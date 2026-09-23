Fögnuður varð að fjöldamorði Samúel Karl Ólason skrifar 23. september 2026 10:28 Lögregluþjónar að störfum í Suður-Afríku. Myndin tengist fréttinni ekki beint. EPA/Kim Ludbrook Að minnsta kosti ellefu voru skotnir til bana þegar þrír árásarmenn ruddust inn í samkvæmi í Suður-Afríku í gærkvöldi. Þrír eru særðir en ólétt kona var meðal þeirra sem dóu í árásinni. Lögreglan segir að meðal hinna látnu séu menn sem voru þekktir af lögreglu og viðloðnir glæpastarfsemi. Þrettán menn og ein kona, sem sögð er hafa verið ólétt, voru í samkvæmi í húsi í bæ sem heitir KwaMakhutha þegar þrír vopnaðir menn ruddust inn og hófu skothríð. Þeir kveiktu einnig í bíl áður en þeir flúðu af vettvangi. Tíu dóu á staðnum og fjórir voru fluttir á sjúkrahús, þar sem einn þeirra lét einnig lífið. Mannanna er nú leitað og hefur lögreglan hvatt alla sem gætu vitað eitthvað um fjöldamorðið til að hafa samband við lögregluna. Ríkisútvarp Suður-Afríku hefur eftir lögreglunni að tilefni árásarinnar liggi ekki fyrir en ekki sé hægt að útiloka deilur í undirheimum. Svæðið þar sem morðin voru framin er þekkt fyrir mikla fíkniefnaneyslu og glæpi. Sjá má umfjöllun SABC (ríkisútvarpsins) um málið í spilaranum hér að neðan. Yfirvöld í Suður-Afríku hafa lengi átt í basli með glæpi og ofbeldi en morðtíðni þar er meðal þeirra hæstu í heimi. BBC segir að um það bil sextíu manns séu myrtir á degi hverjum í landinu. Undanfarnar vikur hafa að minnsta kosti níu konur verið myrtar og líkum þeirra kastað í vegarkanta. Þau morð hafa aukið á áhyggjur fólks af glæpum í landinu. Skotárásir sem þessar, þar sem fjöldi fólks er myrtur, eru einnig nokkuð tíðar. Í júní dóu tólf og níu særðust í skotárás í úthverfi Jóhannesborgar. Þá voru níu skotnir til bana á krá í sömu borg í desember í fyrra. Suður-Afríka Erlend sakamál Mest lesið Setja lög á verkfall flugvirkja Innlent Verkfall flugvirkja hafið Innlent Fylgi haggast varla eftir atkvæðagreiðslu Innlent Fella niður 26 flugferðir Innlent Þakkar Guði fyrir hjálminn þegar drengurinn höfuðkúpubrotnaði Innlent „Gengið með eins eðlilegum hætti og hægt er“ Innlent Segir stóra ákvörðun framundan Erlent Fjöldi handtekinn í aðgerðum lögreglu Innlent Hvannadalshnjúkur lækkar Innlent Strætisvagni ekið utan í rútu á Snorrabraut Innlent Fleiri fréttir Fögnuður varð að fjöldamorði Taívan og mannréttindi rauðar línur fyrir Kínverja Bað Trump um „vetrarpakka“ Segir stóra ákvörðun framundan Xi vill að Trump sleppi takinu á Taívan Þetta er í samkomulaginu um Grænland Halda andstæðingum fjarri Grænlandi með samkomulagi Svona var ræða Trumps: Spurning um „gereyðingu“ og nýtt nafn á gervigreind Í leyfi á meðan kosningasvik eru til rannsóknar Bein útsending: Ræða Trumps á allsherjarþinginu Bretar ætla að aðstoða Sáda gegn Hútum Beita buddunni til að vega á móti óvinsældum Trumps Rétta yfir konu spænska forsætisráðherrans Grunur um alvarlegt kosningasvindl í Svíþjóð Stefna að tveimur nýjum herstöðvum á Grænlandi Sniðganga Hvíta húsið Bað Selenskí um að stöðva árásir á rússneskar olíuvinnslur Höfða mál gegn Trump vegna bannsins Pútín sló öll met Sigurboginn verður leyniskyttuhreiður Maður á níræðisaldri lést í átökum um sólbekk Noregur og Kanada auka samstarf í varnarmálum Fyrirgefur Lindsay fyrir að myrða börnin Mótmæli í Texas vegna ICE-liða Kallar kosningarnar „hörmung“ en heitir því að fara ekki fet Senda Trump pillu vegna Ameríkukorts „Myndi ekki skrifa undir samkomulag ef það væri ekki gott“ Framtíð kanslarans í húfi Ætlar sér að skipa „gervigreindarkeisara“ Sérstakt veiðileyfi gefið út eftir að hákarl banaði sundmanni á sjötugsaldri Sjá meira