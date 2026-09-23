Tólf manns þurftu á læknisaðstoð að halda og lögregla girti af hluta af byggingum spænska þingsins eftir að piparúði dreifðist um þær í dag. Piparúðinn kom frá þingmanni Lýðflokksins sem notaði hann sem leikmun í umræðum um innflytjendamál.
Ófremdarástand skapaðist í neðri deild spænska þingsins í morgun þegar piparúði barst um nokkur salerni og nærliggjandi svæði. Spænska blaðið El País segir að nokkrir starfsmenn í eldhúsi þingsins og starfsmenn þingflokka hafi kennt sér meins. Þeir hafi tárast og selt upp.
Uppákoman átti sér stað eftir að Önu Vázquez, þingkonu Lýðflokksins, var vísað af fundi eftirlitsnefndar spænska þingsins fyrir að draga upp piparúðabrúsa sem hún fullyrti þó að væri tómur.
Eftir að lögregla hafði girt af herbergi sem voru menguð með piparúða, þar á meðal herbergi þingflokka, mötuneyti og vinnurými, gekkst starfsmaður Lýðflokksins við ábyrgð á atvikinu. Vázquez hefði beðið hann um að þrífa brúsann. Ekki vildi þó betur til en svo að hann úðaði óvart úr brúsanum inni á salerni.
Einn starfsmaður þinghússins er þegar sagður hafa lagt fram kæru til lögreglu vegna uppákomunnar. Þá var mat hent út mötuneyti þinghússins.
Sendinefnd frá Máritaníu er sögð hafa hrökklast frá salernum þinghússins vegna lyktarinnar. Ein kona úr nefndinni er sögð hafa þjást af áköfum einkennum vegna úðans.
Piparúðabrúsann ætlaði Vázquez að nota til þess að undirstrika mál sitt varðandi öryggi kvenna í borginni Ceuta, spænsku yfirráðasvæði í Norður-Afríku með landamæri að Marokkó. Þúsundir manna brutu sér leið yfir landamærin í júlí og langan tíma hefur tekið að vísa þeim öllum burt.
„Þetta er tákn um þá frelsisskerðingu sem konur í Ceuta sæta. Þetta er dæmigerður búnaður fyrir skóla,“ sagði Vázquez og veifaði úðabrúsanum þar til Francina Armengol, forseti neðri deildarinnar, vísaði henni á dyr.
„Þingmenn, sem hafa þá skyldu að koma fram fyrir hönd þjóðarinnar, mega ekki gera það sem við myndum ekki leyfa neinum öðrum að gera í þessu húsi,“ sagði Armengol sem sagði að úðabrúsinn væri vopn.