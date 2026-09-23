Gervigreind hakkaði sig inn á vef stjórnvalda Agnar Már Másson skrifar 23. september 2026 23:31 Anthony Albanese er forsætisráðherra Ástralíu. EPA Anthony Albanese, forsætisráðherra Ástralíu, greindi frá því í dag að gervigreindarfulltrúi sem var þróaður af OpenAI hafi hakkað sig inn á vefsíðu ástralskra stjórnvalda í júní og komist í óopinberar skrár. Hann greindi frá þessu í dag er hann ræddi við fréttamenn á hliðarlínum allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna sem var sett í New York í vikunni. „Þetta atvik gerðist í júní þessa árs og fólst í því að fulltrúi OpenAI fékk ósamþykktan aðgang að opinberri vefgátt Medicare Statistics Reporting Service, sem er í umsjón Services Australia [velferðarþjónustu Ástralíu],“ sagði Albanese við fréttamenn í New York í yfirlýsingum sem ástralskir fjölmiðlar sendu út. Sjá einnig: Gervigreind Þetta er fyrsta dæmið, svo vitað sé, um að gervigreind hafi hakkað sig inn á vefsíðu stjórnvalda. Gervigreindin er ekki talin hafa komist í persónuupplýsingar en rannsókn stendur enn yfir, að sögn ráðherrans. Hann kveðst þegar búinn að lýsa áhyggjum sínum í samtali við Sam Altma, forstjóra OpenAI. Talsmenn OpenAI hafa ekki tjáð sig um málið en síðustu mánuði hefur ítrekað verið greint frá innbrotum eða annarri vafasamri hegðun af hálfu gervigreindarfulltrúa OpenAI og keppinauta þess. Þar ber hæst atvik þar sem gervigreindarlíkan OpenAI hakkaði sig óumbeðið inn í HuggingFace-gagnasafnið en innbrotið uppgötvaðist ekki fyrr en viku síðar, að sögn óháðra rannsakenda. Tæknirisarnir Anthropic, Google, og Meta hafa einnig greint frá sambærilegum atvikum og fjöldi stjórnenda hjá gervigreindarfélögum, þar á meðal ofangreindur Altman, hefur kallað eftir því að dregið verði úr hraða gervigreindarþróunar meðal annars með vísan til netöryggis. Gervigreind Netöryggi Ástralía Mest lesið Dagný Ósk látin Innlent Framkvæmdastjóri hjá BL handtekinn og settur í leyfi Innlent Framkvæmdastjóri hjá þekktu fyrirtæki meðal handteknu Innlent Vaktin: Verkfallsaðgerðum flugvirkja aflýst Innlent Ætluðu að setja lög á verkfall flugvirkja Innlent Flugvirkjar aflýsa verkfalli Innlent „Það er enginn bissness í þessu fyrir okkur“ Innlent Fjöldi handtekinn í aðgerðum lögreglu Innlent Grunur um alvarlegt kosningasvindl í Svíþjóð Erlent Þakkar Guði fyrir hjálminn þegar drengurinn höfuðkúpubrotnaði Innlent Fleiri fréttir Gervigreind hakkaði sig inn á vef stjórnvalda Hélt á myndum af skólabörnum og sakaði Bandaríkin um hryðjuverk Dreifðu óvart piparúða um þinghúsið fyrir leikmun í innflytjendaumræðu Íslensk lögregla hjálpaði við rannsókn á smygli á fólki til Bretlands Polo einn kröftugasti fellibylur sögunnar Segja aðgengi að heimili forsetans forréttindi en ekki rétt Fögnuður varð að fjöldamorði Taívan og mannréttindi rauðar línur fyrir Kínverja Bað Trump um „vetrarpakka“ Segir stóra ákvörðun framundan Xi vill að Trump sleppi takinu á Taívan Þetta er í samkomulaginu um Grænland Halda andstæðingum fjarri Grænlandi með samkomulagi Svona var ræða Trumps: Spurning um „gereyðingu“ og nýtt nafn á gervigreind Í leyfi á meðan kosningasvik eru til rannsóknar Bein útsending: Ræða Trumps á allsherjarþinginu Bretar ætla að aðstoða Sáda gegn Hútum Beita buddunni til að vega á móti óvinsældum Trumps Rétta yfir konu spænska forsætisráðherrans Grunur um alvarlegt kosningasvindl í Svíþjóð Stefna að tveimur nýjum herstöðvum á Grænlandi Sniðganga Hvíta húsið Bað Selenskí um að stöðva árásir á rússneskar olíuvinnslur Höfða mál gegn Trump vegna bannsins Pútín sló öll met Sigurboginn verður leyniskyttuhreiður Maður á níræðisaldri lést í átökum um sólbekk Noregur og Kanada auka samstarf í varnarmálum Fyrirgefur Lindsay fyrir að myrða börnin Mótmæli í Texas vegna ICE-liða Sjá meira