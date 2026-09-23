Segja aðgengi að heimili forsetans forréttindi en ekki rétt Samúel Karl Ólason skrifar 23. september 2026 13:17 Donald Trump á leið inn í Hvíta húsið í gærkvöldi. AP/Allison Robbert Embættismenn innan ríkisstjórnar Donalds Trump segja það vera „forréttindi“ fyrir fjölmiðla að fá aðgang að Hvíta húsinu. Starfsmenn CNN, MS NOW og Politico hafi brotið gegn reglum og viðmiðum um siðprýði og þess vegna hafi þeim verið meinaður aðgangur að Hvíta húsinu. Þetta er meðal þess sem kemur fram í svari ríkisstjórnarinnar við málshöfðun fjölmiðlanna gegn Trump og þremur starfsmönnum hans, í kjölfar þess að Trump meinaði starfsmönnum fjölmiðlanna aðgang að lóð Hvíta hússins og sagði berum orðum að það væri vegna neikvæðrar umfjöllunar um hann. Í svarinu eru fréttamennirnir sakaðir um að hafa birt falsfréttir, meðal annars um þjóðaröryggismál, og um að hafa birt viðkvæmar eða leynilegar upplýsingar. „Aðgangur að Hvíta húsinu eru forréttindi, ekki réttur,“ segir í svari Hvíta hússins við lögsókninni. Þar segir einnig að Hvíta húsið sé bæði heimili og vinnustaður forsetans. Hann hafi komist að þeirri niðurstöðu að starfsmenn fjölmiðlanna þriggja hafi ekki „viðhaft lágmarkskröfur um fagmennsku og siðprýði“ sem búist er við af þeim sem fá aðgang að byggingunni. Þess vegna hafi hann meinað þeim aðgang að Hvíta húsinu og segir í svarinu að um tímabundið viðbragð sé að ræða og að forsvarsmenn fjölmiðlanna hafi fram á föstudag til að svara fyrir sig. Þetta hafði aldrei komið fram áður, samkvæmt frétt New York Times. „Þegar allt kemur til alls eru það forréttindi að fá aðgang að Hvíta húsinu, ekki réttur.“ Í svarinu er því svo haldið fram að Trump sé ekki að brjóta gegn fyrsta viðauka stjórnarskrár Bandaríkjanna og bannið sé í takt við aðgerðir fyrri ríkisstjórna um að hygla suma blaðamenn á kostnað annarra. Kom eigin starfsmönnum í opna skjöldu Deilurnar hófust á föstudaginn þegar Trump lýsti því yfir á samfélagsmiðli sínum að hann ætlaði að banna þessa miðla frá Hvíta húsinu. Þetta segja heimildir fjölmiðla vestanhafs að Trump hafi gert án þess að ræða það við starfsmenn sína og ráðgjafa og það hafi komið starfsmönnum Hvíta hússins í opna skjöldu. Seinna á föstudaginn var hann spurður út í bannið en í fyrstu virtist hann ekki vita hvaða bann verið var að spyrja hann út í. Þá sagði hann meðal annars: „Ó, bannið gegn frjálsu fjölmiðlunum, rétt?“ Þá bætti Trump því við að þetta væri uppsafnað. Hann væri orðinn gífurlega þreyttur á þessu stanslausa flæði falsfrétta, sem hann sagði að umræddir blaðamenn hefðu birt, þrátt fyrir að þeir vissu að fréttirnar væru rangar. Sjá einnig: Höfða mál gegn Trump vegna bannsins Á laugardeginum var starfsmönnum miðlanna svo meinaður aðgangur að Hvíta húsinu og passar þeirra teknir af þeim. Í kjölfarið var því lýst yfir að miðlarnir myndu höfða mál gegn Trump. Sami dómari úrskurðaði gegn Trump 2018 Alríkisdómarinn Timothy J. Kelly, sem var tilnefndur í embætti af Trump sjálfum árið 2017, mun halda skyndiþinghald í dómsal í dag, þar sem hann mun taka málið fyrir. Þessi sami dómari úrskurðaði gegn Trump í sambærilegu máli árið 2018, þegar forsetinn vísaði Jim Acosta frá CNN úr Hvíta húsinu. Sjá einnig: Hvíta húsið gefur eftir en setur blaðamönnum strangar reglur Aðrir fjölmiðlar og fréttaveitur hafa staðið við bak bönnuðu miðlanna þriggja. Sérstaklega hinar stóru sjónvarpsstöðvar Bandaríkjanna sem skiptast á því að fylgja forsetanum eftir með fréttamenn, tökumenn og hljóðmenn. Forsvarsmenn hinna sjónvarpsstöðvanna, ABC, CBS, Fox News og NBC News, hafa tilkynnt að þeir muni ekki fylla upp í skarðið sem bann CNN felur í sér. Ekki verður fjallað um þá viðburði Trumps sem koma upp á þeim dögum sem CNN hefði átt að standa vaktina. Sem svar við því boðaði Hvíta húsið stofnun TRUMP TV, sérstakrar sjónvarpsstöðvar sem á að fjalla um forsetann. Bandaríkin Donald Trump Mest lesið Framkvæmdastjóri hjá þekktu fyrirtæki meðal handteknu Innlent Vaktin: Verkfallsaðgerðum flugvirkja aflýst Innlent Ætluðu að setja lög á verkfall flugvirkja Innlent Framkvæmdastjóri hjá BL handtekinn og settur í leyfi Innlent Flugvirkjar aflýsa verkfalli Innlent Fylgi haggast varla eftir atkvæðagreiðslu Innlent Strætisvagni ekið utan í rútu á Snorrabraut Innlent Drengurinn er fundinn Innlent Þakkar Guði fyrir hjálminn þegar drengurinn höfuðkúpubrotnaði Innlent Fella niður 26 flugferðir Innlent Fleiri fréttir Íslensk lögregla hjálpaði við rannsókn á smygli á fólki til Bretlands Polo einn kröftugasti fellibylur sögunnar Segja aðgengi að heimili forsetans forréttindi en ekki rétt Fögnuður varð að fjöldamorði Taívan og mannréttindi rauðar línur fyrir Kínverja Bað Trump um „vetrarpakka“ Segir stóra ákvörðun framundan Xi vill að Trump sleppi takinu á Taívan Þetta er í samkomulaginu um Grænland Halda andstæðingum fjarri Grænlandi með samkomulagi Svona var ræða Trumps: Spurning um „gereyðingu“ og nýtt nafn á gervigreind Í leyfi á meðan kosningasvik eru til rannsóknar Bein útsending: Ræða Trumps á allsherjarþinginu Bretar ætla að aðstoða Sáda gegn Hútum Beita buddunni til að vega á móti óvinsældum Trumps Rétta yfir konu spænska forsætisráðherrans Grunur um alvarlegt kosningasvindl í Svíþjóð Stefna að tveimur nýjum herstöðvum á Grænlandi Sniðganga Hvíta húsið Bað Selenskí um að stöðva árásir á rússneskar olíuvinnslur Höfða mál gegn Trump vegna bannsins Pútín sló öll met Sigurboginn verður leyniskyttuhreiður Maður á níræðisaldri lést í átökum um sólbekk Noregur og Kanada auka samstarf í varnarmálum Fyrirgefur Lindsay fyrir að myrða börnin Mótmæli í Texas vegna ICE-liða Kallar kosningarnar „hörmung“ en heitir því að fara ekki fet Senda Trump pillu vegna Ameríkukorts „Myndi ekki skrifa undir samkomulag ef það væri ekki gott“ Sjá meira