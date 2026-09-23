Innlent

Vaktin: Verk­falls­að­gerðum flug­virkja af­lýst

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Á milli 200 og 300 farþegar biðu eftir því að fá nánari upplýsingar frá Icelandair.
Á milli 200 og 300 farþegar biðu eftir því að fá nánari upplýsingar frá Icelandair. Vísir/Anton Brink

Verkfall flugvirkja hófst á miðnætti og aflýsti Icelandair fjölda flugferða. Verkfallsaðgerðum var síðan aflýst eftir að fregnir bárust að innviðaráðherra ætlaði að setja lög um verkfallið. Við fylgjumst með í vaktinni á Vísi.

Alls var 26 flugferðum aflýst frá Keflavík til Evrópu og til baka auk fimm flugferða innanlands. Aðgerðin hefur áhrif á hátt í 5500 farþega samkvæmt tilkynningu frá Icelandair. Starfsmenn flugfélagsins vinna nú að því að endurbóka farþega.

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Verkfallið var boðað í síðustu viku og eru verkfallsaðgerðirnar ótímabundnar. 88,3 prósent flugvirkja sem tóku þátt í atkvæðagreiðslunni um verkfallsaðgerðirnar greiddu atkvæði með þeim.

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