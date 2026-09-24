Nýir verjendur munu fara með mál Mariusar Borg Høiby, stjúpsonar Hákons VIII Noregskonungs, þegar þau verða tekin fyrir að nýju fyrir dómstólum eftir áfrýjun. Verjendurnir segjast ætla að leggja fram sönnunargögn sem ekki hafa sést áður og fá ný vitni til að gefa skýrslur fyrir dómi.
VG greinir frá og ræðir við Alexander Greaker, annan verjandanna. Hann og Daniel Storrvik munu reyna að fá Høiby sýknaðan í febrúar þegar málin verða tekin fyrir að nýju.
Høiby var í júní dæmdur í fjögurra ára fangelsi fyrir nauðganir og fleiri afbrot. Saksóknari hafði krafist sjö og hálfs árs refsingar yfir honum en hann var sýknaður af ákæru fyrir tvær nauðganir.
Hann áfrýjaði dómnum í kjölfarið og valdi sér nýja verjendur, en samkvæmt grein VG er það ekki óeðlilegt að fólk geri það.
„Meðal annars stíga ný vitni fram sem varpa ljósi á samband Høiby og Haukland,“ hefur VG eftir Greaker en Haukland er fyrrverandi kærasta Høiby og var hann dæmdur fyrir ofbeldi gegn henni. „Við þurfum tíma til að vinna að málinu áður en við tjáum okkur frekar.“