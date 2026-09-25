Segir Ingu hafa vitnað í trúnaðarsamtal Sunna Sæmundsdóttir skrifar 25. september 2026 11:54 Guðmundur Ingi Kristinsson, þingmaður. Vísir/Ívar Fannar Guðmundur Ingi Kristinsson segir Ingu Sæland hafa vitnað í ráðherrasamtal sem um gildi trúnaður í ræðustól Alþingis í gær. Honum segist létt eftir að hafa birt skilaboð frá fyrrverandi aðstoðarkonu. Sannleikurinn sé staðreynd en ekki upplifun. Rætt var um aðdraganda afsagnar Guðmundar Inga Kristinssonar úr embætti barna- og menntamálaráðherra á Alþingi í gær og sást Guðmundur hrista hausinn þegar Inga Sæland svaraði fyrirspurn um málið. „Hún var komin inn á þarna trúnaðarsamtal sem mér fannst ekki viðeigandi og þess vegna hristi ég hausinn,“ segir Guðmundur. Þar vísar Guðmundur Ingi í yfirferð Ingu þar sem fundi þeirra tveggja auk Kristrúnar Frostadóttur, forsætisráðherra á heimili hans var lýst. „Ég og hæstvirtur forsætisráðherra, Kristrún Frostadóttir, heimsóttum Guðmund Inga Kristinsson, þar sem við sátum með honum vel á annan tíma eftir að hann var nýkominn út af sjúkrahúsinu. Þar sem í rauninni, við vorum að ræða um menntamálaráðuneytið, um stöðuna og um hans veikindi. Við kveðjumst með það að leiðarljósi að Guðmundur Ingi áskildi sér það, að hann myndi gefa sér stundarkorn til að taka ákvörðun um það sem hann ætlaði að gera í framhaldinu,“ sagði Inga Sæland á Alþingi í gær. Sannleikurinn sé staðreynd en ekki upplifun „Þetta var ráðherrafundur sem um gildir trúnaður,“ segir Guðmundur Ingi um yfirferð Ingu Sæland, sem hefur ekki þegið boð fréttastofu um viðtal. Hann segist almennt hafa fengið góðan stuðning eftir að hafa birt skilaboð frá fyrrverandi aðstoðarkonu sinni þar sem valkostum forrystukvenna ríkisstjórnarinnar varðandi embættið var lýst þannig að veikindaleyfi eða stríð stæði til boða „Ég vildi ekkert birta þetta, ég gerði það bara af því ég neyddist til þess. Og nú er þessu bara lokið að minni hálfu.“ Hvað finnst þér um viðbrögð Ingu Sæland? „Þetta er bara eins og ég bjóst við og hún verður bara að taka þetta á þann hátt eins og hún greinilega ætlar að gera. Ég vildi koma sannleikanum á framfæri, ekki þannig að sannleikurinn sé einhver upplifun, hann er bara staðreynd,“ segir Guðmundur Ingi. Flokkur fólksins Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Alþingi Mest lesið Fulltrúi Íslands yfirgaf ekki salinn með hinum Innlent María Sigurðardóttir er látin Innlent Meira um krabbamein hjá yngra fólki sem eigi að borða rautt kjöt mest einu sinni í viku Innlent Segir Ingu hafa vitnað í trúnaðarsamtal Innlent Veita ekki viðtöl eftir ríkisstjórnarfund Innlent Holmes flutt á áfangaheimili Erlent Kjarni málsins sé að Inga hafi ekki sagt alveg rétt frá Innlent „Mistök að fela honum forystu“ Innlent Freyr látinn fara frá Eflingu Innlent Endurskoða samning SÁÁ Innlent Fleiri fréttir Freyr látinn fara frá Eflingu Segir Ingu hafa vitnað í trúnaðarsamtal Stefna á að taka inn skjólstæðinga í næstu viku Segir Ingu hafa brotið trúnað í ræðustól Alþingis Bein útsending: Sjálfsvíg á Íslandi – staðan, forvarnir og leiðin fram á við „Við erum ekki að byrja á núlli“ Fimm ára dómur Norberts staðfestur Veita ekki viðtöl eftir ríkisstjórnarfund Jöfnuður næst ekki í um öðrum hverjum kosningum Kjarni málsins sé að Inga hafi ekki sagt alveg rétt frá Endurskoða samning SÁÁ María Sigurðardóttir er látin Handtekinn fyrir líkamsárás, rán, íkveikju og þjófnað Fulltrúi Íslands yfirgaf ekki salinn með hinum Meira um krabbamein hjá yngra fólki sem eigi að borða rautt kjöt mest einu sinni í viku „Það er skilgreiningin á því að pissa í skóinn sinn“ Sorpa skoðar að fara í mál við grenndargámasóða „Mistök að fela honum forystu“ „Ég hef mikið til verið hér á eigin spýtur“ Uppselt á opnunarmyndina í tveimur sölum Mundaði hníf og skotinn með rafbyssu í Hagkaup á Eiðistorgi Lögregluembættum fækkað verulega Tjón á tveimur bílum þegar tré fauk Mikill vatnsstrókur í Miðfirði Sex skriðuviðvaranir í gildi „Þetta var rétt ákvörðun“ Orðin lýsi skeytingarleysi ríkisstjórnarinnar Litlar breytingar þrátt fyrir lagabreytinguna Pawel leggur frumvarp Gríms um netsölu áfengis fram á ný Um 30 manns innlyksa eftir skriðu sem fór næstum á rútu Sjá meira