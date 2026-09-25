Veita ekki viðtöl eftir ríkisstjórnarfund Bjarki Sigurðsson skrifar 25. september 2026 10:17 Ráðherrar ætla ekki að veita viðtöl eftir ríkisstjórnarfund í dag eins og venjan er. Vísir/Viktor Freyr Ráðherrar munu ekki veita viðtöl að loknum ríkisstjórnarfundi í dag, líkt og venjan er, þar sem þeir þurfa að þjóta á aðra fundi. Fyrrverandi ráðherra ríkisstjórnarinnar hefur sakað aðra ráðherra um lygar í tengslum við afsögn hans. Ríkisstjórnin fundar alla þriðjudaga og föstudaga. Að fundi loknum er venjan að fjölmiðlar fái viðtöl við ráðherra en það hefur reynst erfitt að hitta á þá utan þess glugga. Stundum þurfa ráðherrar að þjóta á Alþingi til að taka þátt í atkvæðagreiðslum eða umræðum og geta ekki veitt viðtöl. Í dag er þó enginn þingfundur. Í samtali við fréttastofu segir Kristín Ólafsdóttir, aðstoðarmaður Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra, að ekki sé hægt að veita viðtöl eftir fund þar sem ráðherrar séu á leið á aðra fundi eftir ríkisstjórnarfund. Eru fjölmiðlar beðnir um að hafa samband við aðstoðarmenn þeirra ráðherra sem þeir vilja ræða við og athuga með viðtal seinna í dag. Kristrún mun ekki veita símaviðtal fyrir hádegisfréttir Bylgjunnar en í samtali við fréttastofu í gær sagði hún að Guðmundur hafi sjálfur tekið þá ákvörðun að segja af sér. Það hafi verið rétt ákvörðun og að ríkisstjórnarsamstarfi væri gott þrátt fyrir þetta mál. Mál Guðmundar Inga Kristinssonar, fyrrverandi ráðherra þessarar ríkisstjórnar, eru nú í hámæli og hefur hann sakað Ingu Sæland, formann Flokks fólksins og barnamálaráðherra, um að reyna að bola sér inn á sjúkrastofu þar sem hann lá eftir hjartaaðgerð. Í ráðherratíð Guðmundar var Guðbjörg Ingunn Magnúsdóttir aðstoðarmaður hans. Guðbjörg er jafnframt eiginkona Ragnars Þórs Ingólfssonar félagsmálaráðherra sem kom inn í ríkisstjórnina í stað Guðmundar. Í gær birti Guðmundur Ingi skilaboð frá Guðbjörgu síðan hann lá á sjúkrastofu þar sem hún segir honum að það séu í raun tveir kostir í stöðunni, að fara í veikindaleyfi eða „stríð“. Það ætlaði allt að keyra um koll á Alþingi þegar Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, gekk á Ingu varðandi ummælin í óundirbúnum fyrirspurnartíma líkt og sjá má hér. Ragnar Þór var ekki til svars vegna veikinda. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Flokkur fólksins Mest lesið Fulltrúi Íslands yfirgaf ekki salinn með hinum Innlent María Sigurðardóttir er látin Innlent Meira um krabbamein hjá yngra fólki sem eigi að borða rautt kjöt mest einu sinni í viku Innlent Kjarni málsins sé að Inga hafi ekki sagt alveg rétt frá Innlent Holmes flutt á áfangaheimili Erlent „Mistök að fela honum forystu“ Innlent Veita ekki viðtöl eftir ríkisstjórnarfund Innlent Endurskoða samning SÁÁ Innlent „Ég hef mikið til verið hér á eigin spýtur“ Innlent Banna búrkur og níkab Erlent Fleiri fréttir Bein útsending: Sjálfsvíg á Íslandi – staðan, forvarnir og leiðin fram á við „Við erum ekki að byrja á núlli“ Fimm ára dómur Norberts staðfestur Veita ekki viðtöl eftir ríkisstjórnarfund Jöfnuður næst ekki í um öðrum hverjum kosningum Kjarni málsins sé að Inga hafi ekki sagt alveg rétt frá Endurskoða samning SÁÁ María Sigurðardóttir er látin Handtekinn fyrir líkamsárás, rán, íkveikju og þjófnað Fulltrúi Íslands yfirgaf ekki salinn með hinum Meira um krabbamein hjá yngra fólki sem eigi að borða rautt kjöt mest einu sinni í viku „Það er skilgreiningin á því að pissa í skóinn sinn“ Sorpa skoðar að fara í mál við grenndargámasóða „Mistök að fela honum forystu“ „Ég hef mikið til verið hér á eigin spýtur“ Uppselt á opnunarmyndina í tveimur sölum Mundaði hníf og skotinn með rafbyssu í Hagkaup á Eiðistorgi Lögregluembættum fækkað verulega Tjón á tveimur bílum þegar tré fauk Mikill vatnsstrókur í Miðfirði Sex skriðuviðvaranir í gildi „Þetta var rétt ákvörðun“ Orðin lýsi skeytingarleysi ríkisstjórnarinnar Litlar breytingar þrátt fyrir lagabreytinguna Pawel leggur frumvarp Gríms um netsölu áfengis fram á ný Um 30 manns innlyksa eftir skriðu sem fór næstum á rútu Nafnið villandi og ekki lýsandi fyrir heilkennið Annað innbrotið á árinu: „Það var svo mikið blóð“ Sautján voru handteknir í aðgerðum lögreglu Inga spurð út í Guðmund Inga: „Þér væri nær að stíga inn í eigin skítapott“ Sjá meira