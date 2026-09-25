Fulltrúi Íslands yfirgaf ekki salinn með hinum Eiður Þór Árnason skrifar 25. september 2026 00:42 Fjöldi yfirgaf salinn og mátti meðal annars sjá sæti fulltrúa Palestínu standa auð. AP Fulltrúi Íslands sat áfram á fundi allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna þegar Benjamín Netanjahú, forsætisráðherra Ísraels, tók til máls. Fulltrúar fjölda ríkja gengu úr salnum á fimmtudag í mótmælaskyni en stríðsrekstur Ísraels á Gasa hefur verið harðlega gagnrýndur. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra var ekki í salnum þegar atvikið átti sér stað. Þetta segir Ingileif Friðriksdóttir, aðstoðarmaður utanríkisráðherra. Hún hafi þess í stað verið á viðburði til stuðnings Palestínu-flóttamannahjálpar Sameinuðu þjóðanna (UNRWA) sem fram fór á sama tíma. Klippa: Tugir fulltrúa gengu út þegar Netanjahú tók til máls Fulltrúi fastanefndar Íslands í mannréttindamálum var í sæti Íslands í sal allsherjarþingsins og sat þar áfram, ásamt fulltrúum annarra norrænna ríkja, að sögn Ingileifar. Hún nefnir umræddan fulltrúa ekki á nafn í svari sínu til fréttastofu. Einar Gunnarsson, sendiherra í Genf, er fastafulltrúi Íslands gagnvart mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna, samkvæmt vef utanríkisráðuneytisins. Sóley Ásgeirsdóttir, ráðunautur í fastanefnd Íslands í Genf, hefur einnig setið fundi mannréttindaráðsins fyrir Ísland. Fjöldi yfirgaf salinn og mátti meðal annars sjá sæti fulltrúa Palestínu standa auð.Ap/Yuki Iwamura Ráðherravika allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna stendur nú yfir. Aðstoðarmaður utanríkisráðherra segir að Þorgerður hafi jafnframt tekið þátt í ráðherraviðburði um tveggja ríkja lausnina fyrr um daginn en markmiðið með henni er að koma á friði í samskiptum Ísraels og Palestínu. Benjamín Netanjahú lét sér fátt um finnast þegar fulltrúar ríkja yfirgáfu salinn og kallaði þá siðferðislega hugleysingja. Ásakanir um þjóðarmorð „stærsta lygi aldarinnar“ Netanjahú sagði ásakanir um þjóðarmorð Ísraelsmanna á Gasa vera „stærstu lygi aldarinnar“ í ögrandi ræðu frammi fyrir hálftómum sal allsherjarþingsins. Þegar hann steig upp í ræðustól brugðust sumir við með fagnaðarlátum á meðan aðrir púuðu og gengu út, að sögn AP-fréttaveitunnar. Meirihluti sæta hafi verið auð þegar hann flutti ræðu sína. Netanjahú á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna.Ap/Seth Wenig „Ef það eru einhverjir aðrir siðferðislegir hugleysingjar sem hafa ekki enn yfirgefið salinn, vinsamlegast gerið það núna,“ sagði Netanjahú. Hann hækkaði síðan róminn og sagði árásir Ísraels á Íran „hafa verið ein auðveldasta ákvörðun sem ég hef nokkurn tíma þurft að taka.“ Mahmoud Abbas, forseti Palestínu, neyddist til að ávarpa Sameinuðu þjóðirnar með myndskeiði eftir að Bandaríkin synjuðu honum aftur um vegabréfsáritun og komu þannig í veg fyrir að hann gæti sótt allsherjarþingið. Fréttin hefur verið uppfærð. Átök í Ísrael og Palestínu Ísrael Sameinuðu þjóðirnar Tengdar fréttir Tugir fulltrúa gengu út þegar Netanjahú tók til máls Tugir fulltrúa ríkja á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna gengu úr salnum þegar Benjamín Netanjahú forsætisráðherra Ísraels steig í ræðustól í New York í dag. Forsætisráðherrann lét sér fátt um finnast og kallaði fulltrúana siðferðislega hugleysingja. 24. september 2026 21:08 Mest lesið Meira um krabbamein hjá yngra fólki sem eigi að borða rautt kjöt mest einu sinni í viku Innlent Fulltrúi Íslands yfirgaf ekki salinn með hinum Innlent „Mistök að fela honum forystu“ Innlent „Ég hef mikið til verið hér á eigin spýtur“ Innlent Sorpa skoðar að fara í mál við grenndargámasóða Innlent „Það er skilgreiningin á því að pissa í skóinn sinn“ Innlent Birtir skilaboð um uppsögn: „Kominn tími á að sannleikurinn komi í ljós“ Innlent Tugir fulltrúa gengu út þegar Netanjahú tók til máls Erlent „Þetta var rétt ákvörðun“ Innlent Inga spurð út í Guðmund Inga: „Þér væri nær að stíga inn í eigin skítapott“ Innlent Fleiri fréttir Fulltrúi Íslands yfirgaf ekki salinn með hinum Meira um krabbamein hjá yngra fólki sem eigi að borða rautt kjöt mest einu sinni í viku „Það er skilgreiningin á því að pissa í skóinn sinn“ Sorpa skoðar að fara í mál við grenndargámasóða „Mistök að fela honum forystu“ „Ég hef mikið til verið hér á eigin spýtur“ Uppselt á opnunarmyndina í tveimur sölum Mundaði hníf og skotinn með rafbyssu í Hagkaup á Eiðistorgi Lögregluembættum fækkað verulega Tjón á tveimur bílum þegar tré fauk Mikill vatnsstrókur í Miðfirði Sex skriðuviðvaranir í gildi „Þetta var rétt ákvörðun“ Orðin lýsi skeytingarleysi ríkisstjórnarinnar Litlar breytingar þrátt fyrir lagabreytinguna Pawel leggur frumvarp Gríms um netsölu áfengis fram á ný Um 30 manns innlyksa eftir skriðu sem fór næstum á rútu Nafnið villandi og ekki lýsandi fyrir heilkennið Annað innbrotið á árinu: „Það var svo mikið blóð“ Sautján voru handteknir í aðgerðum lögreglu Inga spurð út í Guðmund Inga: „Þér væri nær að stíga inn í eigin skítapott“ Rokið, haustlitir og lauf út um allar trissur Fjöldi sjálfsvíga svipaður og fyrri ár Björn Leví telur einsýnt að Guðmundur Ingi hafi verið beittur ofbeldi Tilkynningar um heimilisofbeldi milli foreldra og barna tvöfaldast 350 milljóna tekjur Þingvalla í húfi vegna náttúrupassa Dapurlegt að móðir hafi barist í sjö ár fyrir sjálfsögðum rétti Birtir skilaboð um uppsögn: „Kominn tími á að sannleikurinn komi í ljós“ Bókun 35 og óveður setur strik í reikninginn Pallborðið í heild sinni: Klukkan tifar og staðan viðkvæm Sjá meira