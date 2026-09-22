Sænsk yfirvöld rannsaka nú meint kosningasvindl eftir að kæra barst yfirvöldum í kjölfar þingkosninganna í Svíþjóð þann 13. september síðastliðinn. Frambjóðandi Vinstriflokksins er meðal annars sakaður um að hafa borgað fólki fyrir að merkja við sig á kjörseðlinum.
Meint brot á að hafa átt sér stað í bænum Borlänge í kjördæminu Dalarna í Norður-Svíþjóð og hefur sérstök eining sænska ríkissaksóknaraembættisins sem rannsakar spillingarmál nú tekið málið til rannsóknar.
Samkvæmt heimildum Aftonbladet snýr rannsókn málsins að frambjóðanda Vinstriflokksins, Mohamed Abdukardir Ali, og hvernig hann náði kjöri á þing. Engar upplýsingar eru um hvort Ali sé sjálfur grunaður um lögbrot en blaðið skrifar að sést hafi til einstaklings sem hafi afhent kjósendum útfyllta kjörseðla þar sem búið var að merkja við nafn Ali.
Sænska kosningakerfið er sérstakt að því leyti að hægt er að merkja við við tiltekinn frambjóðanda á kjörseðli sem þá getur færst ofar á lista fái hann nægilegan fjölda atkvæða. Slík varð einmitt raunin með Ali sem var í sjöunda sæti á lista Vinstri flokksins en náði engu að síður þingsæti.
Er afar sjaldgæft að frambjóðendur svo neðarlega á lista færist jafn hátt upp og Ali gerði.
Það sem gerir sænska kerfið jafnframt sérstakt er að flokkarnir prenta sjálfir út og deila eigin kjörseðlum sem kjósandi getur mætt með á kjörstað. Kjósendur geta einnig valið úr kjörseðlum á kjörstað.
Ekki er vitað hvort yfirheyrslur hafi farið fram í tengslum við kæruna en samkvæmt Aftonbladet eru meðal annars til myndir þar sem áðurnefndur einstaklingur sést taka út pening í hraðbanka og afhenda fólki ásamt útfylltum kjörseðli þar sem búið var að merkja við nafn Ali.
Sjálfur neitar Ali öllum ásökunum.
„Þetta er algjörlega, algjörlega rangt. Ég gerði þetta ekki og ég þekki lögin. Ég hef notið trausts í hverju einasta kjördæmi í Dalarna og þetta er ekki eitthvað sem ég myndi gera. Þetta er alvarlegt brot á sænskum lögum,“ sagði Ali í viðtali við sænska ríkisútvarpið SVT.
Hann segist ekki hafa rætt við lögregluna og ekki fengið formlega tilkynningu um að hann liggi undir grun.
Oscar Edvardsson saksóknari staðfestir við SVT að kæra hafi borist en vill að öðru leyti ekki tjá sig um smáatriði málsins.
„Ég get í rauninni ekki sagt neitt um hvað málið snýst eða hvort einhver sé grunaður. Það er vegna rannsóknarhagsmuna og þeirri staðreynd að rannsóknin er á frumstigi,“ en kæran barst saksóknaraembættinu þann 1. september eða tæpum tveimur vikum fyrir kjördag.
Málið var upphaflega fellt niður vegna skorts á sönnunargögnum en tekið upp að nýjua á mánudag eftir að nýjar upplýsingar bárust.
Forsvarsmenn Vinstri flokksins hafa ekki enn tjáð sig um málið en samkvæmt Aftonbladet gætu yfir 200.000 Svíar þurft að kjósa aftur ef rannsókn málsins leiðir í ljós að svindlað var.