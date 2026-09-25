Yfir eitt hundrað voru handteknir á fjölmennum mótmælum í New York í gær í tengslum við ræðu Benjamins Netanyahu forsætisráðherra Ísraels á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Þekktir einstaklingar voru á meðal þeirra sem handteknir voru.
Þúsundir mótmælenda gengu að höfuðstöðvum Sameinuðu þjóðanna og kröfðust þess að Ísrael yrði látið sæta ábyrgð vegna stríðsins á Gasa sem og að Bandaríkin myndu hætta hernaðarstuðningi sínum við Ísrael.
Einnig tóku yfir fjögur hundruð manns, þar á meðal þekktir einstaklingar og stjórnmálamenn, tóku þátt í setuverkfalli nærri höfuðstöðvum Sameinuðu þjóðanna og lokuðu þá hluta First Avenue skömmu áður en Netanyahu flutti ræðu sína.
„Ég er fæddur og uppalinn í New York-borg, og það er algjör vanvirðing að Benjamin Netanyahu sé hér. Hann er stríðsglæpamaður og við þolum það ekki," sagði einn mótmælenda.
Mótmælendur vildu jafnframt vekja athygli á hlutverki New York-borgar sjálfrar í hernaðarstuðningi Bandaríkjanna við Ísrael.
Degi áður hafði Lýðræðisdeild sósíalista Bandaríkjanna (NYC-DSA) haldið blaðamannafund á Kennedy-flugvelli þar sem krafist var tafarlausrar stöðvunar á flutningi hergagna og sprengiefna um flugvöllinn.
Fram kom í yfirlýsingu lögreglunnar í New York að 109 hefðu verið handteknir fyrir óspektir en að öllum hefði verið sleppt. Skipuleggjendur sögðu að níu af þeim handteknu væru kjörnir fulltrúar eða frambjóðendur til embættis.
Þeirra á meðal var Darializa Avila Chevalier, frambjóðandi Demókrataflokksins í 13. kjördæmi New York-ríkis til fulltrúadeildar Bandaríkjaþings.
„Benjamin Netanyahu á heima í Haag, ekki á götum New York-borgar, og allra síst í ræðustóli allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna," sagði Avila Chevalier í yfirlýsingu.
Aðrir þekktir einstaklingar voru á meðal handtekinna, meðal annars leikkonan Susan Sarandon og uppistandarinn og leikarinn Hannah Einbinder.
Á meðan mótmælin fóru fram varði Netanyahu framgöngu ríkisstjórnar sinnar í ræðustóli allsherjarþingsins. Í ræðu sinni vísaði hann ásökunum um þjóðarmorð í Gasa alfarið á bug auk þess að segja að Ísrael hefði gripið til aðgerða til að vernda óbreytta borgara Palestínumanna.
Hann réðst jafnframt á Zohran Mamdani, borgarstjóra New York, og kallaði hann gyðingahatara og sakaði hann um að dreifa lygum um Ísrael.
Netanyahu fullyrti að frá kjöri Mamdani hefðu margir gyðingar ekki lengur fundið til öryggis í New York.
Mamdani svaraði fyrir sig og sakaði Netanyahu um að endurtaka lygar í þeim tilgangi að fegra þjóðarmorð og bætti við að Netanyahu sætti enn handtökuskipun frá Alþjóðlega sakamáladómstólnum.
Borgarstjórinn hafði á sínum tíma lofað því í kosningabaráttu sinni að láta handtaka Netanyahu kæmi hann til New York, en hefur síðan viðurkennt að hann hafi ekki vald til að framkvæma slíka handtöku.