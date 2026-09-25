Innlent

Segir Ingu hafa vitnað í trúnaðarsamtal

Sunna Sæmundsdóttir skrifar
Guðmundur Ingi Kristinsson, þingmaður.
Guðmundur Ingi Kristinsson, þingmaður. Vísir/Ívar Fannar

Guðmundur Ingi Kristinsson segir Ingu Sæland hafa vitnað í ráðherrasamtal sem um gildi trúnaður í ræðustól Alþingis í gær. Honum segist létt eftir að hafa birt skilaboð frá fyrrverandi aðstoðarkonu. Sannleikurinn sé staðreynd en ekki upplifun.

Rætt var um aðdraganda afsagnar Guðmundar Inga Kristinssonar úr embætti barna- og menntamálaráðherra á Alþingi í gær og sást Guðmundur hrista hausinn þegar Inga Sæland svaraði fyrirspurn um málið.

„Hún var komin inn á þarna trúnaðarsamtal sem mér fannst ekki viðeigandi og þess vegna hristi ég hausinn,“ segir Guðmundur.

Þar vísar Guðmundur Ingi í yfirferð Ingu þar sem fundi þeirra tveggja auk Kristrúnar Frostadóttur, forsætisráðherra á heimili hans var lýst. „Ég og hæstvirtur forsætisráðherra, Kristrún Frostadóttir, heimsóttum Guðmund Inga Kristinsson, þar sem við sátum með honum vel á annan tíma eftir að hann var nýkominn út af sjúkrahúsinu. Þar sem í rauninni, við vorum að ræða um menntamálaráðuneytið, um stöðuna og um hans veikindi. Við kveðjumst með það að leiðarljósi að Guðmundur Ingi áskildi sér það, að hann myndi gefa sér stundarkorn til að taka ákvörðun um það sem hann ætlaði að gera í framhaldinu,“ sagði Inga Sæland á Alþingi í gær.

Sannleikurinn sé staðreynd en ekki upplifun

„Þetta var ráðherrafundur sem um gildir trúnaður,“ segir Guðmundur Ingi um yfirferð Ingu Sæland, sem hefur ekki þegið boð fréttastofu um viðtal. 

Hann segist almennt hafa fengið góðan stuðning eftir að hafa birt skilaboð frá fyrrverandi aðstoðarkonu sinni þar sem valkostum forrystukvenna ríkisstjórnarinnar varðandi embættið var lýst þannig að veikindaleyfi eða stríð stæði til boða

„Ég vildi ekkert birta þetta, ég gerði það bara af því ég neyddist til þess. Og nú er þessu bara lokið að minni hálfu.“

Hvað finnst þér um viðbrögð Ingu Sæland? 

„Þetta er bara eins og ég bjóst við og hún verður bara að taka þetta á þann hátt eins og hún greinilega ætlar að gera. Ég vildi koma sannleikanum á framfæri, ekki þannig að sannleikurinn sé einhver upplifun, hann er bara staðreynd,“ segir Guðmundur Ingi.

Flokkur fólksins Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Alþingi

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