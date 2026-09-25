Xi Jinping lýkur ferð sinni til Bandaríkjanna með ferð í Skjalasafn Bandaríkjanna þar sem Donald Trump ætlar að sýna honum frelsisyfirlýsinguna frægu frá 1776 og réttindaskrá Bandaríkjanna. Bæði þessi skjöl marka grunnstoðir bandarísks lýðræðis. Trump lýsti þeim sem einhverjum mestu fjársjóðum Bandaríkjanna, áður en hann ætlaði að sýna þau leiðtoga öflugasta kommúnistaríkis heims.
Trump sagðist einnig, samkvæmt AP fréttaveitunni, vilja sýna Xi gömul skjöl sem fjalla um samskipti Bandaríkjanna og Kína.
Búist var við því að Xi myndi fara frá Bandaríkjunum að heimsókninni lokinni. Þannig mun hann ljúka þriggja daga ferð sem hefur einkennst af góðum móttökum Trumps, móttökum sem hafa ekki fallið í kramið hjá öllum í Bandaríkjunum og þar á meðal hjá þingmönnum Repúblikanaflokksins.
Sjá einnig: „Höfum aldrei átt betra samband“
Ferðin virðist þó hafa litlu skilað hvað varðar deilumál ríkjanna. Þar má helst nefna viðskipti, sjaldgæfa málma, gervigreind og málefni Taívan.
Enn sem komið er hefur ríkisstjórn Trumps lítið gefið upp um hvað fór á milli hans og Xi á um níutíu mínútna löngum fundi þeirra í gær. Ríkismiðlar Kína hafa hins vegar sagt frá því, með vísun í yfirlýsingar frá ríkisstjórninni, að forsetarnir hafi rætt málefni Mið-Austurlanda, Úkraínu og Kóreuskaga.
Vitað er til þess að forsetarnir hafi komist að samkomulagi um að framlengja svokallað vopnahlé þeirra í viðskiptastríði sem blossaði upp í fyrra um tvo mánuði.
Þegar Trump beitti fjölmörg ríki heims umfangsmiklum tollum í fyrra, beitti hann sérstaklega umfangsmiklum tollum gegn Kína. Það leiddi til viðskiptastríðs milli ríkjanna, sem lauk með samkomulagi sem gert var í Suður-Kóreu síðasta október.
Það samkomulag átti að falla úr gildi þann 10. nóvember næstkomandi.
Samkomulagið var gert eftir að Kínverjar settu miklar takmarkanir á sölu svokallaðra sjaldgæfra málma til Bandaríkjanna og annarra ríkja í kjölfarið. Sjaldgæfir málmar eru mjög mikilvægir við framleiðslu alls konar nútímatækni.
Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, lét í september setja upp sérstakan „frægðargang“ í Hvíta húsinu. Þar voru settar upp myndir af forsetum Bandaríkjanna en nú hefur bæst við texti um störf þeirra og afrek, í flestum tilfellum. Í tilfellum forseta sem Trump virðist illa við var textinn níð um þá og grín á þeirra kostnað