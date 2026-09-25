Banna búrkur og níkab Bjarki Sigurðsson skrifar 25. september 2026 09:00 Giorgia Meloni tók við sem forsætisráðherra Ítalíu í október 2022. AP/Mauro Scrobogna Stjórnvöld á Ítalíu hafa bannað búrkur og níkab í skólum landsins. Þá má hlutfall nemenda sem ekki eru með ítalskan ríkisborgararétt eða tala litla ítölsku í bekk ekki vera hærra en þrjátíu prósent. Haft er eftir Giuseppe Valditara, menntamálaráðherra Ítalíu, í grein ítalska miðilsins Ansa að takmarkanirnar séu gerðar til að forðast „gettóbekki“ í skólum landsins. Ef barn talar ekki ítölsku og foreldrar þess ekki heldur er þeim skylt að fara á ítölskunámskeið. Giorgia Melon, forsætisráðherra Ítalíu, segir bannið á búrkum og níkab vera jafnréttismál kynjanna. Enginn ætti að ákveða það fyrir konur að þær þurfi að fela andlit sitt. Þeim sem brjóta lögin verður gert að greiða sekt. Hér má sjá hver munurinn er á híjab, tjador, níkab og búrku. Myndin er frá tískufyrirtækinu Garaza sem sérhæfir sig í fatnaði múslimskra kvenna. Drög frumvarpsins fóru í dreifingu skömmu áður en það var tekið fyrir í ríkisstjórninni. Þar kom upphaflega fram að börn foreldra sem neituðu að læra ítölsku yrðu tekin af þeim. Þær hugmyndir náðu þó ekki í endanlegt frumvarp og þurfa foreldrar eingöngu að greiða sekt ef þeir eða börnin læra ekki tungumálið. Ítalía Tíska og hönnun Mest lesið Fulltrúi Íslands yfirgaf ekki salinn með hinum Innlent María Sigurðardóttir er látin Innlent Meira um krabbamein hjá yngra fólki sem eigi að borða rautt kjöt mest einu sinni í viku Innlent „Mistök að fela honum forystu“ Innlent Kjarni málsins sé að Inga hafi ekki sagt alveg rétt frá Innlent Endurskoða samning SÁÁ Innlent „Ég hef mikið til verið hér á eigin spýtur“ Innlent Holmes flutt á áfangaheimili Erlent Sorpa skoðar að fara í mál við grenndargámasóða Innlent Banna búrkur og níkab Erlent Fleiri fréttir Holmes flutt á áfangaheimili Banna búrkur og níkab Bygging nýs og stærra glæsihýsis Pútíns langt á veg komin Æðstu herforingjar halda skyndifund um árásir Húta Frægt fólk meðal handtekinna í New York „Höfum aldrei átt betra samband“ Tugir fulltrúa gengu út þegar Netanjahú tók til máls Aftur stríð í Eþíópíu Danir vara við aukinni ógn frá Rússum Skortir fólk til að ná tökum á stjórnlausri ebólu Telur kosningasvik ekki hafa áhrif á stjórnarmyndun Høiby skiptir um verjendur Veturinn verði Rússum erfiður Bannaði Trump að banna fjölmiðla Gervigreind hakkaði sig inn á vef stjórnvalda Hélt á myndum af skólabörnum og sakaði Bandaríkin um hryðjuverk Dreifðu óvart piparúða um þinghúsið fyrir leikmun í innflytjendaumræðu Íslensk lögregla hjálpaði við rannsókn á smygli á fólki til Bretlands Polo einn kröftugasti fellibylur sögunnar Segja aðgengi að heimili forsetans forréttindi en ekki rétt Fögnuður varð að fjöldamorði Taívan og mannréttindi rauðar línur fyrir Kínverja Bað Trump um „vetrarpakka“ Segir stóra ákvörðun framundan Xi vill að Trump sleppi takinu á Taívan Þetta er í samkomulaginu um Grænland Halda andstæðingum fjarri Grænlandi með samkomulagi Svona var ræða Trumps: Spurning um „gereyðingu“ og nýtt nafn á gervigreind Í leyfi á meðan kosningasvik eru til rannsóknar Bein útsending: Ræða Trumps á allsherjarþinginu Sjá meira