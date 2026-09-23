Bað Trump um „vetrarpakka“

Vólódímír Selenskí bað Donald Trump um „vetrarpakka“ af hernaðaraðstoð og þá sérstaklega um flugskeyti í Patriot-loftvarnarkerfi, til að verjast skotflaugaárásum Rússa. Hann segir einnig að Bandaríkjamenn séu líklegir til að reyna að koma á vopnahléi sem snýr sérstaklega að orkuinnviðum í bæði Úkraínu og Rússlandi.
Forsetarnir funduðu á hliðarlínunum á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna i New York í gærkvöldi og í kjölfarið ræddi Selenskí við blaðamann Wall Street Journal. Þá sagðist Selenskí hafa beðið um pakka af vopnum fyrir veturinn.
Hann sagðist einnig meðvitaður um að orkumálin væru í forgangi hjá Trump.
„Ég held að hann muni reyna að semja um orkuvopnahlé,“ sagði Selenskí. Hann bætti við að hann teldi Vladimír Pútín, forseta Rússlands, ólíklegan til að semja um vopnahlé varðandi orkuinnviði, án frekari þrýstings eins og hertra refsiaðgerða.
Sjá einnig: Íhuga að fara nýja leið og bjóða Rússum viðskiptasamninga
Selenskí telur að Pútín sjái sig í ágætri stöðu eftir kosningarnar í Rússlandi og hann sjái sig ekki knúinn til að breyta til í hernaði sínum, þrátt fyrir takmarkaðan árangur á víglínunni.
Trump sagði á blaðamannafundi með Selenskí að hann væri vongóður um að hægt yrði að binda enda á stríðið. Eftir fund þeirra sagðist Selenskí svo vonast til þess að Trump gæti fengið Pútín á fund með þeim tveimur.
Trump hefur beðið Selenskí um að hætta árásum á olíuvinnslur í Rússlandi, vegna þess hve hátt verð á díselolíu er. Trump hefur haldið því fram að það sé vegna árása Úkraínumanna en ekki vegna stríðs Bandaríkjanna gegn Íran og meðfylgjandi takmarkana á flutningi olíuafurða frá Mið-Austurlöndum.
Sjá einnig: Bað Selenskí um að stöðva árásir á rússneskar olíuvinnslur
Selenskí sagði í viðtalinu að Úkraínumenn hefðu eyðilagt um 45 prósent af getu Rússa til að vinna olíu. Rússar eru einn stærsti díselolíuframleiðandi heims en hafa stöðvað útflutning vegna árása Úkraínumanna.
Hann sagði að árásir Úkraínumanna væru svar við árásum Rússa á borgaralega orkuinnviði í Úkraínu. Sala olíuafurða er þar að auki langstærsta tekjulind rússneska ríkisins.
„Líf okkar eru mikilvægari en orkuverð.“
Á blaðamannafundi eftir fund forsetanna sagði Trump að hann væri að íhuga að banna útflutning díselolíu frá Bandaríkjunum, til að reyna að lækka verðið þar í landi.
.@POTUS says he has directed his team to weigh a ban or restriction on diesel exports — with a decision coming "fast, one way or the other." pic.twitter.com/fv4Z5xg6jQ— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 22, 2026
.@POTUS says he has directed his team to weigh a ban or restriction on diesel exports — with a decision coming "fast, one way or the other." pic.twitter.com/fv4Z5xg6jQ
Í færslu sem Selenskí skrifaði eftir fund hans og Trumps sagði hann að þeir hefðu rætt um leiðir til að binda enda á stríðið. Það væri í algjörum forgangi en hann væri ekki viss um að Rússar hefðu áhuga á friði að svo stöddu.
Þá lagði Selenskí aftur fram orkuvopnahlé og sagði að ef Rússar myndu hætta árásum á orkuver, dreifikerfi og hita- og vatnsveitur í Úkraínu fyrir veturinn, myndu Úkraínumenn hætta árásum á olíuvinnsluinnviði og önnur orkutengd skotmörk í Rússlandi.
Selenskí vísaði einnig til þess að Trump myndi í dag hitta Xi Jinping, forseta Kína. Hann sagði Trump að hægt væri að hafa áhrif á Pútín í gegnum Xi en Úkraínumenn segja Kínverja hafa gert Rússum kleift að halda stríðsrekstrinum áfram með því að selja þeim íhluti fyrir hergagnaframleiðslu, kaupa af þeim olíuafurðir og öðrum leiðum.
President Trump, our teams, and I spoke about how to end the war. This is the priority. We are ready. I’m not sure Russia is ready as of today, but anyhow, we spoke about an energy ceasefire. We are ready for an energy ceasefire if they do not attack our energy system, our… pic.twitter.com/5JASduEiPp— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 22, 2026
President Trump, our teams, and I spoke about how to end the war. This is the priority. We are ready. I’m not sure Russia is ready as of today, but anyhow, we spoke about an energy ceasefire. We are ready for an energy ceasefire if they do not attack our energy system, our… pic.twitter.com/5JASduEiPp
Donald Trump forseti Bandaríkjanna hótaði í ræðu sinni á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í gær að afmá klerkastjórnina í Íran ef átökin leystust ekki. Samskipti áttu sér stað á milli fulltrúa landanna á þinginu í gær.
Xi Jinpin, forseti Kína, er talinn ætla að fara fram á það við Donald Trump að Bandaríkin hætti að selja vopn til Taívan. Xi hefur nokkuð öflugt vopn í formi sjaldgæfra málma til að beita Trump þrýstingi. Á móti hefur Trump getu til að skaða efnahag Kína töluvert.