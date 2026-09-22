Donald Trump Bandaríkjaforseti fór um víðan völl eins og hans er von og vísa í árlegri ræðu hans frammi fyrir Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í New York. Hann segist standa frammi fyrir mikilli ákvörðun hvað varðar Íran, að gera samning við þarlend stjórnvöld eða eyða íslamska lýðveldinu. Þá gekk sendinefnd Kúbu út úr salnum og forsetinn sagði Bandaríkjamenn bera höfuð og herðar yfir Kína þegar kemur að gervigreind, sem hann nefndi nýju nafni.
Þess er getið í helstu erlendum miðlum að forsetinn hafi haldið sig við marga kunnuglega talpunkta í ræðunni. Hann ítrekaði meðal annars rétt landa til þess að verja landamæri sín og þá fullyrti hann að stutt væri í að friður myndi nást í Úkraínu, án þess þó að víkja nánar að því. Þá hefur vakið sérstaka athygli erlendis tal Trump um Íran.
Horfa má á ræðuna í heild sinni hér fyrir neðan en valdar klippur neðar í fréttinni.
WATCH IN FULL: President Donald J. Trump delivers powerful remarks at the 81st session of the United Nations General Assembly in New York City pic.twitter.com/Ko5KWU2vwu— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 22, 2026
WATCH IN FULL: President Donald J. Trump delivers powerful remarks at the 81st session of the United Nations General Assembly in New York City pic.twitter.com/Ko5KWU2vwu
„Ég stend frammi fyrir stórri ákvörðun. Verður gerður samningur við Íran sem gerir þeim kleift að endurreisa og skapa mun stórkostlegra land en það var nokkru sinni áður, kannski eitt það stórkostlegasta í Mið-Austurlöndum eða jafnvel í heiminum? Eða á ég að gereyða íslamska lýðveldinu, og gera það hratt, og gefa þeim aldrei tækifæri til að drepa og eyðileggja aftur? Á ég að reka þá til helvítis án nokkurra möguleika á því að lifa af og án nokkurrar vonar um mikilfengleika í framtíðinni?“
.@POTUS: I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before — maybe one of the greatest in the Middle East or even the world? Or do I annihilate the Islamic Republic, and do it quickly,… https://t.co/RxA76o2HKU pic.twitter.com/0IWfkVxTyj— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 22, 2026
.@POTUS: I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before — maybe one of the greatest in the Middle East or even the world? Or do I annihilate the Islamic Republic, and do it quickly,… https://t.co/RxA76o2HKU pic.twitter.com/0IWfkVxTyj
Þá vék hann sér einnig að stjórnvöldum í Kúbu. Sagði hann stjórnvöld þar hafa eytt áratugum í samstarfi og stuðning við róttæklinga í Bandaríkjunum.
Ítrekaði hann að kommúnismi myndi aldrei eiga upp á borðið í Bandaríkjunum. Við þessi orð gekk sendinefnd Kúbu út úr salnum.
.@POTUS: The Cuban regime has also spent decades coordinating with left-wing radicals and Communist networks here in the United States. As our State Department has detailed, they have cultivated ties to subversive and radical groups such as the Communist Party USA, Antifa, and… pic.twitter.com/Bopz3W6sXz— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 22, 2026
.@POTUS: The Cuban regime has also spent decades coordinating with left-wing radicals and Communist networks here in the United States. As our State Department has detailed, they have cultivated ties to subversive and radical groups such as the Communist Party USA, Antifa, and… pic.twitter.com/Bopz3W6sXz
Forsetinn vék orðum sínum þá einnig að gervigreind. Hann segir Bandaríkin hafna öllum tillögum „glóbalista“ um að ná böndum á gervigreindinni, sem hér eftir heiti ofurgervigreind (e. Super Intelligence).
„Sá sem sigrar í gervigreind, SIGRAR! Við erum með forystu yfir Kína og öllum öðrum og ég mun sjá til þess að svo verði áfram.“
.@POTUS: The United States totally rejects any attempt to construct a globalist scheme of control for Artificial Intelligence — hereinafter officially be called ‘Super Intelligence.’Whoever wins AI, WINS! We are leading now over China, and everyone else — and I’m going to keep… pic.twitter.com/mWqQBkCBjl— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 22, 2026
.@POTUS: The United States totally rejects any attempt to construct a globalist scheme of control for Artificial Intelligence — hereinafter officially be called ‘Super Intelligence.’Whoever wins AI, WINS! We are leading now over China, and everyone else — and I’m going to keep… pic.twitter.com/mWqQBkCBjl