Bandaríkjamenn gerðu loftárásir á tvo eldflaugaskotpalla á Larak-eyju í Hormússundi í kvöld. Er þetta fyrsta bandaríska árásin á Íran síðan í lok júlí.
Haft er eftir Tim Hawkins úr herstjórn Bandaríkjanna í Miðausturlöndum að íranski byltingarvörðurinn hefði haft í hyggju að skjóta eldflaugum með tundurduflum út í Hormússund.
Íranski byltingarvörðurinn segir marga hafa verið drepna og særða í árásinni og lofar hefndum.
Um er að ræða fyrstu árás Bandaríkjanna frá því í júlímánuði þegar Donald Trump Bandaríkjaforseti gerði hlé á átökunum um hríð.
Larak-eyja er rétt undan ströndum hinnar mikilvægu hafnarborgar Bandar Abbas og liggur beint við Hormússund, sem er mikilvæg siglingaleið fyrir alþjóðlegar skipaflutninga.
Íranar láta nú alla umferð olíuflutningaskipa sigla um þessa eyju til skoðunar og eru sagðir þvinga skip til að greiða 2 milljónir dala fyrir siglingu um sundið.
Hossein Mohebbi talsmaður byltingarvarðarins kallaði árásina „hernaðarleg og afdrifarík mistök af hálfu Trump-stjórnarinnar“.
Íranska fréttastofan Tasnim, sem er er tengd byltingarverðinum, greinir frá að árásin hafi verið gerð með drónum. Samkvæmt umfjöllun miðilsins létust tveir og tveir aðrir særðust.