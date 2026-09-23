Innlent

Drengurinn er fundinn

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Drengurinn er fundinn.
Drengurinn er fundinn. Vísir/Ívar Fannar

Drengurinn sem lögreglan lýsti eftir í hádeginu er fundinn.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni sem lýsti eftir drengnum nú rétt fyrir klukkan eitt.

Fréttin hefur verið uppfærð.

Seltjarnarnes Lögreglumál

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