Bein útsending: Ræða Trumps á allsherjarþinginu Samúel Karl Ólason skrifar 22. september 2026 14:13 Donald Trump þegar hann gekk inn í höfuðstöðvar Sameinuðu þjóðanna fyrr í dag. AP/Stefan Jeremiah Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, mun ávarpa allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í New York í dag. Þar er hann meðal annars talinn ætla að státa sig af afrekum sínum og leggja línurnar fyrir næsta árið. Mikil ólga er nú innan Sameinuðu þjóðanna, eins og víða um heiminn allan. Þá eru einnig uppi spurningar um framtíð Sameinuðu þjóðanna, þar sem Trump hefur dregið verulega úr fjárhagsstuðningi Bandaríkjanna við stofnunina alþjóðlegu. Trump ætlar samkvæmt fjölmiðlum vestanhafs að ítreka hvernig hann gerði Bandaríkin öflugri og beitti þeim mætti til að takast á við langvarandi vandamál heimsins og endurskapa heiminn, Bandaríkjunum í hag. Hægt er að horfa á ræðu Trumps í spilaranum hér að neðan. Trump tekur til máls á eftir Luiz Inácio Lula da Silva, forseta Brasilíu. Þegar hann mætti til höfuðstöðva Sameinuðu þjóðanna fyrr í dag byrjaði hann á því að ræða stutt við blaðamenn og sagðist stoltur af því að ætla að ávarpa allsherjarþingið. Trump fór því næst að gagnrýna fjölmiðla og þá sérstaklega Kaitlan Collins, frá CNN. Það er einn fjölmiðlanna sem Trump hefur bannað frá Hvíta húsinu og virðist sem Trump standi í þeirri trú að starfsmenn miðilsins megi heldur ekki fjalla um hann utan Hvíta hússins. „Það kemur mér á óvart að þú sért hér,“ sagði Trump við Collins. „Þú ættir ekki að vera hér. Þú ættir ekki að vera hér að fjalla um mig.“ Trump hefur áður beint spjótum sínum að Collins og skammaði hana til að mynda í febrúar fyrir að brosa ekki meira. Trump snaps at Kaitlan Collins on his way into the UN: "I'm surprised that CNN is here covering me. You shouldn't be here! You should not be here covering me. You said you weren't going to cover me. You shouldn't be covering me." pic.twitter.com/GVLeZqfGpB— Aaron Rupar (@atrupar) September 22, 2026 Sameinuðu þjóðirnar Bandaríkin Donald Trump Mest lesið Grunur um alvarlegt kosningasvindl í Svíþjóð Erlent Segir ásakanir flugvirkja „furðulegar“ Innlent Íslensk ungmenni drekka minnst af orkudrykkjum Innlent Barnaníðingur fékk ekki annað leyfi hjá Hæstarétti Innlent Beita buddunni til að vega á móti óvinsældum Trumps Erlent „Skólinn okkar er alltof lítill“ Innlent Ljóst hvar hnífurinn stendur í kúnni Innlent Leita lausnar áður en verkfall hefst á miðnætti Innlent Nauðgaði sofandi sambýliskonu sinni og tók myndir Innlent Bílastæði við Stúdentagarða verða einkastæði Innlent Fleiri fréttir Bretar ætla að aðstoða Sáda gegn Hútum Beita buddunni til að vega á móti óvinsældum Trumps Rétta yfir konu spænska forsætisráðherrans Grunur um alvarlegt kosningasvindl í Svíþjóð Stefna að tveimur nýjum herstöðvum á Grænlandi Sniðganga Hvíta húsið Bað Selenskí um að stöðva árásir á rússneskar olíuvinnslur Höfða mál gegn Trump vegna bannsins Pútín sló öll met Sigurboginn verður leyniskyttuhreiður Maður á níræðisaldri lést í átökum um sólbekk Noregur og Kanada auka samstarf í varnarmálum Fyrirgefur Lindsay fyrir að myrða börnin Mótmæli í Texas vegna ICE-liða Kallar kosningarnar „hörmung“ en heitir því að fara ekki fet Senda Trump pillu vegna Ameríkukorts „Myndi ekki skrifa undir samkomulag ef það væri ekki gott“ Framtíð kanslarans í húfi Ætlar sér að skipa „gervigreindarkeisara“ Sérstakt veiðileyfi gefið út eftir að hákarl banaði sundmanni á sjötugsaldri Utanríkisráðherra Úkraínu lýsir yfir gríðarlegu þakklæti Vissi að viðræðum miðaði fram „þrátt fyrir skrítin kort“ Glæpahópurinn 764: Átján ára í tíu ára fangelsi fyrir tilraunir til manndráps og nauðgun á netinu Løkke um samninginn: „Næsta vika getur orðið góð vika“ Bandaríkin hafi samið við Danmörku um Grænland Íhuga að fara nýja leið og bjóða Rússum viðskiptasamninga Trump rekur CNN og fleiri fjölmiðla úr Hvíta húsinu Andersson fær stjórnarmyndunarumboðið Hákarl banaði sundmanni Segir „íslamista“ skýra velgengni vinstrimanna Sjá meira