Leiðtogar NATO og framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hafa varað við því að hegðun Rússa verði sífellt glannalegri og heita því að bregðast við „nýju ástandi“. Sendiherrar Rússa hafa víða í Evrópu verið kallaðir til fundar vegna niðurstöðu þýskra rannsakenda að Rússar hafi staðið að fjölþátta árás í Þýskalandi í síðustu viku.
„Leipzig markar nýja stigmögnun á yfirráðasvæði Evrópusambandsins sem rekja má beint til Rússlands,“ sagði Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, í gær, degi eftir að Þýskaland sakaði Rússa um misheppnaða drónaárás á Leipzig-flugvöll í síðasta mánuði.
Von der Leyen sagði að refsiaðgerðum hefði þegar verið beitt til að fæla Rússa frá frekari aðgerðum og að utanríkisráðherrar ESB ræddu frekari leiðir til að „ganga enn harðar að stríðskassa Rússlands“.
Sjá einnig: Kenna Rússum um sprengidrónana á flugvellinum
ESB hefur þegar samþykkt 90 milljarða evra lán til Úkraínu og sagði von der Leyen að stjórnvöld í Kænugarði hefðu óskað eftir milljörðum evra til viðbótar til að greiða fyrir PAC-3 loftvarnareldflaugar. Hún bætti við að þegar væri unnið að sameiginlegu loftvarnaverkefni Evrópu og Úkraínu, Freyja, gegn eldflaugum.
Hún hét því að Evrópa og NATO myndu halda áfram að þrýsta á Moskvu en að þau myndu auka þrýstinginn.
„… við munum ekki hætta, ekki fyrr en Rússland hættir að sprengja og drepa saklausa karla, konur og börn í Úkraínu.“
Rússar hafa brugðist við nýjum refsiaðgerðum Þjóðverja með því að tilkynna að þeir muni loka menningarsetrum Goethe-Institut í Rússlandi. Sergej Lavrov utanríkisráðherra Rússlands tilkynnti að menningarsetrum Goethe-Institut í Moskvu, Sankti Pétursborg og Jekaterínborg yrði lokað í svari við aðgerðum Berlínar.
Fyrr hafði Bernd Finke, sendifulltrúi Þýskalands í Rússlandi, verið kallaður á fund þar sem honum var tilkynnt um höfnun Moskvu á „algjörlega tilefnislausum ásökunum“ Berlínar.
Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO, sagði að bandalagið stæði „af fullri samstöðu með Þýskalandi“.
Greint var frá því í gær að þýskir rannsakendur teldu sig hafa borið kennsl á tvo menn sem grunaðir eru um að hafa reynt fjölþáttaárás á Leipzig/Halle-flugvellinum í síðasta mánuði. Annar er sagður vera Rússi með vegabréf frá Lettlandi en hinn er frá Belarús og með rússneskt vegabréf.
Vladimír Pútín forseti Rússlands hefur fordæmt aðgerðir Þjóðverja og sagt þær alvarleg mistök sem „gangi augljóslega gegn hagsmunum þýsku þjóðarinnar“.
Í umfjöllun BBC um málið segir að gagnrýnendur í Þýskalandi hafi sagt viðbrögð stjórnvalda tiltölulega veik en að í Berlín sé horft til samræmdari viðbragða með bandamönnum Þýskalands, þar á meðal auknum refsiaðgerðum ESB og takmörkunum á komu rússneskra ríkisborgara til landa sambandsins.
Von der Leyen var skýr í yfirlýsingu sinni um að árásin í Leipzig hefði falið í sér „hernaðarlegan búnað sem rússneskir útsendarar komu með á yfirráðasvæði Evrópusambandsins“.
„Við munum ekki sætta okkur við þetta,“ sagði hún. „Við verðum að herða róðurinn og það þýðir að vera tilbúin að bregðast hraðar og betur við gáleysi Rússa.“
Á meðan hún fundaði með Rutte í Brussel komu utanríkisráðherrar Evrópusambandsins saman í Wicklow á Írlandi. Í frétt BBC segir að Jean-Noël Barrot, utanríkisráðherra Frakklands, hafi sagt eftir fundinn að hægt væri að grípa til aðgerða á vettvangi Evrópu gegn svokölluðum „skuggaflota“ Rússa, skipum sem flytja olíu og annan varning til að komast hjá refsiaðgerðum ESB.
Barrot og utanríkisráðherrar frá Belgíu og Hollandi sögðust einnig hafa kallað rússneska sendiherra á sinn fund til að mótmæla árásinni. Greint var frá því í gær að Lars Løkke Rasmussen, utanríkisráðherra Danmerkur, hefði boðað sendiherra Rússlands þar í landi á sinn fund í dag.
Þá segir í frétt BBC að Kaja Kallas, utanríkismálastjóri ESB, hafi í gær sagt að unnið væri að því að herða framkvæmd gildandi refsiaðgerða og bætti við að víðtækur stuðningur væri við bann við komu fyrrverandi rússneskra hermanna til ESB, auk strangari takmarkana á vegabréfsáritanir fyrir rússneska ferðamenn.
Í fréttinni segir enn fremur að tilkynnt hafi verið um nokkur meint skemmdarverk í Þýskalandi aðeins á síðustu 24 klukkustundum, þar á meðal tvær árásir á raforkuvirki, annars vegar í austurhluta landsins og hins vegar í vestri, nærri Köln. Ekki sé vitað hver hafi staðið að þeim en grunur liggi á að árásirnar hafi verið vísvitandi.
Danska leyniþjónustan segist hafa komið upp um áform rússneskra stjórnvalda um að vinna skemmdarverk á dönskum varnarmálafyrirtækjum. Rússar eru sagðir setja sig í samband við danska ríkisborgara og reyna að fá þá til að taka myndir af tilteknum fyrirtækjum.
Sjálfsprengjudróni sem fannst nærri flugvelli í Þýskalandi er frá Rússlandi samkvæmt bandarískum embættismanni sem þekkir til leynilegrar skýrslu um málið.
Úkraínska fragtflugvélin sem sjálfsprengidróni fannst við hliðina á á flugvelli í Leipzig í Þýskalandi í gær, var hlaðin skotfærum sem höfðu verið flutt frá Frakklandi og talið er að átti að flytja áfram til Úkraínu. Sprengiefnið sem dróninn bar ku vera öflugt og er notað í hernaði en hvelletan mun hafa verið gölluð.
Sjálfsprengidróni fannst á flugvelli í Leipzig í Þýskalandi í gærkvöldi, við hlið úkraínskrar fraktflugvélar. Fjölmiðlar í Þýskalandi segja að sprengjusérfræðingar hafi staðfest að dróninn hafi borið sprengju en hann er sagður hafa verið gallaður.