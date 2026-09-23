Innlent

Flug­virkjar af­lýsa verk­falli

Árni Sæberg skrifar
Óskar Einarsson, formaður Flugvirkjafélags Íslands.
Óskar Einarsson, formaður Flugvirkjafélags Íslands. Vísir/Einar

Flugvirkjafélag Íslands hefur ákveðið að aflýsa verkfalli sínu. Þetta staðfestir Óskar Einarsson, formaður félagsins, í samtali við Vísi. 

Ríkisstjórn Íslands samþykkti í morgun frumvarp Eyjólfs Ármannssonar innviðaráðherra um lög um bann við verkfallsaðgerðunum, sem hófust á miðnætti. Til stóð að Alþingi kæmi saman eftir hádegi til þess að ræða frumvarpið. 

Fjallað hefur verið um verkfallsaðgerðirnar í vaktarfréttinni hér að neðan:

Óskar segir að viðbúið hafi verið að lög yrðu sett á frumvarpið en það séu samt sem áður ákveðin vonbrigði. Enginn fundur hafi verið boðaður í kjaradeilu félagsins við Icelandair.

Samkomulag um aflýsingu

Í fréttatilkynningu frá Icelandair segir að Flugvirkjafélagið og Icelandair hafi komist að samkomulagi um að FVFÍ aflýsi verkfalli félagsins í því skyni að forða frekara tjóni fyrir fyrirtækið, viðskiptavini, starfsfólk og aðra hagsmunaaðila.

„Aðilar eru sammála um að nýta næstu 4 vikur til markvissra viðræðna samkvæmt verkstýrðri viðræðuáætlun ríkissáttasemjara með það að markmiði að ljúka samningagerð um nýjan kjarasamning. Á þessu tímabili munu aðilar vinna þétt saman að því að ná fram lausnum á þeim atriðum sem enn standa út af og skapa forsendur fyrir farsælli niðurstöðu.“

Allt flug á áætlun seinnipartinn

Icelandair og FVFÍ séu sammála um að halda áfram vinnu við þær tillögur og hugmyndir sem ræddar hafi verið um nýliðna helgi en ekki hafi gefist tími til að leiða til lykta áður en verkfallsboðunin átti að taka gildi.

„Með ákvörðuninni um að aflýsa verkfalli skapast nauðsynlegur vinnufriður til áframhaldandi viðræðna. Aðilar lýsa yfir sameiginlegum vilja til að vinna af heilindum og með opnum huga að því að ná samkomulagi um nýjan kjarasamning sem styður við framtíðarhagsmuni starfsfólks og rekstrar félagsins. Allt flug er því á áætlun seinnipartinn í dag frá Keflavík og Reykjavík.“

Fréttin var uppfærð eftir að fréttatilkynning Icelandair barst.

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