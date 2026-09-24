Alríkisdómari í Washington DC hefur skipað Hvíta húsinu að veita þremur fjölmiðlum sem Donald Trump bannaði úr byggingunni í síðustu viku aftur aðgang að byggingunni. Samkvæmt úrskurðinum eiga miðlarnir að fá aðgang að Hvíta húsinu næstu fjórtán daga á meðan málið er til meðferðar fyrir dómi.
Um er að ræða miðlana CNN, MS NOW og Politico. Dómstóllinn gaf út tímabundinn lögbannsúrskurð sem þýðir að miðlarnir þrír skulu fá aðgangsheimildir sínar að Hvíta húsinu til baka næstu tvær vikurnar. Á meðan verður málið til meðferðar fyrir dómi.
Fjölmiðlarnir höfðuðu mál eftir að Trump setti bannið og héldu því fram að það bryti gegn stjórnarskrá Bandaríkjanna. Blaðamenn miðlanna voru sviptir aðgangsspjöldum sínum og meinaður aðgangur að Hvíta húsinu.
Í málsvörn sinni fyrir dómi hélt ríkisstjórn Trumps því fram að miðlarnir þrír hefðu birt falsfréttir og að fréttaflutningur þeirra ógnaði þjóðaröryggi. Dómarinn hafnaði þeim rökum.
Alríkisdómarinn Timothy Kelly komst að þeirri niðurstöðu að CNN, Politico og MS NOW væru líkleg til að sýna fram á að Hvíta húsið hefði ekki farið að viðeigandi málsmeðferðarreglum þegar bannið var sett á.
Benti dómarinn jafnframt á að rökin um þjóðaröryggi virtust ekki halda vatni, enda hefði forsetinn ekki minnst á öryggissjónarmið í upphaflegri tilkynningu sinni um bannið.
Í úrskurðinum sagði dómarinn að engin gögn styddu að afturköllun aðgangsspjaldanna varðaði hvorki þjóðaröryggi, né að öryggi Bandaríkjanna væri stefnt í hættu ef aðgangurinn yrði endurvakinn á meðan málareksturinn stendur yfir.
Til stuðnings banninu vísuðu stjórnvöld í fjölda greina sem miðlarnir höfðu birt, þar á meðal umfjöllun um framkvæmdir við Hvíta húsið og byggingu á nýjum veislusal.
Dómarinn benti á að í flestum tilvikum hefðu greinarnar sem stjórnvöld gerðu athugasemdir við verið skrifaðar af blaðamönnum sem höfðu ekki aðgang að Hvíta húsinu. Í þeim tilvikum sem eftir stóðu hefðu stjórnvöld ekki sýnt fram á að aðgangsspjald viðkomandi blaðamanns hefði skipt sköpum fyrir umræddar fréttir.
Hvíta húsið hefur ekki tjáð sig um úrskurðinn en lögmenn forsetans gætu ákveðið að áfrýja málinu.