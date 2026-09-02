Erlent

Vonast til að geta haldið á­rásum í lág­marki fram yfir kosningar

Agnar Már Másson skrifar
Donald Trump í skrifstofu sinni í Hvíta húsinu.
Donald Trump í skrifstofu sinni í Hvíta húsinu. AP/Alex Brandon

Ráðgjafar Bandraíkjaforseta vilja sjá til þess að forsetinn haldi átökum á Hormússundi í lágmarki fram að þingkosningum í nóvember, í von um að draga ekki enn frekar úr stuðningi við Repúblikana. Engu að síður hafa árásir færst í aukana við sundið undanfarna daga.

Átök milli Bandaríkjanna og Írans stigmögnuðust enn frekar aðfaranótt miðvikudags þegar stjórnvöld í Teheran gerðu árásir á bandarískar herstöðvar víðs vegar um Mið-Austurlönd í kjölfar þess að bandarísk árás hæfði hús í Íran þar sem brúðkaupsveisla var sögð fara fram, með þeim afleiðingum að fimm létust og tugir særðust.

Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði í færslu á Truth Social í gær að Bandaríkin hefðu gert röð „stórra og öflugra“ árása á írönsk skotmörk nálægt Hormússundi til að bregðast við því sem hann kallaði „misheppnaða tilraun“ til að leggja jarðsprengjur meðfram þessari mikilvægu verslunarleið.

Ráðgjafar Trump hafa unnið að því að undanförnu að sannfæra forsetann um að koma í veg fyrir frekari stigmögnun í Íran þar til þingkosningum lýkur í nóvember, að því er Reuters greinir frá með vísan í fjóra heimildarmenn.

Aftur á móti er haft eftir heimildum að ráðamenn í Hvíta húsinu hugsi sér að færa árásir aftur í aukana eftir að kosningum lýkur hinn 3. nóvember.

Repúblikanar ráða nú ríkjum í Hvíta húsinu og báðum þingdeildum og það myndi gjörbreyta hinu pólitíska landslagi ef þeir misstu völdin í fulltrúadeildinni, hvað þá ef öldungadeildin félli Demókrötum einnig í skaut.

Skoðanakannanir benda til þess að miklar líkur séu á því að Demókratar nái meirihluta í fulltrúadeild bandaríska þingsins og mögulega einnig í öldungadeildinni.

Trump sagði fréttamönnum í dag að bandaríski herinn gæti gert aðra árás. „Þetta var mjög þung árás í gærkvöldi og við erum reiðubúin að gera aðra hvenær sem við viljum,“ sagði hann, að því er ABC greinir frá.

Aðgerðastjórn Bandaríkjahers í Mið-Austurlöndum, CENTCOM, sagði í gær að hún hefði gert árásir á írönsk herskotmörk, þar á meðal loftvarnastöðvar, ratsjárkerfi, mannvirki á sjó, fjarskiptastöðvar og búnað til jarðsprengjulagna.

CENTCOM gaf út myndskeið af aðgerðunum við Hormússund frá 1. september þar sem sjá má sprengjur hæfa skip og byggingar. Staðsetning árásanna er aftur á móti ekki tekin fram.

Rauði hálfmáninn í Íran sagði síðar að fimm manns hefðu látist og nærri 70 særst eftir að bandarísk árás hæfði „brúðkaupsveislu“ í borginni Kuhestak við Hormússund, að sögn fréttastofu Fars, sem er að hluta ríkisrekin. Rauði hálfmáninn sagði að að minnsta kosti eitt barn væri meðal látinna.

Donald Trump Bandaríkin Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið