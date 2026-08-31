Donald Trump Bandaríkjaforseti og hans hæstsettu ráðgjafar vega nú og meta hvort Bandaríkjaher eigi að gera takmarkaðar árásir á Hormússundi í von um að koma í veg fyrir það að Íranir geti endurreist ratsjár- og eldflaugagetu sína á svæðinu.
Bandaríski miðillinn Axios hefur þetta eftir þremur ónafngreindum bandarískum ráðamönnum.
Áformin voru þróuð af aðgerðastjórn Bandaríkjahers í Mið-Austurlöndum, CENTCOM, og njóta stuðnings Pete Hegseth varnarmálaráðherra, að því er Axios greinir frá.
Þau höfðu aftur á móti ekki verið samþykkt af Bandaríkjaforseta fyrir helgi en það gæti breyst núna eftir að Bandaríkin og Íranir skiptust á árásum um helgina. Íranskir miðlar sögðu frá því í gær að Bandaríkin hefðu ráðist á innviði á Larak-eyju með drónum og að að minnsta kosti einn þeirra hefði verið skotinn niður. Yfirvöld sögðu nokkra hermenn og almenna borgara hafa fallið í árásunum.
Axios hefur eftir einum ráðamanni að hugmyndin á bak við áformin sé að draga úr áhættunni á að Íranir gætu ráðist á bandarísk olíuflutningaskip, herskip og herþotur. Hann líkti þessu við að „slá garðinn“.
Undanfarna tvo mánuði hefur Bandaríkjaher smám saman náð yfirráðum yfir mestum hluta sundsins og dregið úr hernaðargetu Írans. Axios segir herinn hafa hreinsað jarðsprengjur og reynt að leiðbeina skipum í gegnum sundið.
Þetta hafi takmarkað getu Írans til að ráðast á olíuflutningaskip, en hleypt meiri umferð og olíuflutningaskipum um sundið.