Erlent

Gervi­greind hakkaði sig inn á vef stjórn­valda

Agnar Már Másson skrifar
Anthony Albanese er forsætisráðherra Ástralíu.
Anthony Albanese er forsætisráðherra Ástralíu. EPA

Anthony Albanese, forsætisráðherra Ástralíu, greindi frá því í dag að gervigreindarfulltrúi sem var þróaður af OpenAI hafi hakkað sig inn á vefsíðu ástralskra stjórnvalda í júní og komist í óopinberar skrár.

Hann greindi frá þessu í dag er hann ræddi við fréttamenn á hliðarlínum allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna sem var sett í New York í vikunni.

„Þetta atvik gerðist í júní þessa árs og fólst í því að fulltrúi OpenAI fékk ósamþykktan aðgang að opinberri vefgátt Medicare Statistics Reporting Service, sem er í umsjón Services Australia [velferðarþjónustu Ástralíu],“ sagði Albanese við fréttamenn í New York í yfirlýsingum sem ástralskir fjölmiðlar sendu út.

Sjá einnig: Gervigreind

Þetta er fyrsta dæmið, svo vitað sé, um að gervigreind hafi hakkað sig inn á vefsíðu stjórnvalda.

Gervigreindin er ekki talin hafa komist í persónuupplýsingar en rannsókn stendur enn yfir, að sögn ráðherrans. Hann kveðst þegar búinn að lýsa áhyggjum sínum í samtali við Sam Altma, forstjóra OpenAI.

Talsmenn OpenAI hafa ekki tjáð sig um málið en síðustu mánuði hefur ítrekað verið greint frá innbrotum eða annarri vafasamri hegðun af hálfu gervigreindarfulltrúa OpenAI og keppinauta þess.

Þar ber hæst atvik þar sem gervigreindarlíkan OpenAI hakkaði sig óumbeðið inn í HuggingFace-gagnasafnið en innbrotið uppgötvaðist ekki fyrr en viku síðar, að sögn óháðra rannsakenda.

Tæknirisarnir Anthropic, Google, og Meta hafa einnig greint frá sambærilegum atvikum og fjöldi stjórnenda hjá gervigreindarfélögum, þar á meðal ofangreindur Altman, hefur kallað eftir því að dregið verði úr hraða gervigreindarþróunar meðal annars með vísan til netöryggis.

Gervigreind Netöryggi Ástralía

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