Veturinn verði Rússum erfiður

Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, varaði yfirvöld í Moskvu við því í gær að Úkraínumenn myndu gera veturinn kostnaðarsaman fyrir Rússa, samþykki þeir ekki orkuvopnahlé. Ráðamenn í Úkraínu og bandamenn þeirra hafa lýst yfir vilja til að semja við Rússa um að hætta árásum á orkuinnviði og kornflutninga um Svartahaf.
Úkraínumenn hafa áhyggjur af því að Rússar ætli sér að gera enn og aftur árásir á orkuver, dreifikerfi og hita- og vatnsveitur Úkraínu í vetur. Þessar árásir hafa reynst íbúum Úkraínu erfiðar á undanförnum árum.
Eins og segir í grein Reuters hafa Vladimír Pútín og aðstoðarmenn hans sýnt lítinn vilja til samninga.
Í ræðu sinni á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í New York í gær sagði Selenskí að Úkraínumenn væru meðvitaðir um að veturinn gæti orðið þeim mjög erfiður.
„Sem svar við því, munum við hafa fáa aðra kosti en að gera veturinn einnig erfiðan Rússum.“
Þess vegna sagði Selenskí að þörf væri á viðræðum og kallaði hann eftir slíku. Þá nefndi hann sérstaklega hvað Xi Jinping, forseti Kína, gæti haft mikil áhrif á Pútín.
Alla ræðu Selenskís má sjá í spilaranum hér að neðan.
Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, ræddi í gær við Sergei Lavrov, kollega sinn í Rússlandi, en eftir þann fund sagði Rubio að bæði Úkraínumenn og Rússar hefðu lýst yfir áhuga á takmörkuðu vopnahléi varðandi orkuinnviði og skipaflutninga.
Rússar sýndu þó lítil merki um að hafa breytt afstöðu sinni. Í yfirlýsingu frá utanríkisráðuneyti Rússlands segir eingöngu að ráðherrarnir hafi gert afstöðu sína til ýmissa málefna ljósa. Þá segir þar að Lavrov hafi kvartað við Rubio yfir samstarfi Úkraínumanna við önnur ríki í Evrópu og árásum Úkraínumanna í Rússlandi.
Þar kemur einnig fram að Lavrov hafi ítrekað við Rubio að Rússar væru staðráðnir í að „ná markmiðum hinnar sértæku hernaðaraðgerðar,“ eins og Rússar kalla stríðið gegn Úkraínu stundum.
Lavrov lagði mikla áherslu á við Rubio að bæta þyrfti samskipti Rússlands og Bandaríkjanna fljótt og auka efnahagslega samvinnu ríkjanna, meðal annars. Fyrst þyrfti þó að eiga heiðarlegt samtal um ýmis ágreiningsefni og skila eignum Rússa sem hafa verið frystar í Bandaríkjunum og víðar.
Til viðbótar við þetta sagði Lavrov á hliðarfundi Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna í gær að Rússar hefðu engan áhuga á takmörkuðu vopnahléi. Bakhjarlar Úkraínu vildu eingöngu pásu til að senda Úkraínumönnum vopn.
Lavrov sagði einnig að ríkisstjórn Úkraínu væri skipuð hryðjuverkamönnum.
Mannréttindastofnun Sameinuðu þjóðanna (OHCHR) gaf á dögunum út skýrslu um kynferðislegt ofbeldi í stríðinu í Úkraínu. Þar kom fram að rannsakendur stofnunarinnar hefðu staðfest að minnsta kosti 1.004 kynferðisbrot í stríðinu og að 89 prósent þeirra hefðu verið framin af Rússum.
Þar kom einnig fram að elsta fórnarlamb rússneskra hermanna, sem vitað er um, var 82 ára gömul kona. Yngsta fórnarlambið var fjögurra ára gamalt.
Í áðurnefndri ræðu á allsherjarþinginu ítrekaði Selenskí að sá eini sem stæði í vegi þess að hægt væri að koma á friði og enda þetta „fáránlega og endalausa stríð“, væri Vladimír Pútín. Hann hvatti leiðtoga allra ríkja, bæði stórra og smárra, til að setja þrýsting á Pútín með því að gera Rússum erfiðara að afla tekna og koma þannig niður á stríðsrekstri þeirra.
„Skotmark okkar er geta Rússa til að fjármagna þetta stríð, til að draga það á langinn, til að gera það grimmilegra og auka enn frekar eyðilegginguna,“ sagði Selenskí. Hann ítrekaði að stöðva þyrfti fjáröflun Rússa og hergagnaframleiðslu, ef stöðva ætti Pútín og stríðið.
Hann bætti við að ráðamenn í Rússlandi hefðu engan áhuga á viðræðum og friði á meðan þeir héldu áfram að fá peninga.
„Það virðist alltaf eitthvað koma í veg fyrir að Pútín segi: „Nú er nóg komið. Friður,“,“ sagði Selenskí. Þá lýsti hann Pútín sem „sjúklingi núll“, upphafsmanni þeirrar hugsunar sem nærir stríðið.