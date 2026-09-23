Vaktin: Verkfallsaðgerðum flugvirkja aflýst Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 23. september 2026 08:29 Á milli 200 og 300 farþegar biðu eftir því að fá nánari upplýsingar frá Icelandair. Vísir/Anton Brink Verkfall flugvirkja hófst á miðnætti og aflýsti Icelandair fjölda flugferða. Verkfallsaðgerðum var síðan aflýst eftir að fregnir bárust að innviðaráðherra ætlaði að setja lög um verkfallið. Við fylgjumst með í vaktinni á Vísi. Alls var 26 flugferðum aflýst frá Keflavík til Evrópu og til baka auk fimm flugferða innanlands. Aðgerðin hefur áhrif á hátt í 5500 farþega samkvæmt tilkynningu frá Icelandair. Starfsmenn flugfélagsins vinna nú að því að endurbóka farþega. Áttir þú bókað flug? Varst mætt/ur upp á flugvöll? Sendu okkur línu á ritstjorn@visir.is eða í fréttaskoti hér. Verkfallið var boðað í síðustu viku og eru verkfallsaðgerðirnar ótímabundnar. 88,3 prósent flugvirkja sem tóku þátt í atkvæðagreiðslunni um verkfallsaðgerðirnar greiddu atkvæði með þeim. Ef vaktin birtist ekki er ráð að endurhlaða síðuna.