Tugir fulltrúa ríkja á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna gengu úr salnum þegar Benjamín Netanjahú forsætisráðherra Ísraels steig í ræðustól í New York í dag. Forsætisráðherrann lét sér fátt um finnast og kallaði fulltrúana siðferðislega hugleysingja.
Mótmælin hófust um leið og Netanjahú gekk að ræðustólnum. Fulltrúar fjölmargra ríkja risu úr sætum sínum. Á meðan heyrðust bæði mótmælaköll og fagnaðarlæti úr salnum, þar sem stuðningsmenn forsætisráðherrans klöppuðu honum lof í lófa.
Khalilur Rahman, forseti allsherjarþingsins, kallaði ítrekað eftir því að fundarmenn þögnuðu en það tók nokkra stund að koma á ró í salnum. Þegar Netanjahú loks tók til máls voru fjölmörg sæti auð.
Forsætisráðherrann brást við mótmælunum með því að hvetja þá sem enn sátu í salnum en væru sama sinnis og þeir sem höfðu gengið út til að fara einnig.
„Ef hér eru enn einhverjir siðferðilegir hugleysingjar sem ekki hafa yfirgefið salinn, vinsamlegast gerið það núna,“ sagði Netanjahú við upphaf ræðu sinnar.
Palestínska sendinefndin hjá Sameinuðu þjóðunum hafði áður hvatt fulltrúa aðildarríkjanna til að yfirgefa salinn í sameiningu þegar Netanjahú tæki til máls. Tilgangurinn væri að sýna Netanjahú og ríkisstjórn hans að önnur ríki vildu ekki eiga aðild að þjóðarmorði, stríðsglæpum og ólöglegu hernámi Palestínu.
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem fulltrúar ríkja ganga úr salnum til að mótmæla Netanjahú. Fjölmargir fulltrúar gerðu slíkt hið sama á allsherjarþinginu í september í fyrra, þegar forsætisráðherrann gagnrýndi meðal annars þá ákvörðun nokkurra vestrænna ríkja að viðurkenna sjálfstæði Palestínu.
Í ræðu sinni í dag hafnaði Netanjahú ásökunum um að Ísraelar hefðu framið þjóðarmorð á Palestínumönnum á Gasaströnd og sagði þær mestu lygi aldarinnar. Hann varði jafnframt hernaðaraðgerðir Ísraela gegn Íran og sagði ákvörðunina um að ráðast á landið hafa verið eina þá auðveldustu sem hann hefði tekið.
Netanjahú sagði Ísraela ekki aðeins hafa verið að verja eigið land heldur einnig fjölmörg þeirra ríkja sem hefðu nú sent fulltrúa sína úr salnum. Hann fullyrti að leiðtogar margra þessara ríkja hefðu þakkað honum í einkasamtölum fyrir aðgerðirnar gegn kjarnorkuáætlun Írana.
Á síðasta ári komst sjálfstæð rannsóknarnefnd á vegum mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna að þeirri niðurstöðu að ísraelsk stjórnvöld og herafli hefðu framið þjóðarmorð á Palestínumönnum á Gasaströndinni. Ísraelsk stjórnvöld hafa hafnað niðurstöðunni.
Alþjóðlegi sakamáladómstóllinn gaf jafnframt út handtökuskipun á hendur Netanjahú í nóvember 2024 vegna gruns um stríðsglæpi og glæpi gegn mannúð. Sú handtökuskipun felur ekki í sér sakfellingu og tekur ekki til ákæru um þjóðarmorð.
Mahmoud Abbas, forseti Palestínu, ávarpaði allsherjarþingið fyrr í dag en þurfti að gera það með fyrirfram uppteknu myndskeiði frá Ramallah á Vesturbakkanum. Bandarísk stjórnvöld höfðu synjað honum og öðrum háttsettum palestínskum embættismönnum um vegabréfsáritun til að sækja þingið í New York.
Hann sagði Palestínumenn ekki ætla að yfirgefa heimaland sitt eða sætta sig við að aðrir tækju ákvarðanir um framtíð þeirra. Þá ítrekaði hann kröfu sína um tveggja ríkja lausn á deilu Ísraela og Palestínumanna. Sæti ísraelsku sendinefndarinnar voru auð á meðan Abbas flutti ræðu sína.