Erlent

Svona var ræða Trumps: Spurning um „ger­eyðingu“ og nýtt nafn á gervi­greind

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Trump rétt áður en hann steig upp í pontu í New York.
Trump rétt áður en hann steig upp í pontu í New York. AP Photo/Seth Wenig

Donald Trump Bandaríkjaforseti fór um víðan völl eins og hans er von og vísa í árlegri ræðu hans frammi fyrir Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í New York. Hann segist standa frammi fyrir mikilli ákvörðun hvað varðar Íran, að gera samning við þarlend stjórnvöld eða eyða íslamska lýðveldinu. Þá gekk sendinefnd Kúbu út úr salnum og forsetinn sagði Bandaríkjamenn bera höfuð og herðar yfir Kína þegar kemur að gervigreind, sem hann nefndi nýju nafni.

Þess er getið í helstu erlendum miðlum að forsetinn hafi haldið sig við marga kunnuglega talpunkta í ræðunni. Hann ítrekaði meðal annars rétt landa til þess að verja landamæri sín og þá fullyrti hann að stutt væri í að friður myndi nást í Úkraínu, án þess þó að víkja nánar að því. Þá hefur vakið sérstaka athygli erlendis tal Trump um Íran.

Horfa má á ræðuna í heild sinni hér fyrir neðan en valdar klippur neðar í fréttinni.

„Ég stend frammi fyrir stórri ákvörðun. Verður gerður samningur við Íran sem gerir þeim kleift að endurreisa og skapa mun stórkostlegra land en það var nokkru sinni áður, kannski eitt það stórkostlegasta í Mið-Austurlöndum eða jafnvel í heiminum? Eða á ég að gereyða íslamska lýðveldinu, og gera það hratt, og gefa þeim aldrei tækifæri til að drepa og eyðileggja aftur? Á ég að reka þá til helvítis án nokkurra möguleika á því að lifa af og án nokkurrar vonar um mikilfengleika í framtíðinni?“

Þá vék hann sér einnig að stjórnvöldum í Kúbu. Sagði hann stjórnvöld þar hafa eytt áratugum í samstarfi og stuðning við róttæklinga í Bandaríkjunum. 

Ítrekaði hann að kommúnismi myndi aldrei eiga upp á borðið í Bandaríkjunum. Við þessi orð gekk sendinefnd Kúbu út úr salnum.

Forsetinn vék orðum sínum þá einnig að gervigreind. Hann segir Bandaríkin hafna öllum tillögum „glóbalista“ um að ná böndum á gervigreindinni, sem hér eftir heiti ofurgervigreind (e. Super Intelligence). 

„Sá sem sigrar í gervigreind, SIGRAR! Við erum með forystu yfir Kína og öllum öðrum og ég mun sjá til þess að svo verði áfram.“

Sameinuðu þjóðirnar Bandaríkin

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