Vonast til að geta haldið árásum í lágmarki fram yfir kosningar Agnar Már Másson skrifar 2. september 2026 23:54 Donald Trump í skrifstofu sinni í Hvíta húsinu. AP/Alex Brandon Ráðgjafar Bandraíkjaforseta vilja sjá til þess að forsetinn haldi átökum á Hormússundi í lágmarki fram að þingkosningum í nóvember, í von um að draga ekki enn frekar úr stuðningi við Repúblikana. Engu að síður hafa árásir færst í aukana við sundið undanfarna daga. Átök milli Bandaríkjanna og Írans stigmögnuðust enn frekar aðfaranótt miðvikudags þegar stjórnvöld í Teheran gerðu árásir á bandarískar herstöðvar víðs vegar um Mið-Austurlönd í kjölfar þess að bandarísk árás hæfði hús í Íran þar sem brúðkaupsveisla var sögð fara fram, með þeim afleiðingum að fimm létust og tugir særðust. Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði í færslu á Truth Social í gær að Bandaríkin hefðu gert röð „stórra og öflugra“ árása á írönsk skotmörk nálægt Hormússundi til að bregðast við því sem hann kallaði „misheppnaða tilraun“ til að leggja jarðsprengjur meðfram þessari mikilvægu verslunarleið. Ráðgjafar Trump hafa unnið að því að undanförnu að sannfæra forsetann um að koma í veg fyrir frekari stigmögnun í Íran þar til þingkosningum lýkur í nóvember, að því er Reuters greinir frá með vísan í fjóra heimildarmenn. Aftur á móti er haft eftir heimildum að ráðamenn í Hvíta húsinu hugsi sér að færa árásir aftur í aukana eftir að kosningum lýkur hinn 3. nóvember. Repúblikanar ráða nú ríkjum í Hvíta húsinu og báðum þingdeildum og það myndi gjörbreyta hinu pólitíska landslagi ef þeir misstu völdin í fulltrúadeildinni, hvað þá ef öldungadeildin félli Demókrötum einnig í skaut. Skoðanakannanir benda til þess að miklar líkur séu á því að Demókratar nái meirihluta í fulltrúadeild bandaríska þingsins og mögulega einnig í öldungadeildinni. Trump sagði fréttamönnum í dag að bandaríski herinn gæti gert aðra árás. „Þetta var mjög þung árás í gærkvöldi og við erum reiðubúin að gera aðra hvenær sem við viljum,“ sagði hann, að því er ABC greinir frá. Aðgerðastjórn Bandaríkjahers í Mið-Austurlöndum, CENTCOM, sagði í gær að hún hefði gert árásir á írönsk herskotmörk, þar á meðal loftvarnastöðvar, ratsjárkerfi, mannvirki á sjó, fjarskiptastöðvar og búnað til jarðsprengjulagna. CENTCOM gaf út myndskeið af aðgerðunum við Hormússund frá 1. september þar sem sjá má sprengjur hæfa skip og byggingar. Staðsetning árásanna er aftur á móti ekki tekin fram. Rauði hálfmáninn í Íran sagði síðar að fimm manns hefðu látist og nærri 70 særst eftir að bandarísk árás hæfði „brúðkaupsveislu“ í borginni Kuhestak við Hormússund, að sögn fréttastofu Fars, sem er að hluta ríkisrekin. Rauði hálfmáninn sagði að að minnsta kosti eitt barn væri meðal látinna. Donald Trump Bandaríkin Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Mest lesið Líklega á yfir tvö hundruð kílómetra hraða Innlent Minningarstundir vegna andlátanna Innlent Skúli Tómas ekki sloppinn eftir allt saman Innlent Fleiri bílar á vettvangi og hraðakstur til skoðunar Innlent Stúlkan frá Írlandi en búsett hér á landi Innlent Vinnuframlag Skúla Tómasar afþakkað Innlent Sex svín drápust eftir annað innbrot Innlent „Óharðnaðir unglingar sem kunna ekkert á lífið“ Innlent Hópuppsögn á sviði heilsu- og líkamsræktar Innlent Ætli að leggja áherslu á bókun 35 Innlent Fleiri fréttir Vonast til að geta haldið árásum í lágmarki fram yfir kosningar Trump um Harry og Meghan: „Ég var enginn aðdáandi“ Ekki 270 ferkílómetrar heldur 26 Ætluðu að vinna skemmdarverk í Danmörku Spyr hvort breyta ætti heitinu í Trumpsund Vita hverjir drónamennirnir í Leipzig eru Úkraínumenn skiptust á skotum í Kænugarði Løkke kallar rússneska sendiherrann á teppið Útséð um að markmið Parísarsamkomulagsins náist Pútín segir Rússland vera að vinna stríðið Myrt í tilefnislausri stunguárás á Times Square Neitar að hafa myrt Charlie Kirk Átökin við Persaflóa stigmagnast á ný Munu verja hagsmuni sína á norðurslóðum „með öllum ráðum“ Bandaríkjaher hefur árásir á Íran á ný Ná ekki saman um sakhæfi Clancy Kenna Rússum um sprengidrónana á flugvellinum Sprengjur nærri spennistöð Hákon sór embættiseið Mannskæðar árásir á Kænugarð sjöttu nóttina í röð Nærri þúsund talin af í Nepal og þúsunda enn saknað Setja körlum aldurstakmark í frjósemismeðferð Glæpaforingi dæmdur fyrir morðið á Tupac Segir af sér eftir árekstra við Hegseth Hæstiréttur heimilar Trump að halda áfram með veislusalinn Íhuga fleiri árásir á Hormússund Evrópusambandið þurfi að vera meira aðlaðandi Nýr geimsjónauki á að varpa ljósi á huldukrafta alheimsins Afríkudeildin bjargaði herforingjastjórninni „Ég er konan sem kýldi hákarl í andlitið“ Sjá meira