Holmes flutt á áfangaheimili

Elizabeth Holmes, stofnandi fallna heilbrigðisfyrirtækisins Theranos sem olli einu mesta fjaðrafoki Kísildals, verður flutt úr lágmarksöryggisfangelsi á áfangaheimili í ágúst á næsta ári.
Dagblaðið Guardian greinir frá.
Holmes var dæmd í meira en ellefu ára fangelsi árið 2022 fyrir að svíkja fjárfesta í Theranos-skandalnum svokallaða. Holmes hafði verið hampað sem nýja kvenkyns Steve Jobs eftir að heilbrigðisfyrirtæki hennar Theranos hafði vakið gífurlega athygli.
Í stuttu máli sérhæfði fyrirtækið sig í meintri byltingarkenndri tækni við blóðprufur. Tæknin átti að krefjast aðeins eins blóðdropa úr sjúklingum til að greina ástand þeirra. Tæknin átti að geta greint krabbamein og fleiri sjúkdóma úr sýni sem var tekið úr fingurgómi sjúklinga.
Síðar kom í ljós að ekki reyndist innistæða fyrir því sem tæknin átti að geta gert. Að mati dómstóla sveik Holmes hundruð milljóna dala úr vösum fjárfesta og var henni gert að greiða þeim skaðabætur.
Mikill áhugi hefur vaknað um mál Holmes undanfarið eftir að Nathan Fielder, kanadískur grínisti og viðskiptafræðingur, tilkynnti að heimildarmynd væri væntanleg frá honum um mál hennar. Stiklu fyrir myndina má berja augum hér að neðan.
Í myndinni sem heitir You Can See Everything dvelur Fielder á heimili Holmes og fylgir henni eftir áður en hún afplánar fangelsisdómi sínum. Fielder verður þar hluti af lífi hennar og sambýlismanns hennar, Billy Evans.
Myndin verður síðan að þriggja ára rannsókn á Holmes, sjálfsmynd hennar og því hvað sé hægt að segja að sé raunverulegt þegar viðfangsefnið er meðvitað um að myndavélin fylgist með öllu.
Alríkisfangelsismálastofnun Bandaríkjanna tilkynnti þeim sem urðu fyrir barðinu á Holmes um flutninginn. Hún er nú vistuð í lágmarksöryggisfangelsi í borginni Bryan í Texas-ríki. Dómur hennar hefur verið styttur þó nokkrum sinnum.
„Endurskoðaður dómur Holmes endurspeglar enn réttláta refsingu fyrir alvarlegt brot hennar og þjónar sem áminning um að vogarskálar réttvísinnar munu ná jafnvægi,“ er haft eftir héraðsdómara á svæðinu.