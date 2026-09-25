Zoltán Belányi, sundþjálfara hjá KR, sárnar að hafa ítrekað verið tengdur við líkamsárás í síðustu viku. Hann er ekki viðriðinn málið og segir að tengingin sé skaðleg fyrir mannorð sitt og orðspor.
Greint var frá málinu í síðustu viku þar sem sundþjálfari KR var handtekinn vopnaður hnífi grunaður um að hafa ráðist á kollega sinn hjá Gróttu. Zoltán starfar sem sundþjálfari hjá KR en er ekki umræddur þjálfari.
Samkvæmt ábendingu til fréttastofu telur fólk að hann hafi verið viðriðinn málið þar sem Zoltán var eini karlkyns þjálfarinn skráður á heimasíðu sunddeildar KR. Vert er að taka fram að nafn meints árásarmanns var fjarlægt af heimasíðunni eftir að fjallað var um málið í fjölmiðlum.
Maðurinn sem var handtekinn var á fertugsaldri en Zoltán er um sextugt.
„Í tengslum við ofbeldisatvikið sem átti sér stað í síðustu viku milli tveggja aðila hafa ákveðnir aðilar nefnt fullt nafn mitt í Facebook-ummælum og tengt mig við það sem gerðist. Ég hafna þessu alfarið,“ skrifar Zoltán í færslu á Facebook.
Hann segir að þeir sem tengi nafn hans við atvikið séu að móðga hann og skaða mannorð hans og orðspor.
„Ég krefst þess að viðkomandi leiðrétti þessar rangfærslur opinberlega og að þeir biðjist afsökunar í viðkomandi athugasemdum. Ég vænti þess jafnframt að viðkomandi aðilar forðist í framtíðinni að tengja nafn mitt við atvik sem ég hef enga aðild að.“
Í samtali við fréttastofu segir Zoltán að margir hafi komið að tali við hann og haldið að hann hafi haft eitthvað við málið að gera. Einnig hafi fólk á samfélagsmiðlum tengt nafn hans við fréttirnar.
Zoltán starfar bæði við sundkennslu og í grunnskóla svo það fyrsta sem hann gerði var að hafa samband við skólastjóra grunnskólans.
„Ég varð að taka fyrsta skrefið til að verja mig sjálfan strax,“ segir hann.
Hann leitaði til lögfræðings með það í huga að kæra þá sem tengdu nafn hans við málið. Lögfræðingurinn hafi hins vegar stoppað hann af í bili.
„Ef þetta fólk þorir að koma fram og senda mér einkaskilaboð til að biðjast afsökunar, þá væru þau að koma vel fram,“ segir hann og bætir við að ein afsökunarbeiðni myndi leysa málið.