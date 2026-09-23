Donald Trump forseti Bandaríkjanna hótaði í ræðu sinni á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í gær að afmá klerkastjórnina í Íran ef átökin leystust ekki. Samskipti áttu sér stað á milli fulltrúa landanna á þinginu í gær.
Trump kom víða við í ræðu sinni en hann sagðist standa frammi fyrir stórri ákvörðun um hvort ráðast ætti aftur á Íran eða freista þess að ná samkomulagi um frið.
Á þinginu hefur Trump fundað með á annan tug þjóðarleiðtoga á sama tíma og átök bæði í Mið-Austurlöndum og Úkraínu reyna á utanríkisstefnu Bandaríkjamanna. Stóran hluta ræðu sinnar varði Trump í að réttlæta stríðið við Íran, sem ýtt hefur olíuverði upp á heimsvísu og dregið úr fylgi hans frá því hernaðaraðgerðir Bandaríkjanna hófust í febrúar.
Í frétt BBC segir að tónn Trump var í töluverðu ósamræmi við orð Antonio Guterres, framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna, sem varaði við því fyrr um daginn að sundrung í heiminum færi vaxandi og lagði áherslu á gagnkvæma hagsmuni þjóða heims.
Trump hélt því meðal annars fram að átökin hefðu komið í veg fyrir að Íranir gætu eignast kjöarnorkuvopn og sýnt fram á gildi þess sem hann sagði frið í formi styrks, úrslitakosti í stað samningaviðræðna eða málamiðlana.
„Verður samið við Íran þannig að landið fái að byggja sig upp og verða mun stórfenglegra ríki en það hefur áður verið? Eða mun ég afmá klerkastjórnina, og það hratt, og gef þeim aldrei aftur tækifæri til að drepa fólk og eyðileggja lönd? Mun ég taka þá til heljar?“ spurði Trump og sagðist telja að samningur við Íran myndi nást skömmu eftir þingkosningar í Bandaríkjunum í nóvember.
Ummælin endurspegla utanríkisstefnu Trump sem einkennist af þvingunum og hótunum hervalds en um leið er durum haldið opnum fyrir samningaviðræðum.
Á fundi með blaðamönnum síðar sagði Trump að bandarískir embættismenn hefðu átt mjög gagnlegan þriggja klukkustunda fund með íranskri sendinefnd á alþjóðaþinginu. Íranska ríkissjónvarpið staðfesti að utanríkisráðherrann Abbas Araghchi hefði fundað með Steve Witkoff, sérstökum erindreka Bandaríkjanna í Mið-Austurlöndum.
Talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins, Esmail Baghaei, sagði samkvæmt ríkisfréttastofunni IRNA að viðræðurnar hefðu farið fram fyrir milligöngu katarsks sáttasemjara sem kom skilyrðum Teheran á framfæri, þar á meðal að öllum hernaðaraðgerðum yrði hætt og að Bandaríkin létu af aðgerðum sínum.
Þegar BBC spurði Witkoff hvernig fundirnir hefðu gengið, um leið og hann var að yfirgefa höfuðstöðvar Sameinuðu þjóðanna, svaraði hann með því að rétta upp þumalinn.
Today, on the sidelines of the United Nations General Assembly, we engaged in lengthy talks with the Iranian delegation through the mediators, who shuttled between the two sides throughout the day. They successfully completed a round of discussions that we hope will prove…— Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) September 22, 2026
Today, on the sidelines of the United Nations General Assembly, we engaged in lengthy talks with the Iranian delegation through the mediators, who shuttled between the two sides throughout the day. They successfully completed a round of discussions that we hope will prove…
Síðar staðfesti hann á X að viðræðurnar hefðu farið fram í gegnum sáttasemjara sem héldu til skiptis milli fylkinganna allan daginn og að „otu viðræðna hefði verið lokið með góðum árangri sem vonir standa til að reynist uppbyggilegur og vænlegur.