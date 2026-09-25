Innlent

Freyr látinn fara frá Eflingu

Jakob Bjarnar skrifar
Freyr ásamt konu sinni Snærósu Sindradóttur en hún lét til sín taka í nýafstaðinni þjóðaratkvæðagreiðslu. Freyr veit ekki hvaðan á sig stendur veðrið en hann var nýverið látinn taka pokann sinn hjá Eflingu.
Freyr ásamt konu sinni Snærósu Sindradóttur en hún lét til sín taka í nýafstaðinni þjóðaratkvæðagreiðslu. Freyr veit ekki hvaðan á sig stendur veðrið en hann var nýverið látinn taka pokann sinn hjá Eflingu. aðsend

Freyr Rögnvaldsson upplýsingafulltrúi Eflingar var látinn fjúka á stuttum fundi í morgun. Perla Ösp Ásgeirsdóttir framkvæmdastjóri Eflingar segir að uppsögn hans hafi ekkert með ESB eða nýafstaðna þjóðaratkvæðagreiðslu að gera.

Freyr var kallaður á fund á morgun og honum sagt upp fyrirvaralaust. Vísir náði tali af Frey í morgun en hann sagðist ekkert geta tjáð sig um málið, þetta væri svo nýskeð, og honum væri brugðið. Hann sagðist eiga eftir að átta sig á stöðunni og ræða málið við fjölskyldu sína.

Eftir því sem Vísir kemst næst hafa ekki verið gerðar athugasemdir við störf Freys en Perla Ösp Ásgeirsdóttir framkvæmdastjóri sá um uppsögnina og hún mun hafa sagt eitthvað á þá leið að henni hafi verið gert að segja honum upp. Engar skýringar fylgdu en Freyr getur lögum samkvæmt kallað skriflega eftir skýringum á uppsögninni.

Að sögn framkvæmdastjóra Eflingar hefur uppsögn Freys ekkert með ESB eða nýafstaðna þjóðaratkvæðagreiðslu að gera.vísir/anton brink

Kenningar eru uppi um að ástæðurnar séu af pólitískum toga og megi rekja til þess að kona Freys, Snærós Sindradóttir, starfaði sem framkvæmdastjóri Evrópuhreyfingarinnar á meðan Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, var hins vegar áberandi í hópi Nei-sinna í kosningabaráttunni.

Vísir náði ekki í Perlu en sendi henni fyrirspurn um málið og hún sagðist geta staðfest að Freyr væri ekki lengur hjá Eflingu. Hún segist ekki ætla að ræða ástæður uppsagnarinnar við fjölmiðla. „En ég get þó sagt að þær tengdust að engu leyti ESB eða nýafstaðinni þjóðaratkvæðagreiðslu.“

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