuðust mótmælendur saman fyrir utan hlið Hvíta hússins og voru nokkrir þeirra handteknir.
Veislan var haldin á öðrum degi þriggja daga heimsóknar Xi til Washington og á meðal gesta voru auðjöfrar, ráðherrar úr ríkisstjórn Trumps, forstjórar bandarískra tæknifyrirtækja og fleiri áhrifamenn.
Trump þakkaði Xi fyrir að leggja á sig langt ferðalag til Bandaríkjanna og sagði samband þeirra tveggja sterkt.
„Við höfum aldrei átt betra samband," sagði Trump og fór jafnframt út fyrir handritið til að hrósa byggingu nýs danssals við Hvíta húsið, sem enn á eftir að ljúka við.
Bauð hann meðal annars Xi og eiginkonu hans að verða fyrstu gestirnir til að stíga inn í salinn, þó framkvæmdir standi enn yfir..
Forsetinn afhenti einnig Xi stóra höggmynd af haferni, þjóðartákni Bandaríkjanna, og sagði hana tákna frjálsan anda Ameríku. Hann bað um að höggmyndin fengi góðan stað í Peking og að hann og Melania forsetafrú hefðu tekið þátt í hönnun hennar.
Xi sagði móttökur gestgjafanna hafa látið hann og eiginkonu hans finnast þau vera heima hjá sér.
Hann sagði leiðtogana tvo vera að skrifa sögu í samskiptum ríkjanna og að þeir hefðu sammælst um að byggja upp uppbyggilegt og stöðugt samband Kína og Bandaríkjanna. Xi sagði samræður þeirra hafa verið einlægar og ítarlegar og að þær myndu styrkja tengsl ríkjanna.
Líkt og hjá Trump einkenndust orð Xi af miklu hrósi, og lagði hann áherslu á menningartengsl og sameiginlega sögu ríkjanna. Hann rifjaði upp að samband ríkjanna hefði verið smíðað í baráttunni gegn Japan í seinni heimsstyrjöldinni, áður en það styrktist enn frekar á tímum Nixon-stjórnarinnar.
Í lok ræðu sinnar sagði Xi að markmið ríkjanna gætu styrkt hvort annað og hvatti bæði ríkin til að finna nýja nálgun í samskiptum stórvelda.
Þrátt fyrir mikið lof leiðtoganna í garð hvor annars benda sérfræðingar á að fá áþreifanleg tíðindi hafi komið út úr viðræðum ríkjanna hingað til.
Meðal gesta voru fjölmargir forstjórar úr tækniheiminum, þar á meðal Tim Cook frá Apple, Sam Altman frá OpenAI, Sundar Pichai frá Google, Jeff Bezos frá Amazon og Jensen Huang frá Nvidia. Mark Zuckerberg, stofnandi Meta, var einnig viðstaddur sem og Jeff Yass, bandarískur milljarðamæringur sem á hlut í TikTok.
„Allir vildu vera þarna," sagði Trump fyrir veisluna.
„Ég myndi segja að þið hafið allan tækniheiminn, allan bankaheiminn og margt fleira."