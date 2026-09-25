Sérstök þingnefnd um kosningar meinaði í vikunni stjórnmálaflokkum landsins sem leiddir eru af Aröbum að bjóða fram í þingkosningum næsta mánaðar. Fastlega er búist við því að hæstiréttur Ísrael muni ógilda ákvörðun nefndarinnar, sem er nánast eingöngu skipuð þingmönnum.
Meirihluti nefndarinnar greiddi atkvæði með því að banna tvo lista fyrir kosningarnar og að meina einstökum arabískum stjórnmálamönnum að bjóða sig fram.
Þetta felur í raun í sér, verði þetta raunin, að arabískir Ísraelar munu ekki eiga kost á að velja sér arabíska þingmenn, samkvæmt frétt Times of Israel. Um tuttugu prósent ísraelskra borgara eru Arabar.
Hæstiréttur landsins þarf að staðfesta bönn gegn einstökum stjórnmálamönnum og stjórnmálaflokkar geta áfrýjað ákvörðun nefndarinnar, sem verður gert í næstu viku, samkvæmt frétt Al Jazeera.
Málefni einstöku stjórnmálamannanna verða tekin fyrir í dag.
Ákvörðun nefndarinnar kom í kjölfar þess að Likud-flokkur Benjamíns Netanjahú forsætisráðherra fór fram á að flokkarnir yrðu bannaðir á þeim grunni að þeir hefðu stutt hryðjuverkastarfsemi gegn ísraelska ríkinu.
Lög um ísraelska þingið leyfa bann við fólki og stjórnmálaflokkum sem hafna tilvistarrétti Ísrael eða hvetja til ofbeldis gegn ríkinu. Þessu hafna arabískir stjórnmálaleiðtogar alfarið að hafa gert.
Í grein Times of Israel segir að líklegt sé að ákvarðanir nefndarinnar verði úrskurðaðar ógildar af hæstarétti. Þröskuldurinn fyrir því að banna stjórnamálaflokka hafi í gegnum tíðina verið mjög hár.
Leiðtogar umræddra flokka hafa sakað ríkisstjórn Ísrael um að reyna að draga úr vilja Araba til að greiða atkvæði í kosningunum í næsta mánuði. Þeir Netanjahú og Itamar Ben-Gvir, mjög svo umdeildur öryggismálaráðherra, eru sagðir óttast getu Araba í Ísrael til að fella ríkisstjórn þeirra.