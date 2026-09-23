Erlent

Fögnuður varð að fjölda­morði

Samúel Karl Ólason skrifar
Lögregluþjónar að störfum í Suður-Afríku. Myndin tengist fréttinni ekki beint.
Lögregluþjónar að störfum í Suður-Afríku. Myndin tengist fréttinni ekki beint. EPA/Kim Ludbrook

Að minnsta kosti ellefu voru skotnir til bana þegar þrír árásarmenn ruddust inn í samkvæmi í Suður-Afríku í gærkvöldi. Þrír eru særðir en ólétt kona var meðal þeirra sem dóu í árásinni. Lögreglan segir að meðal hinna látnu séu menn sem voru þekktir af lögreglu og viðloðnir glæpastarfsemi.

Þrettán menn og ein kona, sem sögð er hafa verið ólétt, voru í samkvæmi í húsi í bæ sem heitir KwaMakhutha þegar þrír vopnaðir menn ruddust inn og hófu skothríð. Þeir kveiktu einnig í bíl áður en þeir flúðu af vettvangi.

Tíu dóu á staðnum og fjórir voru fluttir á sjúkrahús, þar sem einn þeirra lét einnig lífið.

Mannanna er nú leitað og hefur lögreglan hvatt alla sem gætu vitað eitthvað um fjöldamorðið til að hafa samband við lögregluna.

Ríkisútvarp Suður-Afríku hefur eftir lögreglunni að tilefni árásarinnar liggi ekki fyrir en ekki sé hægt að útiloka deilur í undirheimum. Svæðið þar sem morðin voru framin er þekkt fyrir mikla fíkniefnaneyslu og glæpi.

Sjá má umfjöllun SABC (ríkisútvarpsins) um málið í spilaranum hér að neðan.

Yfirvöld í Suður-Afríku hafa lengi átt í basli með glæpi og ofbeldi en morðtíðni þar er meðal þeirra hæstu í heimi. BBC segir að um það bil sextíu manns séu myrtir á degi hverjum í landinu.

Undanfarnar vikur hafa að minnsta kosti níu konur verið myrtar og líkum þeirra kastað í vegarkanta. Þau morð hafa aukið á áhyggjur fólks af glæpum í landinu.

Skotárásir sem þessar, þar sem fjöldi fólks er myrtur, eru einnig nokkuð tíðar. Í júní dóu tólf og níu særðust í skotárás í úthverfi Jóhannesborgar. Þá voru níu skotnir til bana á krá í sömu borg í desember í fyrra.

Suður-Afríka Erlend sakamál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið