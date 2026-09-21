Átökum tveggja eldri borgara um sólbekk á strönd í Grikklandi lauk með því að annar þeirra lét lífið. Sá var 82 ára að aldri en sá sem gekk heill á húfi frá baráttunni um sólbekkinn var 76 ára.
Atvikið átti sér stað á Vouliagmeni-strönd við Aþenu-borg í Grikklandi í gær. Lögreglan á svæðinu rannsakar nú málið. Átök á milli tveggja eldri borgara virðast hafa sprottið upp vegna deilna um hvor ætti rétt á tilteknum sólbekk.
Dagblaðið Guardian greinir frá.
Eldri maðurinn hafði gert sér ferð á ströndina fyrir klukkan tíu á sunnudagsmorgni í þeirri von að tryggja sér sólbekk á besta stað. Stuttu eftir að hann mætti á svæðið átti hann í deilum við annan mann, 76 ára að aldri. Mennirnir tengjast að engu leyti. Útistöðurnar áttu rætur sínar að rekja til skorts á sólbekkjum.
Yngri maðurinn virðist hafa ráðist á þann eldri ásamt öðrum samkvæmt fréttamiðlum á svæðinu. Eldri maðurinn hlaut alvarlega áverka og var fluttur á spítala í kjölfarið. Um klukkutíma eftir að maðurinn hafði gengið niður á strönd í þeirri von um að spóka sig í sólinni á góðum bekk, lést hann af sárum sínum á spítalanum.
Yngri eldri borgarinn var handtekinn á vettvangi og kona á þrítugsaldri sömuleiðis. Henni var síðar sleppt úr haldi. Lögreglan á svæðinu segir atvikið alfarið án fordæma. Það sé sláandi að sjá átök sem þessi brjótast út meðal eldri borgara.