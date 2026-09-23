Innlent

Strætis­vagni ekið utan í rútu á Snorra­braut

Lovísa Arnardóttir skrifar
Vagninum var ekið utan í rútuna.
Vagninum var ekið utan í rútuna. Vísir/Árni

Strætisvagni númer 11 var í morgun ekið utan í rútu Kynnisferða sem var stopp á Snorrabraut. Strætisvagninn er einnig í eigu Kynnisferða. 

Samkvæmt upplýsingum frá Markúsi Vilhjálmssyni, sviðsstjóra þjónustu og sölu hjá Almenningssamgöngum höfuðborgarsvæðisins, urðu engin slys á fólki.

„Ökumaðurinn er í góðu lagi og það virðast ekki hafa orðið nein slys á fólki,“ segir Markús og að strætisvagninn og rútan verði flutt á vinnusvæði Kynnisferða þar sem bifreiðarnar verða settar í viðgerð.

Laga þarf vagninn áður en hann fer aftur í akstur. Vísir/Árni

Hann segir atvikið hafa verið kynnt til árekstur.is og ekki hafi verið talin þörf á að kalla til viðbragðsaðila því engin slys urðu á fólki. Eins og má sjá á myndunum var vagninn töluvert skemmdur.

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