Innlent

Full­trúi Ís­lands yfir­gaf ekki salinn með hinum

Eiður Þór Árnason skrifar
Fjöldi yfirgaf salinn og mátti meðal annars sjá sæti fulltrúa Palestínu standa auð.
Fjöldi yfirgaf salinn og mátti meðal annars sjá sæti fulltrúa Palestínu standa auð. AP

Fulltrúi Íslands sat áfram á fundi allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna þegar Benjamín Netanjahú, forsætisráðherra Ísraels, tók til máls. Fulltrúar fjölda ríkja gengu úr salnum á fimmtudag í mótmælaskyni en stríðsrekstur Ísraels á Gasa hefur verið harðlega gagnrýndur. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra var ekki í salnum þegar atvikið átti sér stað. 

Þetta segir Ingileif Friðriksdóttir, aðstoðarmaður utanríkisráðherra. Hún hafi þess í stað verið á viðburði til stuðnings Palestínu-flóttamannahjálpar Sameinuðu þjóðanna (UNRWA) sem fram fór á sama tíma. 

Klippa: Tugir fulltrúa gengu út þegar Netanjahú tók til máls

Fulltrúi fastanefndar Íslands í mannréttindamálum var í sæti Íslands í sal allsherjarþingsins og sat þar áfram, ásamt fulltrúum annarra norrænna ríkja, að sögn Ingileifar. 

Hún nefnir umræddan fulltrúa ekki á nafn í svari sínu til fréttastofu. Einar Gunnarsson, sendiherra í Genf, er fastafulltrúi Íslands gagnvart mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna, samkvæmt vef utanríkisráðuneytisins. Sóley Ásgeirsdóttir, ráðunautur í fastanefnd Íslands í Genf, hefur einnig setið fundi mannréttindaráðsins fyrir Ísland.

Fjöldi yfirgaf salinn og mátti meðal annars sjá sæti fulltrúa Palestínu standa auð.Ap/Yuki Iwamura

Ráðherravika allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna stendur nú yfir. Aðstoðarmaður utanríkisráðherra segir að Þorgerður hafi jafnframt tekið þátt í ráðherraviðburði um tveggja ríkja lausnina fyrr um daginn en markmiðið með henni er að koma á friði í samskiptum Ísraels og Palestínu.

Benjamín Netanjahú lét sér fátt um finnast þegar fulltrúar ríkja yfirgáfu salinn og kallaði þá siðferðislega hugleysingja.

Ásakanir um þjóðarmorð „stærsta lygi aldarinnar“

Netanjahú sagði ásakanir um þjóðarmorð Ísraelsmanna á Gasa vera „stærstu lygi aldarinnar“ í ögrandi ræðu frammi fyrir hálftómum sal allsherjarþingsins.

Þegar hann steig upp í ræðustól brugðust sumir við með fagnaðarlátum á meðan aðrir púuðu og gengu út, að sögn AP-fréttaveitunnar. Meirihluti sæta hafi verið auð þegar hann flutti ræðu sína.

Netanjahú á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna.Ap/Seth Wenig

„Ef það eru einhverjir aðrir siðferðislegir hugleysingjar sem hafa ekki enn yfirgefið salinn, vinsamlegast gerið það núna,“ sagði Netanjahú.

Hann hækkaði síðan róminn og sagði árásir Ísraels á Íran „hafa verið ein auðveldasta ákvörðun sem ég hef nokkurn tíma þurft að taka.“ 

Mahmoud Abbas, forseti Palestínu, neyddist til að ávarpa Sameinuðu þjóðirnar með myndskeiði eftir að Bandaríkin synjuðu honum aftur um vegabréfsáritun og komu þannig í veg fyrir að hann gæti sótt allsherjarþingið.

Fréttin hefur verið uppfærð.

Átök í Ísrael og Palestínu Ísrael Sameinuðu þjóðirnar

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Tugir fulltrúa gengu út þegar Netanjahú tók til máls

Tugir fulltrúa ríkja á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna gengu úr salnum þegar Benjamín Netanjahú forsætisráðherra Ísraels steig í ræðustól í New York í dag. Forsætisráðherrann lét sér fátt um finnast og kallaði fulltrúana siðferðislega hugleysingja.

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