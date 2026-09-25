María Sigurðardóttir, eða Mæja eins og hún var alltaf kölluð, er látin 69 ára að aldri. Hún lést á sjúkrahúsinu á Akranesi þann 11. ágúst eftir baráttu við krabbamein.
Mæja fæddist á Sólvangi í Hafnarfirði þann 19. maí árið 1957. Foreldrar hennar voru Sigurður Hólm Þorsteinsson skólastjóri og Torfhildur Steingrímsdóttir listakona. Hún gekk í Lækjarskóla og útskrifaðist sem matsveinn við Menntaskólann í Kópavogi.
Hún flutti á Hvammstanga 17 ára gömul og kynntist þar eftirlifandi eiginmanni sínum Erni Lynge Gíslasyni. Börn þeirra eru Gísli Már, Sigrún Elísabeth, Sigurður Hólm og Helga Rakel. Barnabörn Mæju eru 18 talsins og langömmubörnin 6.
Mæja vakti í seinni tíð mikla athygli á samfélagsmiðlinum TikTok þar sem hún og Herdís Hjörleifsdóttir deildu myndböndum sem einkenndust af mikilli lífsgleði. Þær vinkonurnar ræddu samfélagsmiðilinn í viðtali í kvöldfréttum Sýnar.
Herdís segir í samtali við fréttastofu að þær vinkonurnar hafi kynnst á leikskólaaldri og tengst órjúfanlegum böndum. Þrátt fyrir að hafa á fullorðinsaldri nær aldrei búið í sama landshlutanum hafi tengslin aldrei rofnað.
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#maæja
„Mæja var einstaklega hláturmild og þannig ætla ég að minnast hennar. Hverjar aðrar en æskuvinkonur geta tekið bakföll af hlátri bara við það að horfa hvor á aðra?“ segir Herdís.