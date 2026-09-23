Erlent

Hélt á myndum af skóla­börnum og sakaði Banda­ríkin um hryðju­verk

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Masoud Pezeshkian sakaði Bandaríkjamenn um stríðsglæpi.
Masoud Pezeshkian sakaði Bandaríkjamenn um stríðsglæpi. AP Photo/Heather Khalifa

Forseti Írans sakaði Bandaríkin um hryðjuverk í ræðu sinni fyrir Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna og sagði Írani aldrei myndu beygja sig og bugta fyrir Bandaríkjunum. Þá hélt hann á myndum af hinum látna leiðtoga Ayatollah Khameinei sem og af látnum almennum borgurum. Á sama tíma lýsti hann Írani opna fyrir viðræðum en sendinefnd Bandaríkjanna yfirgaf salinn.

Stríð milli landanna hefur staðið yfir í að verða sjö mánuði. Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði í sinni ræðu í þinginu í gær að hann stæði frammi fyrir erfiðri ákvörðun, sem gæti falið í sér gjöreyðingu íslamska lýðveldisins í Íran. Masoud Pezeshkian forseti Íran segir Írani ekki munu láta slíkar hótanir á sig fá.

Hann hóf ræðu sína á að lyfta mynd af Ayatollah Khameini æðsta leiðtoga Íran sem Bandaríkjamenn og Ísraelar felldu í upphafi átakanna í febrúar. Þá hélt hann einnig á myndum af almennum borgurum, flestir skólakrakkar, sem Íranir hafa sagt að hafi látist í bandarískum loftárásum í Minab og í Lamerd í Íran. Bandaríkjamenn hafa sagt loftárásir í Minab til rannsóknar en þvertaka fyrir að bera ábyrgð á dauða almennra borga í Lamerd.

„[Trump] hlýtur að vita að andspyrna írönsku þjóðarinnar mun aðeins aukast í ljósi refsiaðgerða, aukins þrýstings og aukins yfirgangs. Við munum aldrei beygja okkur né bugta,“ sagði forsetinn meðal annars. Hann ítrekaði þó að írönsk stjórnvöld væru reiðubúin til viðræðna og til samninga en myndu ekki sætta sig við valdbeitingu.

Horfa má á ræðuna í heild sinni hér fyrir neðan.

Þá sagði hann að Bandaríkin yrðu að láta af lokunum sínum við Hormússund, sem Íranir hafa ítrekað sjálfir einnig lokað fyrir annarri skipaumferð. „Það gengur ekki að allir hagnist á Hormússundi á meðan okkur er meinaður aðgangur að siglingum um þessa vatnaleið,“ sagði hann.

Hann ítrekaði einnig að Íran myndi ekki gefa eftir rétt sinn til að nýta kjarnorku. Fullyrti hann að landið myndi ekki leitast við að þróa kjarnorkuvopn en það er það sem Ísrael og Bandaríkin hafa óttast mest.

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