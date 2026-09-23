Íslensk lögregla hjálpaði við rannsókn á smygli á fólki til Bretlands Kjartan Kjartansson skrifar 23. september 2026 13:32 Breskur landamæravörður kannar vegabréf á Gatwick-flugvelli. Myndin er úr safni og tengist efni fréttarinnar ekki. Vísir/Getty Lögregluyfirvöld á Íslandi tóku þátt í fjölþjóðlegri rannsókn á evrópskum glæpahring sem smyglaði fólki frá meginlandi Evrópu til Bretlands. Sex voru handteknir í aðgerðum Evrópulögreglunnar í gær. Smyglhringurinn er sagður hafa haft bækistöðvar í nokkrum Evrópusambandsríkjum. Hann hafi sérhæft sig í skjalafalsi, peningaþvætti og skipulögðu smygli á fólki. Smyglararnir notuðu fölsuð skjöl til þess að koma fólki Lögreglulið frá sautján ríkjum tóku þátt í rannsókninni. Íslenska lögreglan er sögð hafa rannsakað mismunandi smyglleiðir samtakanna á frumstigum rannsóknarinnar ásamt lögreglu í Belgíu, Finnlandi, Þýskalandi, Írlandi, Svíþjóð og Hollandi. Evrópulögreglan segir að smyglleiðirnar hafi legið í gegnum sautján lönd. Flestir þeirra sem var smyglað komu inn í Evrópusambandið á löglegu vegabréfi og í mörgum tilfellum með gilda ferðamannaáritun innan Schengen-svæðisins. Þegar fólkið var komið inn á Schengen-svæðið er það sagt hafa eyðilagt og fargað skilríkjum sínum og framvísað í staðinn fölsuðum skilríkjum smyglhringsins. Þannig hafi fólkið farið huldu höfði og ferðast innan Evrópu. Þvættuðu ávinning í gegnum snjallsímabúðir Sex voru handteknir í samhæfðum aðgerðum lögreglu í Austurríki, á Ítalíu, Spáni og í Bretlandi í gær. Húsleit var gerð á tíu stöðum og hald var lagt á tækjabúnað og skjöl, meðal annars skilríki og töluvert magn reiðufjár. Afganskir og pakistanskir ríkisborgarar eru sagðir hafa stýrt deild samtakanna í Vínarborg. Þeir eru taldir hafa falsað skilríki. Á Spáni er önnur deild talin hafa dreift rúmlega þúsund fölsuðum skilríkjum. Þau hafi borist með sendlum frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum til Evrópu, Norður- og Suður-Ameríku og Karíbahafsins. Þá eru samtökin sögð hafa notað snjallsímaverslanir til þess að þvætta ávinning af brotastarfseminni. Tekjurnar af starfseminni eru taldar hafa numið um tveimur milljónum evra, jafnvirði um 277 milljóna íslenskra króna. Lögreglumál Bretland Evrópusambandið Erlend sakamál Mest lesið Framkvæmdastjóri hjá þekktu fyrirtæki meðal handteknu Innlent Vaktin: Verkfallsaðgerðum flugvirkja aflýst Innlent Framkvæmdastjóri hjá BL handtekinn og settur í leyfi Innlent Ætluðu að setja lög á verkfall flugvirkja Innlent Flugvirkjar aflýsa verkfalli Innlent Fylgi haggast varla eftir atkvæðagreiðslu Innlent Drengurinn er fundinn Innlent Strætisvagni ekið utan í rútu á Snorrabraut Innlent Þakkar Guði fyrir hjálminn þegar drengurinn höfuðkúpubrotnaði Innlent Fella niður 26 flugferðir Innlent Fleiri fréttir Íslensk lögregla hjálpaði við rannsókn á smygli á fólki til Bretlands Polo einn kröftugasti fellibylur sögunnar Segja aðgengi að heimili forsetans forréttindi en ekki rétt Fögnuður varð að fjöldamorði Taívan og mannréttindi rauðar línur fyrir Kínverja Bað Trump um „vetrarpakka“ Segir stóra ákvörðun framundan Xi vill að Trump sleppi takinu á Taívan Þetta er í samkomulaginu um Grænland Halda andstæðingum fjarri Grænlandi með samkomulagi Svona var ræða Trumps: Spurning um „gereyðingu“ og nýtt nafn á gervigreind Í leyfi á meðan kosningasvik eru til rannsóknar Bein útsending: Ræða Trumps á allsherjarþinginu Bretar ætla að aðstoða Sáda gegn Hútum Beita buddunni til að vega á móti óvinsældum Trumps Rétta yfir konu spænska forsætisráðherrans Grunur um alvarlegt kosningasvindl í Svíþjóð Stefna að tveimur nýjum herstöðvum á Grænlandi Sniðganga Hvíta húsið Bað Selenskí um að stöðva árásir á rússneskar olíuvinnslur Höfða mál gegn Trump vegna bannsins Pútín sló öll met Sigurboginn verður leyniskyttuhreiður Maður á níræðisaldri lést í átökum um sólbekk Noregur og Kanada auka samstarf í varnarmálum Fyrirgefur Lindsay fyrir að myrða börnin Mótmæli í Texas vegna ICE-liða Kallar kosningarnar „hörmung“ en heitir því að fara ekki fet Senda Trump pillu vegna Ameríkukorts „Myndi ekki skrifa undir samkomulag ef það væri ekki gott“ Sjá meira