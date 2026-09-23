Erlent

Ís­lensk lög­regla hjálpaði við rann­sókn á smygli á fólki til Bret­lands

Kjartan Kjartansson skrifar
Breskur landamæravörður kannar vegabréf á Gatwick-flugvelli. Myndin er úr safni og tengist efni fréttarinnar ekki.
Breskur landamæravörður kannar vegabréf á Gatwick-flugvelli. Myndin er úr safni og tengist efni fréttarinnar ekki. Vísir/Getty

Lögregluyfirvöld á Íslandi tóku þátt í fjölþjóðlegri rannsókn á evrópskum glæpahring sem smyglaði fólki frá meginlandi Evrópu til Bretlands. Sex voru handteknir í aðgerðum Evrópulögreglunnar í gær.

Smyglhringurinn er sagður hafa haft bækistöðvar í nokkrum Evrópusambandsríkjum. Hann hafi sérhæft sig í skjalafalsi, peningaþvætti og skipulögðu smygli á fólki. Smyglararnir notuðu fölsuð skjöl til þess að koma fólki 

Lögreglulið frá sautján ríkjum tóku þátt í rannsókninni. Íslenska lögreglan er sögð hafa rannsakað mismunandi smyglleiðir samtakanna á frumstigum rannsóknarinnar ásamt lögreglu í Belgíu, Finnlandi, Þýskalandi, Írlandi, Svíþjóð og Hollandi.

Evrópulögreglan segir að smyglleiðirnar hafi legið í gegnum sautján lönd. Flestir þeirra sem var smyglað komu inn í Evrópusambandið á löglegu vegabréfi og í mörgum tilfellum með gilda ferðamannaáritun innan Schengen-svæðisins.

Þegar fólkið var komið inn á Schengen-svæðið er það sagt hafa eyðilagt og fargað skilríkjum sínum og framvísað í staðinn fölsuðum skilríkjum smyglhringsins. Þannig hafi fólkið farið huldu höfði og ferðast innan Evrópu.

Þvættuðu ávinning í gegnum snjallsímabúðir

Sex voru handteknir í samhæfðum aðgerðum lögreglu í Austurríki, á Ítalíu, Spáni og í Bretlandi í gær. Húsleit var gerð á tíu stöðum og hald var lagt á tækjabúnað og skjöl, meðal annars skilríki og töluvert magn reiðufjár.

Afganskir og pakistanskir ríkisborgarar eru sagðir hafa stýrt deild samtakanna í Vínarborg. Þeir eru taldir hafa falsað skilríki.

Á Spáni er önnur deild talin hafa dreift rúmlega þúsund fölsuðum skilríkjum. Þau hafi borist með sendlum frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum til Evrópu, Norður- og Suður-Ameríku og Karíbahafsins.

Þá eru samtökin sögð hafa notað snjallsímaverslanir til þess að þvætta ávinning af brotastarfseminni. Tekjurnar af starfseminni eru taldar hafa numið um tveimur milljónum evra, jafnvirði um 277 milljóna íslenskra króna.

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