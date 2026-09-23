Flugvirkjar aflýsa verkfalli Árni Sæberg skrifar 23. september 2026 11:13 Óskar Einarsson, formaður Flugvirkjafélags Íslands. Vísir/Einar Flugvirkjafélag Íslands hefur ákveðið að aflýsa verkfalli sínu. Þetta staðfestir Óskar Einarsson, formaður félagsins, í samtali við Vísi. Ríkisstjórn Íslands samþykkti í morgun frumvarp Eyjólfs Ármannssonar innviðaráðherra um lög um bann við verkfallsaðgerðunum, sem hófust á miðnætti. Til stóð að Alþingi kæmi saman eftir hádegi til þess að ræða frumvarpið. Fjallað hefur verið um verkfallsaðgerðirnar í vaktarfréttinni hér að neðan: Óskar segir að viðbúið hafi verið að lög yrðu sett á frumvarpið en það séu samt sem áður ákveðin vonbrigði. Enginn fundur hafi verið boðaður í kjaradeilu félagsins við Icelandair. Samkomulag um aflýsingu Í fréttatilkynningu frá Icelandair segir að Flugvirkjafélagið og Icelandair hafi komist að samkomulagi um að FVFÍ aflýsi verkfalli félagsins í því skyni að forða frekara tjóni fyrir fyrirtækið, viðskiptavini, starfsfólk og aðra hagsmunaaðila. „Aðilar eru sammála um að nýta næstu 4 vikur til markvissra viðræðna samkvæmt verkstýrðri viðræðuáætlun ríkissáttasemjara með það að markmiði að ljúka samningagerð um nýjan kjarasamning. Á þessu tímabili munu aðilar vinna þétt saman að því að ná fram lausnum á þeim atriðum sem enn standa út af og skapa forsendur fyrir farsælli niðurstöðu.“ Allt flug á áætlun seinnipartinn Icelandair og FVFÍ séu sammála um að halda áfram vinnu við þær tillögur og hugmyndir sem ræddar hafi verið um nýliðna helgi en ekki hafi gefist tími til að leiða til lykta áður en verkfallsboðunin átti að taka gildi. „Með ákvörðuninni um að aflýsa verkfalli skapast nauðsynlegur vinnufriður til áframhaldandi viðræðna. Aðilar lýsa yfir sameiginlegum vilja til að vinna af heilindum og með opnum huga að því að ná samkomulagi um nýjan kjarasamning sem styður við framtíðarhagsmuni starfsfólks og rekstrar félagsins. Allt flug er því á áætlun seinnipartinn í dag frá Keflavík og Reykjavík.“ Fréttin var uppfærð eftir að fréttatilkynning Icelandair barst. Icelandair Kjaramál Kjaradeila Icelandair og flugvirkja 2026 Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Vinnumarkaður Stéttarfélög Mest lesið Vaktin: Verkfallsaðgerðum flugvirkja aflýst Innlent Ætluðu að setja lög á verkfall flugvirkja Innlent Framkvæmdastjóri hjá þekktu fyrirtæki meðal handteknu Innlent Flugvirkjar aflýsa verkfalli Innlent Fylgi haggast varla eftir atkvæðagreiðslu Innlent Fella niður 26 flugferðir Innlent Þakkar Guði fyrir hjálminn þegar drengurinn höfuðkúpubrotnaði Innlent Strætisvagni ekið utan í rútu á Snorrabraut Innlent „Gengið með eins eðlilegum hætti og hægt er“ Innlent Segir stóra ákvörðun framundan Erlent Fleiri fréttir Framkvæmdastjóri hjá BL handtekinn og settur í leyfi Ekki búið að slá verkfallsvopnið úr höndum flugstétta Skammlíft verkfall og umfangsmikið fíkniefnamál Framkvæmdastjóri hjá þekktu fyrirtæki meðal handteknu Flugvirkjar aflýsa verkfalli Foreldrar geti nú stillt útlit og falið hvatningu í Læsi Ók allt of hratt og á móti umferð í eftirför lögreglu Strætisvagni ekið utan í rútu á Snorrabraut Ætluðu að setja lög á verkfall flugvirkja Vaktin: Verkfallsaðgerðum flugvirkja aflýst „Gengið með eins eðlilegum hætti og hægt er“ Fylgi haggast varla eftir atkvæðagreiðslu Hvannadalshnjúkur lækkar Líkamsárás í Breiðholti Fella niður 26 flugferðir Þakkar Guði fyrir hjálminn þegar drengurinn höfuðkúpubrotnaði Hjól Eyjabarna skrúfuð í sundur Lögreglan leitar að Arturas Flugfreyjur og flugmenn styðja flugvirkja Fjöldi handtekinn í aðgerðum lögreglu Bein útsending: Kynna nýtt áhættumat fyrir Grindavík Barn stakk sig á sprautunál á skólalóðinni „Það er enginn bissness í þessu fyrir okkur“ Gómaður með gríðarlegt magn af barnaklámi Nýtt áhættumat: Bjóða Grindvíkingum að kaupa húsin til baka Flestir félagar vilji frekari kjarabætur vegna forsendubrests Kristján hótar lögsókn verði bann að lögum Hefja athugun á fjárhagsaðstoð Reykjavíkurborgar Stefnir í aflýsingar á öllu morgunflugi frá Keflavík og Reykjavík Munu ekki samþykkja frekari hækkun launa Sjá meira