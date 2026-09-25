Segir Ingu hafa eytt sér á Facebook

Guðmundur Ingi Kristinsson, þingmaður og fyrrverandi mennta- og barnamálaráðherra, segist ekki hafa talið sig eiga neitt val um afsögn þar sem hann hafði ekki heilsu til þess að berjast fyrir embætti sínu eftir aðgerð. Hann eigi í dag engin samskipti við Ingu Sæland, sem hafi eytt honum af vinalista sínum á Facebook.
Guðmundur Ingi fór ítarlega yfir aðdraganda og eftirmál afsagnar sinnar úr embætti mennta- og barnamálaráðherra í Reykjavík síðdegis. Guðmundur sagði af sér í byrjun janúar en skömmu áður fékk hann skilaboð frá fyrrverandi aðstoðarkonu sinni þar sem valkostum forrystukvenna ríkisstjórnarinnar varðandi embættið var lýst þannig að veikindaleyfi eða stríð stæði til boða.
„Ég hafði ekkert val. Heilsu minnar vegna taldi ég bara skynsamlegast að koma mér í burtu vegna þess að ég hafði enga heilsu í að fara að berjast, enda ekki þess virði að leggja heilsuna undir, hvorki fyrir ráðherrastólinn eða annað.“
Guðmundur sagði í hádegisfréttum Bylgjunnar að hann teldi að Inga Sæland hefði rofið trúnað í ræðustól Alþingi í gær þegar hún ræddi fund þeirra með Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra, í aðdraganda afsagnarinnar.
Inga Sæland lýsir fundinum heima hjá þér þannig að þú hafir ætlað að gefa þér stundarkorn til að ákveða sjálfur hvað þú myndir gera. Hvað gerðist þarna?
„Ég vill ekki tala um þennan fund sem var heima hjá mér vegna þess að það kom fram þegar við tókum þennan fund að við vorum þrír ráðherrar að ræða saman og það gilti um hann trúnaður. Ég hef bara virt hann og ætla að reyna að virða hann svo framarlega sem það verður ekki farið að vitna í eitthvað vitlaust upp úr honum.“
Hann hafi fengið skilaboðin frá aðstoðarkonu sinni eftir þann fund.
Hvað lestu í það að þessi skilaboð komu til þín um þessa afarkosti frá aðstoðarmanni þínum en ekki þeim sem sitja með þér í ríkisstjórn?
„Mér fannst þetta mjög skrýtið og mér fannst hún bara vera komin langt út fyrir sitt svið. Mér fannst þetta mjög undarleg vinnubrögð, ég verð bara að segja það og mér finnst það enn.“
Lokaákvörðun um afsögn hafi þó verið hans eigin. „Þá var búið að stilla mér upp með ákveðna kosti. Í þeirri stöðu tók ég auðvitað þá ákvörðun að leggja ekki heilsuna undir í baráttu um einhvern ráðherrastól.“
Hefði honum ekki verið gefnir þessir afarkostir hefði hann ekki sagt af sér.
„Ég var búinn að segja það að ég ætlaði mér að mæta aftur til starfa, aðgerðin hafði heppnast vel og að þetta liti bara allt mjög vel út. Ég segi það fyrir mitt leyti að mér finnst mjög skrýtið að sumir geta verið í þrjár vikur, fimm eða sex vikur frá og að það sé í lagi en ég má ekki vera nema viku þegar allt fer á annan endann og ég á að segja af mér,“ segir Guðmundur.
„Það er eitthvað undarlegt við þetta þjóðfélag þar sem þú mátt ekki vera í veikindaleyfi og að það sé verið að þvinga þig í uppsögn í miðju veikindaleyfi. Gefum fólki bara tækifæri til þess að fara í aðgerðir, jafna sig og svo getum við tekið slaginn um það hvort að fólk eigi að segja af sér eða ekki.“
Guðmundur segist ekki eiga í neinum samskiptum við Ingu í dag.
Þú hefur ekkert heyrt í henni?
„Nei, eða jú það eina sem ég heyrði er að hún var að henda mér út á Facebook.“