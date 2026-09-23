Taívan og mannréttindi marka rauðar línur fyrir ráðamenn í Kína, hvað varðar viðræður Donalds Trump og Xi Jinping í Washington DC í dag. Sendiherra Kína í Bandaríkjunum segir að Bandaríkjamenn eigi að hætta að reyna að skapa átyllur eins og þjóðaröryggismál, efnahagslegt ójafnvægi og þrælkunarvinnu til að reyna að halda aftur af framrás Kína.
Þetta er meðal þess sem Xie Feng, umræddur sendiherra, skrifaði í grein sem birt var í málgagni Kommúnistaflokksins í Kína í morgun, samkvæmt frétt Reuters.
Í þeirri grein skrifar Xie að Bandaríkjamenn megi ekki láta sig dreyma um að hamla fullveldi Kína, öryggi og hagsmunum og nefnir hann fjórar rauðar línur fyrir viðræður dagsins.
Þær eru „spurningin um Taívan“, „lýðræði og mannréttindi“, „framrásarleiðir Kína“ og „réttur Kína til framrásar“. Sendiherrann segir að ekki megi ögra Kínverjum á þessum sviðum.
Sendiherrann segir að ráðamenn í Kína séu staðfastir í því að sækjast eftir friðsamlegri framrás og vonar hann að Bandaríkjamenn muni fylgja þessari línu.
Sérfræðingar í málefnum Kína telja miklar líkur á því að Xi hafi sett sér það markmið fyrir fundinn í dag að fá Trump til að hætta við sölu hergagna til Taívan, sem Kínverjar gera tilkall til. Xi hefur hótað því að taka stjórn á Taívan með hervaldi og varað Trump við því að haldi hann rangt á spöðunum varðandi eyríkið geti komið til átaka milli Kína og Bandaríkjanna.
Þegar Xi ferðast til Bandaríkjanna í dag mun flugvél hans verða lent á Joint Base Andrews-herstöðinni nærri Wasington DC. Þar mun Trump taka á móti honum á flugbrautinni en slíkar móttökur eru mjög sjaldgæfar í Bandaríkjunum. Yfirleitt taka forsetar ekki á móti gestum sínum fyrr en þeir koma til Hvíta hússins.
Trump mun hins vegar hitta þau Xi og Peng Liyuan, eiginkonu hans, á flugvellinum og hefst þá þriggja daga heimsókn kínverska forsetans.
Í grein AP-fréttaveitunnar segir að Trump hafi í aðdraganda heimsóknarinnar ausið lofi yfir Xi. Hann hafi hrósað honum sem merkum leiðtoga og lýst honum sem góðum vini. Trump hefur að undanförnu forðast það mjög að gagnrýna Xi á nokkurn hátt, sem er mikill viðsnúningur frá því í byrjun kjörtímabils hans þegar Trump var mjög gagnrýninn á ráðamenn í Kína og beitti ríkið umfangsmiklum tollum, sem sprakk í andlitið á Trump eftir viðskiptastríð ríkjanna.
Öldungadeildarþingmaðurinn Roger Wicker, sem er Repúblikani og formaður varnarmálanefndar öldungadeildarinnar, gagnrýndi í gær Trump fyrir að bjóða Xi til Bandaríkjanna og ætla að taka svona vel á móti honum, á sama tíma og Bandaríkin og Kína stæðu í fjölmörgum deilum.
Wicker nefndi að Trump gæti rætt við Xi um tilgang gífurlegrar hernaðaruppbyggingar Kínverja á undanförnum árum og um stuðning Kínverja við klerkastjórnina í Íran.
Þingmaðurinn sagði einnig að Trump ætti að hafa í huga að Xi væri „grimmur og ókjörinn einræðisherra“ sem sæktist eftir yfirráðum yfir nágrönnum sínum. Að hernaðaruppbyggingu Kína væri sérstaklega beint gegn Bandaríkjunum.
Wicker nefndi einnig hvernig búið væri að koma fram við Úígúra í Kína, sem hafa verið beittir umfangsmiklum mannréttindabrotum á undanförnum árum.
Áhugasamir geta séð ummæli þingmannsins á þingi í gær í spilaranum hér að neðan.