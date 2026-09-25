Fimm karlmenn hafa verið ákærðir fyrir nauðgun, sérstaklega hættulega líkamsárás, frelsissviptingu og hótanir í garð manns í ágúst árið 2023. Þeim er meðal annars gefið að sök að hafa troðið járnröri inn í endaþarm mannsins og svo stungið því í munn hans. Einn þeirra er ákærður fyrir að hafa tekið athæfið upp á myndskeið og deilt því í spjallhópinn „Fótbolti á Boys“ á samfélagsmiðlinum Snapchat.
Þetta kemur fram í ákæru sem Vísir fékk afhenta að þingfestingu málsins lokinni, en þinghald í málinu er lokað og því hefur ákæran ekki fengist afhent fyrr en nú. Ekki liggur fyrir hver afstaða ákærðu er til sakarefnisins, þar sem þingfestingin var lokuð.
Mennirnir fimm eru allir ákærðir fyrir að hafa frelsissvipt fórnarlambið í allt að tvær klukkustundir, í félagi við óþekktan mann.
Tveir þeirra hafi sótt manninn að heimili hans í ótilgreindum stað og ekið með hann til höfuðborgarsvæðisins, þar sem þeir hafi ekið með hann með viðkomu á nokkrum stöðum og loks að verslun Krónunnar við Jafnasel í Reykjavík þar sem tveir grímuklæddir menn hafi komið inn í bifreiðina og sest hvor sínu megin við mannninn í aftursæti bifreiðarinnar og bundið hendur hans saman með benslum, tekið hann hálstaki og haldið honum föstum, slegið hann í rifbeinin, meðal annars með barefli úr járni, og hótað honum frekara ofbeldi og lífláti.
Á meðan á þessu stóð hafi einn ákærðu ekið bifreiðinni að Elliðahvammsvegi í Kópavogi og síðan eftir vegslóða uns hann stöðvaði bifreiðina á malarplani skammt frá Hólmaþingi í Kópavogi, þar sem brotaþoli hafi verið dreginn út úr bifreiðinni og eftir jörðinni þar sem mennirnir hafi allir veist að honum og slegið hann margsinnis í höfuð og líkama meðal annars með hamri, rúðubrjóti og járnröri, sparkað margsinnis í höfuð og líkama hans, haldið honum niðri, girt niður um hann buxurnar og stungið járnröri, að minnsta kosti einu sinni inn í endaþarm hans, án hans samþykkis, og stungið svo járnrörinu inn í munn hans og skilið hann eftir fáklæddan og skólausan.
Allt hafi þetta verið með þeim afleiðingum að maðurinn hlaut mar og yfirborðsáverka á höfði, meðal annars mar á vinstra gagnauga, eymsli og bólgu yfir hægra kinnbeini, blóð í vinstri eyrnagangi, mar á brjóstkassa, yfirborðssár eða rispur á framanverðum brjóstkassa, mar og yfirborðsáverka á fæti, meðal annars bólgu, mar og eymsli utanvert á hægri ökkla, bólgu, mar og eymsli yfir báðum ristum og bólgu yfir hægra handarbaki, 5. miðhandarbeini.
Þá er einn mannanna ákærður fyrir brot gegn kynferðislegri friðhelgi, með því að hafa á meðan árásin stóð yfir, án samþykkis brotaþola, tekið upp myndskeið sem sýni að járnröri sé að minnsta kosti einu sinni stungið inn í endaþarm mannsins.
Síðan hafi hann dreift myndbandinu með því að senda það í gegnum samfélagsmiðilinn Snapchat á einn meðákærðu og á spjallhópinn „Fótbolti á Boys" þar sem allir með ákærðu séu meðlimir auk annarra ónafngreindra manna.
Loks segir í ákærunni að ákæruvaldið krefjist þess að mennirnir fimm verði dæmdir til refsingar, greiðslu alls sakarkostnaðar og til að sæta upptöku á fjórum farsímum, rauðum rúðubrjóti, felgulykli og hníf með 28 sentimetra blaði.
Þá krefjist fórnarlambið þess að mennirnir fimm, og eftir atvikum fleiri sakborningum sem fram kunna að koma, verði in solidum [óskipt] gert að greiða honum skaðabætur vegna frelsissviptingar, meiriháttar líkamsárásar, kynferðisbrots og ráns upp á rétt tæplega tólf milljónir króna.