Þriggja turna þras í furstadæmunum Samúel Karl Ólason skrifar 25. september 2026 10:29 Fyrsti fundurinn á ekki að vera á milli forsetanna þriggja heldur erindreka Rússlands, Bandaríkjanna og Úkraínu. Selenskí segist vilja hitta Pútín en efast um að hann hafi raunverulegan áhuga á friði. AP Talsmaður Vladimírs Pútín segir að þriggja hliða fundur milli Rússa, Úkraínumanna og Bandaríkjamanna gæti átt sér stað í náinni framtíð. Það sé þó ekki ljóst enn og viðræður við Bandaríkjamenn standi enn yfir. Vólódímír Selenskí segir að Bandaríkjamenn hafi lagt til að fundurinn fari fram í Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Í viðtali við úkraínskan miðil í morgun sagði Selenskí að hann hefði fengið þau skilaboð frá ríkisstjórn Donalds Trump í Bandaríkjunum að þar væri vonast til þess að hægt væri að halda þennan þriggja hliða fund í furstadæmunum. Bandaríkjamenn buðust til að skipuleggja viðræðurnar en ekki er um að ræða leiðtogafund, heldur fund milli erindreka ríkjanna þriggja. Selenskí sagði að von væri á formlegu boði frá Bandaríkjamönnum og frekari upplýsingar, eins og það hvenær fundurinn ætti að fara fram, lægju ekki fyrir. Hann sagðist þó tilbúinn til að taka þátt í fundinum og hitta Pútín í þeirri von að hægt væri að binda enda á stríðið. Forsetinn lýsti hins vegar yfir miklum efasemdum um að Pútín hefði raunverulegan áhuga á að setjast við samningaborðið. Í samtali við rússneska fjölmiðla í morgun sagði Dmitrí Peskóv, talsmaður Pútíns, að þriggja hliða fundur hefði verið meðal þess sem Pútín hefði rætt við Trump í síma fyrr í mánuðinum. Hann vildi ekki ræða frekar hvað forsetarnir hefðu talað um en sagði að fundurinn gæti mögulega farið fram í náinni framtíð. Þá sagði Peskóv að frekari viðræður við Bandaríkjamenn væru yfirstandandi. Hafa lítið áorkað í friðarmálum Þegar þeir Jared Kushner og Steve Witkoff, tengdasonur Trumps og vinur hans, fóru á fund Pútíns fyrr í mánuðinum var Pútín fullur sjálfstrausts og lýsti því yfir að innan nokkurra mánaða myndu hermenn hans hertaka allt Donbas-svæðið og að Rússar væru tilbúnir til að jafna orkukerfi Úkraínu við jörðu fyrir veturinn. Kushner mun þá hafa bent Pútín á að hann hefði sagt það nákvæmlega sama á fundi þeirra fyrir um ári. Þá spurði Kushner hverjar líkurnar væru á því að þeir myndu heyra það sama eftir annað ár og sagði að best væri að sleppa því bara og koma á friði sem fyrst. Sjá einnig: Veturinn verði Rússum erfiður Áður en hann varð forseti á nýjan leik hét Trump því að binda enda á stríðið á sínum fyrsta degi í embætti eða jafnvel fyrr. Þeir Kushner og Witkoff hafa verið hans helstu tól í þessari viðleitni, eftir að hann gat ekki sjálfur sannfært Pútín um að binda enda á stríðið, en þeim hefur lítið sem ekkert gengið. Þá hafa Bandaríkjamenn reynt að fá Úkraínumenn til að verða við núverandi kröfum Rússa og gefa eftir restina af Donbas-svæðinu, sem myndað er af Dónetsk- og Lúhanskhéruðum. Rússar stjórna svo gott sem öllu Lúhansk en Úkraínumenn stjórna enn stórum hluta Dónetsk en það svæði er gjarnan kallað „virkisbelti“ Úkraínu. Rússar hafa lagt gífurlega mikla áherslu á að hernema þetta svæði en það hefur gengið mjög hægt og er talið hafa kostað þá mjög í mönnum og hergögnum á undanförnum árum. Nýverið bárust fregnir af því að Bandaríkjamenn væru að íhuga að gera þær breytingar að bjóða Rússum umfangsmikla viðskiptasamninga áður en friði hefur verið komið á. Það á að vera til að sýna að þeim sé alvara með að bæta samskipti Bandaríkjanna og Rússlands. Úkraínumenn og aðrir bandamenn þeirra hafa hins vegar lengi kallað eftir því að Bandaríkjamenn auki efnahagslegan þrýsting á Rússa. Trump hefur ítrekað sagt að hann ætli að gera slíkt en hefur aldrei staðið við þau stóru orð. Innrás Rússa í Úkraínu Úkraína Rússland Bandaríkin Vladimír Pútín Donald Trump Sameinuðu arabísku furstadæmin Mest lesið Fulltrúi Íslands yfirgaf ekki salinn með hinum Innlent María Sigurðardóttir er látin Innlent Meira um krabbamein hjá yngra fólki sem eigi að borða rautt kjöt mest einu sinni í viku Innlent „Mistök að fela honum forystu“ Innlent Kjarni málsins sé að Inga hafi ekki sagt alveg rétt frá Innlent Holmes flutt á áfangaheimili Erlent Endurskoða samning SÁÁ Innlent „Ég hef mikið til verið hér á eigin spýtur“ Innlent Banna búrkur og níkab Erlent Sorpa skoðar að fara í mál við grenndargámasóða Innlent Fleiri fréttir Þriggja turna þras í furstadæmunum Holmes flutt á áfangaheimili Banna búrkur og níkab Bygging nýs og stærra glæsihýsis Pútíns langt á veg komin Æðstu herforingjar halda skyndifund um árásir Húta Frægt fólk meðal handtekinna í New York „Höfum aldrei átt betra samband“ Tugir fulltrúa gengu út þegar Netanjahú tók til máls Aftur stríð í Eþíópíu Danir vara við aukinni ógn frá Rússum Skortir fólk til að ná tökum á stjórnlausri ebólu Telur kosningasvik ekki hafa áhrif á stjórnarmyndun Høiby skiptir um verjendur Veturinn verði Rússum erfiður Bannaði Trump að banna fjölmiðla Gervigreind hakkaði sig inn á vef stjórnvalda Hélt á myndum af skólabörnum og sakaði Bandaríkin um hryðjuverk Dreifðu óvart piparúða um þinghúsið fyrir leikmun í innflytjendaumræðu Íslensk lögregla hjálpaði við rannsókn á smygli á fólki til Bretlands Polo einn kröftugasti fellibylur sögunnar Segja aðgengi að heimili forsetans forréttindi en ekki rétt Fögnuður varð að fjöldamorði Taívan og mannréttindi rauðar línur fyrir Kínverja Bað Trump um „vetrarpakka“ Segir stóra ákvörðun framundan Xi vill að Trump sleppi takinu á Taívan Þetta er í samkomulaginu um Grænland Halda andstæðingum fjarri Grænlandi með samkomulagi Svona var ræða Trumps: Spurning um „gereyðingu“ og nýtt nafn á gervigreind Í leyfi á meðan kosningasvik eru til rannsóknar Sjá meira