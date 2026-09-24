Skortir fólk til að ná tökum á stjórnlausri ebólu Samúel Karl Ólason skrifar 24. september 2026 10:22 Hundruð heilbrigðisstarfsmanna vantar í Austur-Kongó, þar sem ebóluveiran er enn í hraðri dreifingu. AP/Sebastien Kitsa Musayi Enn er ekkert lát á útbreiðslu ebólu í Austur-Kongó en skortur er á heilbrigðisstarfsfólki til að takast á við veiruna. Veiran hefur nú greinst í sjö héruðum landsins og fer tilfellum fækkandi í einhverjum þeirra en ástandið er verst í austurhluta landsins þar sem tilfellum hefur fjölgað um 73 prósent á þremur vikum. AP fréttaveitan hefur eftir Marie Roseline Belizaire, yfirmanni neyðarviðbragða í Afríku hjá Alþjóðaheilbrigðismálastofnunni (WHO), að enn sé ekki búið að ná tökum á faraldrinum. Tilfellum hafi fækkað í einhverjum héruðum en þeim fari fjölgandi í öðrum. Í heildina er vitað til þess að 7.773 hafi smitast af ebólu og 3.759 hafi dáið. Bæði tilfellin og dauðsföll eru líklega mun hærri en opinberar tölur segja til um. Verður líklega mannskæðastur Innan veggja WHO er búist við því að faraldurinn muni taka fram úr Vestur-Afríkufaraldrinum sem stóð yfir frá 2014 til 2016 og er sá mannskæðasti í sögunni. Þá dóu rúmlega ellefu þúsund manns, að mestu í Gíneu, Líberíu og Síerra Leóne. Það sem hefur vakið sérstakar áhyggjur í þessum faraldri er að af þeim börnum sem smitast af ebólu hafa rúmlega sextíu prósent dáið. Hjá fullorðnum er hlutfallið fjörutíu prósent. Aðstæður í Austur-Kongó eru heilbrigðisstarfsmönnum verulega erfiðar. Öryggisástandið þar er sérstaklega slæmt og heilbrigðisstarfsmenn hafa ítrekað lagt niður störf vegna árása íbúa og vígahópa og vegna ógreiddra launa og lítils stuðnings frá yfirvöldum. Starfsmenn WHO segja að hundruð heilbrigðisstarfsmanna skorti á svæðið. Búið sé að reisa móttökustöðvar þar sem á að vera hægt að meðhöndla smitaða en ekki er hægt að manna þær allar og að fullu. Sautjándi faraldurinn Þetta er sautjándi faraldurinn í Austur-Kongó síðan ebóla greindist fyrst þar árið 1976. Talið er að veikin hafi fyrst borist í menn úr leðurblökum. Talið er að um fimmtán þúsund manns í Afríku hafi dáið vegna ebólu á undanförnum fimmtíu árum. Síðasta faraldri í Austur-Kongó lauk formlega í maí 2021. Þrjár mismunandi veirur valda ebólu og dreifast þær manna á milli með líkamsvessum. Ebóla getur valdið miklum blæðingum og dauða. Engin lækning er til gegn ebólu en helmingur þeirra sem smitast deyr, samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni, en það hefur verið mismunandi milli faraldra. Til er bóluefni gegn einungis einni af veirunum sem valda ebólu. Þessi faraldur er vegna dreifingar Bundibugyo-veirunnar en ekkert bóluefni er til við henni, né meðferðarúrræði. Hún er sú sjaldgæfasta af veirunum þremur sem valda ebólu og hefur einungis tvisvar sinnum áður verið í dreifingu, svo vitað sé. Ebóla Austur-Kongó Mest lesið Bannaði Trump að banna fjölmiðla Erlent Segja upp tveimur sérfræðingum Innlent Gervigreind hakkaði sig inn á vef stjórnvalda Erlent Dagný Ósk látin Innlent Veturinn verði Rússum erfiður Erlent Móðir lagði ríkið í Hæstarétti vegna vanrækslu á EES Innlent Færri þunganir í áhættuhópi með nýrri tegund fósturskimunar Innlent Barnið ekki í viðeigandi öryggisbúnaði Innlent Hélt á myndum af skólabörnum og sakaði Bandaríkin um hryðjuverk Erlent „Mjög stór og mikilvæg niðurstaða fyrir okkur“ Innlent Fleiri fréttir Telur kosningasvik ekki hafa áhrif á stjórnarmyndun Høiby skiptir um verjendur Veturinn verði Rússum erfiður Bannaði Trump að banna fjölmiðla Gervigreind hakkaði sig inn á vef stjórnvalda Hélt á myndum af skólabörnum og sakaði Bandaríkin um hryðjuverk Dreifðu óvart piparúða um þinghúsið fyrir leikmun í innflytjendaumræðu Íslensk lögregla hjálpaði við rannsókn á smygli á fólki til Bretlands Polo einn kröftugasti fellibylur sögunnar Segja aðgengi að heimili forsetans forréttindi en ekki rétt Fögnuður varð að fjöldamorði Taívan og mannréttindi rauðar línur fyrir Kínverja Bað Trump um „vetrarpakka“ Segir stóra ákvörðun framundan Xi vill að Trump sleppi takinu á Taívan Þetta er í samkomulaginu um Grænland Halda andstæðingum fjarri Grænlandi með samkomulagi Svona var ræða Trumps: Spurning um „gereyðingu“ og nýtt nafn á gervigreind Í leyfi á meðan kosningasvik eru til rannsóknar Bein útsending: Ræða Trumps á allsherjarþinginu Bretar ætla að aðstoða Sáda gegn Hútum Beita buddunni til að vega á móti óvinsældum Trumps Rétta yfir konu spænska forsætisráðherrans Grunur um alvarlegt kosningasvindl í Svíþjóð Stefna að tveimur nýjum herstöðvum á Grænlandi Sniðganga Hvíta húsið Bað Selenskí um að stöðva árásir á rússneskar olíuvinnslur Höfða mál gegn Trump vegna bannsins Pútín sló öll met Sigurboginn verður leyniskyttuhreiður Sjá meira