Erlent

Skortir fólk til að ná tökum á stjórn­lausri ebólu

Samúel Karl Ólason skrifar
Hundruð heilbrigðisstarfsmanna vantar í Austur-Kongó, þar sem ebóluveiran er enn í hraðri dreifingu.
Hundruð heilbrigðisstarfsmanna vantar í Austur-Kongó, þar sem ebóluveiran er enn í hraðri dreifingu. AP/Sebastien Kitsa Musayi

Enn er ekkert lát á útbreiðslu ebólu í Austur-Kongó en skortur er á heilbrigðisstarfsfólki til að takast á við veiruna. Veiran hefur nú greinst í sjö héruðum landsins og fer tilfellum fækkandi í einhverjum þeirra en ástandið er verst í austurhluta landsins þar sem tilfellum hefur fjölgað um 73 prósent á þremur vikum.

AP fréttaveitan hefur eftir Marie Roseline Belizaire, yfirmanni neyðarviðbragða í Afríku hjá Alþjóðaheilbrigðismálastofnunni (WHO), að enn sé ekki búið að ná tökum á faraldrinum. Tilfellum hafi fækkað í einhverjum héruðum en þeim fari fjölgandi í öðrum.

Í heildina er vitað til þess að 7.773 hafi smitast af ebólu og 3.759 hafi dáið. Bæði tilfellin og dauðsföll eru líklega mun hærri en opinberar tölur segja til um.

Verður líklega mannskæðastur

Innan veggja WHO er búist við því að faraldurinn muni taka fram úr Vestur-Afríkufaraldrinum sem stóð yfir frá 2014 til 2016 og er sá mannskæðasti í sögunni. Þá dóu rúmlega ellefu þúsund manns, að mestu í Gíneu, Líberíu og Síerra Leóne.

Það sem hefur vakið sérstakar áhyggjur í þessum faraldri er að af þeim börnum sem smitast af ebólu hafa rúmlega sextíu prósent dáið. Hjá fullorðnum er hlutfallið fjörutíu prósent.

Aðstæður í Austur-Kongó eru heilbrigðisstarfsmönnum verulega erfiðar. Öryggisástandið þar er sérstaklega slæmt og heilbrigðisstarfsmenn hafa ítrekað lagt niður störf vegna árása íbúa og vígahópa og vegna ógreiddra launa og lítils stuðnings frá yfirvöldum.

Starfsmenn WHO segja að hundruð heilbrigðisstarfsmanna skorti á svæðið. Búið sé að reisa móttökustöðvar þar sem á að vera hægt að meðhöndla smitaða en ekki er hægt að manna þær allar og að fullu.

Sautjándi faraldurinn

Þetta er sautjándi faraldurinn í Austur-Kongó síðan ebóla greindist fyrst þar árið 1976. Talið er að veikin hafi fyrst borist í menn úr leðurblökum. Talið er að um fimmtán þúsund manns í Afríku hafi dáið vegna ebólu á undanförnum fimmtíu árum.

Síðasta faraldri í Austur-Kongó lauk formlega í maí 2021.

Þrjár mismunandi veirur valda ebólu og dreifast þær manna á milli með líkamsvessum. Ebóla getur valdið miklum blæðingum og dauða. Engin lækning er til gegn ebólu en helmingur þeirra sem smitast deyr, samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni, en það hefur verið mismunandi milli faraldra.

Til er bóluefni gegn einungis einni af veirunum sem valda ebólu. Þessi faraldur er vegna dreifingar Bundibugyo-veirunnar en ekkert bóluefni er til við henni, né meðferðarúrræði. Hún er sú sjaldgæfasta af veirunum þremur sem valda ebólu og hefur einungis tvisvar sinnum áður verið í dreifingu, svo vitað sé.

Ebóla Austur-Kongó

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