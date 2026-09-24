Danir vara við aukinni ógn frá Rússum

Rússar eru líklegir til að gefa í þegar kemur að skuggastríði þeirra gegn Evrópu og að framkvæma fleiri fjölþáttaárásir á komandi mánuðum. Tölvuárásir, drónaárásir og skemmdarverk eru meðal þess sem kemur til greina en einhvers konar innrás í NATO-ríki þykir mjög ólíkleg.
Þetta er meðal þess sem kom fram á blaðamannafundi Jeppe Bruus varnarmálaráðherra, Thomas Ahrenkiel yfirmanni leyniþjónustu danska hersins og Michael Hyldegaard æðsta herforingja Danmerkur í dag. Þar töluðu þeir um nýtt áhættumat leyniþjónustunnar og helstu niðurstöður þess.
Bruus sagði á einum tímapunkti á fundinum að öryggisástandið í Danmörku hefði ekki verið svo slæmt frá tímum kalda stríðsins.
„Sem borgarar verðum við að vera meðvitaðir um þróunina sem er að eiga sér stað, bæði hér í Danmörku og í Evrópu. Við verðum einnig að vera meðvitaðir um auknar aðgerðir Rússa og ógnina sem gæti leitt til alvarlegra atburða hér í Danmörku.“
Undanfarnar vikur hafa ítrekað borist fregnir af því að ráðamenn í Evrópu hafi áhyggjur af því að Rússar ætli sér að gera frekari árásir í Evrópu. Þessi umræða hefur aukist töluvert eftir að yfirvöld í Þýskalandi sökuðu Rússa um að bera ábyrgð á sjálfsprengidrónum á flugvellinum Leipzig/Halle.
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Meðal þess sem Danir segja að komi til greina hjá Rússum er að nota handsamaða úkraínska dróna til árása á NATO-ríki. Rússar gætu einnig notað eigin dróna til slíkra árása, samkvæmt áhættumatinu.
Bruus tók sérstaklega fram á fundinum að ekki væri talið líklegt að Rússar ætluðu sér að gera annars konar árásir en fjölþáttaárásir á skotmörk í Danmörku, samkvæmt frétt Danska ríkisútvarpsins.
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Áhættumatið danska er nokkuð í takti við ummæli áðurnefndra evrópskra ráðamanna. Eins og DR bendir á sagði Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, nýlega að Rússar gætu notað dróna eða eldflaugar til árása innan landamæra NATO-ríkja á næstu mánuðum.
Í áhættumatinu sjálfu segir að litlar líkur séu á árásum Rússa á annað nágrannaríki sitt en líkurnar fari vaxandi.
Ahrenkiel sagði á fundinum í morgun að slíkar árásir gætu falist í notkun dróna eða eldflauga gegn innviðum sem notaðir eru til stuðnings Úkraínumönnum. Einnig kæmi til greina að Rússar notuðust við úkraínsk vopn til að grafa undan stuðningi við Úkraínu.
Þá kæmi til greina að Rússar sendu hermenn að landamærum NATO-ríkis, eða yfir þau, undir því yfirskyni að vernda rússneskumælandi fólk þar.
„Markmiðið yrði ekki að taka yfir landið, heldur að sundra NATO.“
Ráðamenn í Eystrasaltsríkjunum hafa hins vegar kallað eftir ró og segja lítið benda til þess að Rússar hafi nokkurn áhuga á að ráðast á NATO að svo stöddu. Þeir segja þó, eins og aðrir, að Rússar muni halda fjölþáttaárásum sínum í Evrópu áfram án þess þó að beita berum hernaði.
Á fundinum kom einnig fram að mat Dana á gangi Rússa í Úkraínu væri á þann veg að litlar líkur væru á því að rússneskir hermenn brytu sér leið gegnum varnir Úkraínumanna á næstunni. Rússneskir hermenn væru í verri stöðu en þeir hefðu verið áður í stríðinu.
Að mannfall meðal rússneskra hermanna væri gífurlega mikið fyrir litla landvinninga.
Á sama tíma séu Úkraínumenn að valda sífellt meira tjóni með árásum sínum í Rússlandi og að efnahagsástandið í Rússlandi verði sífellt verra.
Í máli þrímenninganna kom einnig fram að áframhaldandi stuðningur sé nauðsynlegur fyrir Úkraínumenn.
Donalds Tusk, forsætisráðherra Póllands, segir gögn frá pólsku leyniþjónustunnar sýna að Rússar hafi áætlað fjölþáttaárásir gegn löndum sem styðja við Úkraínu, þar á meðal Póllandi. Rússland hyggist láta fyrirhugaða árás líta út fyrir að vera óhapp.
Saksóknarar í Bandaríkjunum opinberuðu í gær ákærur gegn fimm mönnum sem grunaðir eru um að ætla sér að skipuleggja fjölþáttaógnir í Evrópu og framkvæma launmorð í Bandaríkjunum, fyrir hönd rússneskrar leyniþjónustu. Mennirnir mynda hóp sem kallaður er RIS og hafa þeir reynt að ráða aðra gegnum netið til að gera árásir fyrir þeirra hönd.
Norðmenn, Bretar og Bandaríkjamenn stöðvuðu Rússa við æfingar á nýju leynivopni sem hannað er til að skera á sæstrengi nærri Svalbarða í vor. Vopn þetta er borið af kafbátum og á að geta skorið á sæstrengi á gífurlegu dýpi, án þess að skilja eftir ummerki um hver hefði verið þar að verki.
Utanríkisráðuneyti Rússlands tilkynnti í dag að ræðismannsskrifstofu Þýskalands í Pétursborg yrði lokað. Þar að auki yrði Þjóðverjum gert að loka þýskum menningarsetrum í Moskvu og Pétursborg. Með þessu eru Rússar að svara með nánast sams konar aðgerðum og Þjóðverjar beittu Rússa á dögunum.