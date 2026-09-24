Formaður Vinstriflokksins í Svíþjóð telur að rannsókn á kosningasvindli sem gagnaðist nýkjörnum þingmanni flokksins hafi ekki áhrif á stjórnarmyndunarviðræður. Þetta er í fyrsta skipti sem formaðurinn tjáir sig um rannsóknina.
Sænska lögreglan rannsakar ásakanir um að fólki hafi verið borgað fyrir að greiða lítt þekktum frambjóðanda Vinstriflokksins atkvæði í persónukjöri í þingkosningunum sem fóru fram fyrir tæpum þremur vikum.
Frambjóðandinn segist ekki hafa neitt með málið að gera og að lögregla hafi ekki haft samband við hann. Engu að síður hefur verið ákveðið að hann fari í leyfi og taki ekki sæti á nýju þingi á meðan rannsókn stendur yfir.
Nooshi Dadgostar, leiðtogi Vinstriflokksins, tjáði sig í fyrsta skipti um rannsóknina í viðtali við Aftonbladet. Þar segir hún ásakanirnar grafalvarlegar en telur þær ekki eiga að hafa áhrif á stjórnarmyndunarviðræður Vinstriflokksins og Jafnaðarmannaflokksins.
„Ég sé ekki að þetta hafi slík áhrif. Þetta snerist um fá atkvæði,“ segir hún við blaðið.
Spurð að því hvort að það hefði komið henni á óvart að Mohamed Abdukardir Ali hefði náð kjöri í gegnum persónukjör þegar flokksfélagar hans í Borlänge lýstu honum sjálfir sem óþekktum sagði Dadgostar að Ali nyti greinilega mikil trausts þar.
„Sú staðreynd að oddvitinn hafi ekki unnið með honum sýnir einfaldlega að hann hefur ekki verið hluti af borgarstjórnarflokki eða gegnt trúnaðarstörfum. Þannig er það bara en við erum með kerfi sem gerir það mögulega að ná kjöri með persónukjöri,“ segir Dadgostar.
Aftonbladet hefur einnig eftir heimildarmönnum að hópur manna hafi beint atkvæðaveiðum sínum að jaðarsettum hópi fólks af sómölskum uppruna, meðal annars heimilislausum og fíklum.
Þeir hafi beitt fólkið verulegum þrýstingi að greiða ákveðnum frambjóðanda atkvæði og í sumum tilfellum greitt allt tvö hundruð sænskar krónur, jafnvirði tæpra 2.500 íslenskra króna, eða gefið fólkinu að borða í skiptum fyrir atkvæði þess.
Þrír menn eru grunaðir um að standa að kosningasvindlinu.