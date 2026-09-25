Freyr látinn fara frá Eflingu Jakob Bjarnar skrifar 25. september 2026 12:38 Freyr ásamt konu sinni Snærósu Sindradóttur en hún lét til sín taka í nýafstaðinni þjóðaratkvæðagreiðslu. Freyr veit ekki hvaðan á sig stendur veðrið en hann var nýverið látinn taka pokann sinn hjá Eflingu. aðsend Freyr Rögnvaldsson upplýsingafulltrúi Eflingar var látinn fjúka á stuttum fundi í morgun. Perla Ösp Ásgeirsdóttir framkvæmdastjóri Eflingar segir að uppsögn hans hafi ekkert með ESB eða nýafstaðna þjóðaratkvæðagreiðslu að gera. Freyr var kallaður á fund á morgun og honum sagt upp fyrirvaralaust. Vísir náði tali af Frey í morgun en hann sagðist ekkert geta tjáð sig um málið, þetta væri svo nýskeð, og honum væri brugðið. Hann sagðist eiga eftir að átta sig á stöðunni og ræða málið við fjölskyldu sína. Eftir því sem Vísir kemst næst hafa ekki verið gerðar athugasemdir við störf Freys en Perla Ösp Ásgeirsdóttir framkvæmdastjóri sá um uppsögnina og hún mun hafa sagt eitthvað á þá leið að henni hafi verið gert að segja honum upp. Engar skýringar fylgdu en Freyr getur lögum samkvæmt kallað skriflega eftir skýringum á uppsögninni. Að sögn framkvæmdastjóra Eflingar hefur uppsögn Freys ekkert með ESB eða nýafstaðna þjóðaratkvæðagreiðslu að gera.vísir/anton brink Kenningar eru uppi um að ástæðurnar séu af pólitískum toga og megi rekja til þess að kona Freys, Snærós Sindradóttir, starfaði sem framkvæmdastjóri Evrópuhreyfingarinnar á meðan Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, var hins vegar áberandi í hópi Nei-sinna í kosningabaráttunni. Vísir náði ekki í Perlu en sendi henni fyrirspurn um málið og hún sagðist geta staðfest að Freyr væri ekki lengur hjá Eflingu. Hún segist ekki ætla að ræða ástæður uppsagnarinnar við fjölmiðla. „En ég get þó sagt að þær tengdust að engu leyti ESB eða nýafstaðinni þjóðaratkvæðagreiðslu.“ Tímamót Kjaramál Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Mest lesið Fulltrúi Íslands yfirgaf ekki salinn með hinum Innlent María Sigurðardóttir er látin Innlent Meira um krabbamein hjá yngra fólki sem eigi að borða rautt kjöt mest einu sinni í viku Innlent Segir Ingu hafa vitnað í trúnaðarsamtal Innlent Veita ekki viðtöl eftir ríkisstjórnarfund Innlent Holmes flutt á áfangaheimili Erlent Kjarni málsins sé að Inga hafi ekki sagt alveg rétt frá Innlent „Mistök að fela honum forystu“ Innlent Freyr látinn fara frá Eflingu Innlent Endurskoða samning SÁÁ Innlent Fleiri fréttir Freyr látinn fara frá Eflingu Segir Ingu hafa vitnað í trúnaðarsamtal Stefna á að taka inn skjólstæðinga í næstu viku Segir Ingu hafa brotið trúnað í ræðustól Alþingis Bein útsending: Sjálfsvíg á Íslandi – staðan, forvarnir og leiðin fram á við „Við erum ekki að byrja á núlli“ Fimm ára dómur Norberts staðfestur Veita ekki viðtöl eftir ríkisstjórnarfund Jöfnuður næst ekki í um öðrum hverjum kosningum Kjarni málsins sé að Inga hafi ekki sagt alveg rétt frá Endurskoða samning SÁÁ María Sigurðardóttir er látin Handtekinn fyrir líkamsárás, rán, íkveikju og þjófnað Fulltrúi Íslands yfirgaf ekki salinn með hinum Meira um krabbamein hjá yngra fólki sem eigi að borða rautt kjöt mest einu sinni í viku „Það er skilgreiningin á því að pissa í skóinn sinn“ Sorpa skoðar að fara í mál við grenndargámasóða „Mistök að fela honum forystu“ „Ég hef mikið til verið hér á eigin spýtur“ Uppselt á opnunarmyndina í tveimur sölum Mundaði hníf og skotinn með rafbyssu í Hagkaup á Eiðistorgi Lögregluembættum fækkað verulega Tjón á tveimur bílum þegar tré fauk Mikill vatnsstrókur í Miðfirði Sex skriðuviðvaranir í gildi „Þetta var rétt ákvörðun“ Orðin lýsi skeytingarleysi ríkisstjórnarinnar Litlar breytingar þrátt fyrir lagabreytinguna Pawel leggur frumvarp Gríms um netsölu áfengis fram á ný Um 30 manns innlyksa eftir skriðu sem fór næstum á rútu Sjá meira