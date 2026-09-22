Erlent

Bein út­sending: Ræða Trumps á alls­herjar­þinginu

Samúel Karl Ólason skrifar
Donald Trump þegar hann gekk inn í höfuðstöðvar Sameinuðu þjóðanna fyrr í dag.
Donald Trump þegar hann gekk inn í höfuðstöðvar Sameinuðu þjóðanna fyrr í dag. AP/Stefan Jeremiah

Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, mun ávarpa allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í New York í dag. Þar er hann meðal annars talinn ætla að státa sig af afrekum sínum og leggja línurnar fyrir næsta árið.

Mikil ólga er nú innan Sameinuðu þjóðanna, eins og víða um heiminn allan. Þá eru einnig uppi spurningar um framtíð Sameinuðu þjóðanna, þar sem Trump hefur dregið verulega úr fjárhagsstuðningi Bandaríkjanna við stofnunina alþjóðlegu.

Trump ætlar samkvæmt fjölmiðlum vestanhafs að ítreka hvernig hann gerði Bandaríkin öflugri og beitti þeim mætti til að takast á við langvarandi vandamál heimsins og endurskapa heiminn, Bandaríkjunum í hag.

Hægt er að horfa á ræðu Trumps í spilaranum hér að neðan. Trump tekur til máls á eftir Luiz Inácio Lula da Silva, forseta Brasilíu.

Þegar hann mætti til höfuðstöðva Sameinuðu þjóðanna fyrr í dag byrjaði hann á því að ræða stutt við blaðamenn og sagðist stoltur af því að ætla að ávarpa allsherjarþingið.

Trump fór því næst að gagnrýna fjölmiðla og þá sérstaklega Kaitlan Collins, frá CNN. Það er einn fjölmiðlanna sem Trump hefur bannað frá Hvíta húsinu og virðist sem Trump standi í þeirri trú að starfsmenn miðilsins megi heldur ekki fjalla um hann utan Hvíta hússins.

„Það kemur mér á óvart að þú sért hér,“ sagði Trump við Collins. „Þú ættir ekki að vera hér. Þú ættir ekki að vera hér að fjalla um mig.“

Trump hefur áður beint spjótum sínum að Collins og skammaði hana til að mynda í febrúar fyrir að brosa ekki meira.

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