Yfirvöld í Sádi-Arabíu hafa boðað yfirmenn herafla Tyrklands og Pakistan á fund þar sem ræða á hvernig ríkin tvö geta stutt Sáda vegna árása Húta í Jemen. Æðstiklerkur Sádi-Arabíu hefur kallað eftir því að hermenn konungsríkisins verði tilbúnir til að leggja lífið að veði í baráttunni gegn Hútum.
Ráðamenn í ríkjunum þremur skrifuðu nýlega undir varnarsamkomulag en samkvæmt því eiga hin ríkin að koma til aðstoðar þegar árás er gerð á eitt þeirra.
Hútar, sem njóta stuðnings klerkastjórnarinnar í Íran, hafa gert umfangsmiklar árásir á sveitir ríkisstjórnar Jemen, sem studd er af Sádum. Þeir hafa einnig gert fjölda árása á olíuvinnsluinnviði og önnur skotmörk í Sádi-Arabíu að undanförnu og reynt að takmarka olíuflutninga Sáda um Rauðahaf.
Í gær sögðust leiðtogar Húta hafa skotið fjölda eldflauga og sjálfsprengidróna að skotmörkum í Sádi-Arabíu. Yfirvöld í konungsríkinu sögðust hafa skotið niður sex skotflaugar frá Jemen en skömmu áður hafði neyðarástandi verið lýst yfir í borgum eins og Mecca, Jeddah og Yanbu, samkvæmt frétt Reuters.
Fréttaveitan segir einnig frá yfirlýsingu frá æðstaklerki Sádi-Arabíu sem hann sendi frá sér í gærkvöldi. Þá kallaði hann eftir því að hermenn ríkisins byggju sig undir það að leggja lífið að veði í baráttu gegn Hútum, þar sem búið væri að koma þeim frá völdum.
Þá funduðu utanríkisráðherrar Sádi-Arabíu, Tyrklands og Pakistan í gær og ræddu þeir meðal annars hvernig formenn herforingjaráða ríkjanna gætu haft skyndifund. Þar ættu þeir að ræða hvernig Tyrkir og Pakistanar gætu aðstoðað Sáda.
Ráðamenn í Sádi-Arabíu hafa farið um víðan völl í leit að aðstoð gegn Hútum. Um síðustu helgi hætti Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, við árásir gegn Hútum á síðustu stundu. Þá munu Sádar hafa fengið ráðamenn í Kína til að biðja leiðtoga klerkastjórnarinnar um að halda aftur af Hútum. Það virðist ekki hafa skilað árangri.
Sjá einnig: Bretar ætla að aðstoða Sáda gegn Hútum
Yfirvöld Í Frakklandi hafa ákveðið að senda hermenn til Sádi-Arabíu. Þar eiga þeir að koma fyrir ratsjám og loftvarnarkerfum til að verja mikilvæga innvið í Yanbu, sem er mikilvæg hafnarborg við Rauðahaf. Emmanuel Macron, forseti Frakklands, segist ekki vilja útiloka frekari hernaðarastoð við Sádi-Arabíu, eftir því hvernig ástandið þróast.
Masoud Pezeshkian, forseti Íran, sagði í viðtali við Fox News í gær að Hútar bæru ábyrgð á eigin aðgerðum. Þeir væru ekki eingöngu handbendi klerkastjórnarinnar.
AP fréttaveitan sagði þó frá því á dögunum að Hútar hefðu notið umfangsmikils stuðnings frá íranska byltingarverðinum á undanförnum vikum, sérstaklega þegar Hútum tókst að leggja undir sig stóran hluta strandlengju Jemen við Rauðahaf.
Samkvæmt AP voru meðlimir byltingarvarðarins með Hútum í Jemen þegar skyndisókn þeirra var gerð.
Hútar stjórna stórum hluta Jemen, þar á meðal höfuðborginni Sana, en þeir eru studdir af klerkastjórninni í Íran. Sádar hafa stutt alþjóðlega viðurkennd stjórnvöld í Jemen gegn Hútum um árabil.
Skæð borgarastyrjöld stóð yfir um langt skeið í Jemen en fjögurra ára vopnahlé liðaðist í sundur í sumar og hafa átökin aukist töluvert síðan þá. Hútar hófu í sumar árásir á olíuvinnsluinnviði og olíuflutningaskip Sádi-Arabíu, með því markmiði að koma í veg fyrir flutninga Sáda á olíu um Rauðahaf.
Þá gerðu Hútar umfangsmikla sókn í vesturhluta Jemen fyrr í þessum mánuði og lögðu undir sig stóran hluta strandlengju landsins við Rauðahaf. Þeir landvinningar hafa gert þeim mun auðveldara að takmarka siglingar um Rauðahaf, sem var orðin helsta útflutningsleið Sáda fyrir olíuafurðir vegna takmarkana á siglingum um Hormússund.
Árásir á olíuleiðslu Sáda sem notuð var til að flytja olíu að ströndum Rauðahafs komu svo enn frekar niður á útflutningi ríkisins.