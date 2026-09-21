Donald Trump segir að hinn stærðarinnar sigurbogi sem hann vill reisa í höfuðborg Bandaríkjanna eigi að verða hernaðarmannvirki. Boginn eigi, að beiðni yfirmanna bandaríska hersins, að hýsa leyniskyttur og dróna og vera geymsla fyrir skotfæri. Með þessu er hann talinn vilja komast hjá lögsóknum og auðvelda sér að reisa bogann.
Forsetinn hefur til að mynda kallað veislusalinn sem hann er að reisa við Hvíta húsið hernaðarmannvirki og haldið því fram að salurinn sé nauðsynlegur þjóðaröryggi.
Í færslu sem Trump skrifaði á Truth Social, hans eigin samfélagsmiðil, í gær sagðist Trump hafa samþykkt „sterka beiðni“ frá bandaríska hernum. Sigurboginn, sem hann heldur fram að hafi verið í skipulagningu frá tímum borgarastyrjaldarinnar, verði hernaðarmannvirki.
Þaðan verði gerðir út drónar, leyniskyttur verði í boganum og þar verði hægt að hýsa mikið magn skotfæra fyrir leyniskyttur.
Hann segir að mannvirkið verði einstakt á heimsvísu en í næstu setningu kvartar hann yfir því að Washington DC sé sú eina af 59 helstu höfuðborgum heims sem eigi ekki sigurboga.
Trump segir að það muni nú breytast og þessi bogi verði mikilfenglegri en allir hinir.
Eins og segir í grein AP fréttaveitunnar stendur smíði Trumps á sigurboganum frammi fyrir lögsóknum. Framkvæmdin hefur verið samþykkt af sérstakri nefnd sem Trump skipaði alla meðlimi í. Hins vegar hafa þrenn samtök uppgjafarhermanna, þar sem boginn á að vera við Arlington-kirkjugarðinn, höfðað mál gegn framkvæmdinni á þeim grunni að það sé þingsins að samþykkja hana.
Forsvarsmenn samtakanna segja að Trump geti ekki upp á sitt eindæmi gert svo umfangsmiklar breytingar á höfuðborginni.
Framkvæmdin er ein nokkurra sem Trump er með í vinnslu og hefur staðið fyrir en þeim er ætlað að setja varanlegt mark hans á höfuðborg Bandaríkjanna.
Meðal þeirra má nefna veislusalinn, umfangsmiklar breytingar á Kennedy-miðstöðinni, ef hann lætur ekki rífa hana niður, endurbætur á Lincoln-minningarvarðanum og endurgerð golfvallar á svæðinu.
Sigurboginn á að vera um 76 metra hár. Á toppi hans eiga að vera gylltar styttur af örnum og engli.
Fyrr í þessum mánuði sagði Doug Burgum, innanríkisráðherra, að undirbúningur fyrir framkvæmdir væri vel á veg kominn og þær myndu hefjast á næstunni. Framkvæmdin hefur þó ekki fengið lokasamþykkt enn hjá alríkisnefnd sem ætti að samþykkja hana.
Trump hefur þó ítrekað hafið framkvæmdir án samþykkis á undanförnum árum, eins og í tilfelli veislusalarins.
Blaðamenn New York Times segja að stór ástæða þess að Trump vilji reisa þessi mannvirki, sé að hann vilji skapa sér arfleifð. Hann hafi orðið bálreiður á árum áður, þegar nafn hans var fjarlægt af byggingum í New York og öðrum víðsvegar um heim.
Í Bandaríkjunum er engin hefð fyrir því að forsetar reisi sjálfir sína eigin minnisvarða, þó margir forsetar hafi verið heiðraðir með minnisvörðum seinna meir. Trump er talinn þeirrar skoðunar að enginn annar en hann sjálfur muni reisa minnisvarða um sig.
Það sagði hann til að mynda sjálfur í nýlegu viðtali þar sem hann fór með blaðamann í sýningarferð um framkvæmdasvæðið á lóð Hvíta hússins.
„Enginn mun gera það þegar ég er farinn. Þegar ég fer héðan, mun enginn gera það.“