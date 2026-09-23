Strætisvagni ekið utan í rútu á Snorrabraut Lovísa Arnardóttir skrifar 23. september 2026 09:48 Vagninum var ekið utan í rútuna. Vísir/Árni Strætisvagni númer 11 var í morgun ekið utan í rútu Kynnisferða sem var stopp á Snorrabraut. Strætisvagninn er einnig í eigu Kynnisferða. Samkvæmt upplýsingum frá Markúsi Vilhjálmssyni, sviðsstjóra þjónustu og sölu hjá Almenningssamgöngum höfuðborgarsvæðisins, urðu engin slys á fólki. „Ökumaðurinn er í góðu lagi og það virðast ekki hafa orðið nein slys á fólki,“ segir Markús og að strætisvagninn og rútan verði flutt á vinnusvæði Kynnisferða þar sem bifreiðarnar verða settar í viðgerð. Laga þarf vagninn áður en hann fer aftur í akstur. Vísir/Árni Hann segir atvikið hafa verið kynnt til árekstur.is og ekki hafi verið talin þörf á að kalla til viðbragðsaðila því engin slys urðu á fólki. Eins og má sjá á myndunum var vagninn töluvert skemmdur. Strætó Reykjavík Samgönguslys Mest lesið Setja lög á verkfall flugvirkja Innlent Verkfall flugvirkja hafið Innlent Fylgi haggast varla eftir atkvæðagreiðslu Innlent Fella niður 26 flugferðir Innlent Þakkar Guði fyrir hjálminn þegar drengurinn höfuðkúpubrotnaði Innlent „Gengið með eins eðlilegum hætti og hægt er“ Innlent Segir stóra ákvörðun framundan Erlent Fjöldi handtekinn í aðgerðum lögreglu Innlent Hvannadalshnjúkur lækkar Innlent Strætisvagni ekið utan í rútu á Snorrabraut Innlent Fleiri fréttir Ók allt of hratt og á móti umferð í eftirför lögreglu Strætisvagni ekið utan í rútu á Snorrabraut Setja lög á verkfall flugvirkja Verkfall flugvirkja hafið „Gengið með eins eðlilegum hætti og hægt er“ Fylgi haggast varla eftir atkvæðagreiðslu Hvannadalshnjúkur lækkar Líkamsárás í Breiðholti Fella niður 26 flugferðir Þakkar Guði fyrir hjálminn þegar drengurinn höfuðkúpubrotnaði Hjól Eyjabarna skrúfuð í sundur Lögreglan leitar að Arturas Flugfreyjur og flugmenn styðja flugvirkja Fjöldi handtekinn í aðgerðum lögreglu Bein útsending: Kynna nýtt áhættumat fyrir Grindavík Barn stakk sig á sprautunál á skólalóðinni „Það er enginn bissness í þessu fyrir okkur“ Gómaður með gríðarlegt magn af barnaklámi Nýtt áhættumat: Bjóða Grindvíkingum að kaupa húsin til baka Flestir félagar vilji frekari kjarabætur vegna forsendubrests Kristján hótar lögsókn verði bann að lögum Hefja athugun á fjárhagsaðstoð Reykjavíkurborgar Stefnir í aflýsingar á öllu morgunflugi frá Keflavík og Reykjavík Munu ekki samþykkja frekari hækkun launa Árleg framlög jukust um 286 milljónir en Sinfónían aftur rekin með tapi Segir ásakanir flugvirkja „furðulegar“ Neitar að tjá sig um hvort lög verði sett á verkfall Ekkert í afkomu fyrirtækja sem sýni virðingu fyrir kjarasamningum Þokast æ fjær loftslagsskuldbindingum Íslands Leita lausnar áður en verkfall hefst á miðnætti Sjá meira