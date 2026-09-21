Erlent

Höfða mál gegn Trump vegna bannsins

Samúel Karl Ólason skrifar
Blaðamönnum þriggja fjölmiðla var meinaður aðgangur að Hvíta húsinu á laugardaginn og passar þeirra teknir af þeim. Forsvarsmenn miðlanna hafa höfðað mál gegn Trump og þremur háttsettum starfsmönnum hans.
Blaðamönnum þriggja fjölmiðla var meinaður aðgangur að Hvíta húsinu á laugardaginn og passar þeirra teknir af þeim. Forsvarsmenn miðlanna hafa höfðað mál gegn Trump og þremur háttsettum starfsmönnum hans. AP/Jose Luis Magana

Forsvarsmenn bandarísku fjölmiðlanna CNN, MSNOW og Politico, eru að höfða höfða mál gegn ríkisstjórn Donalds Trump. Er það í kjölfar þess að hann bannaði blaðamönnum miðlanna inngöngu í Hvíta húsið og á viðburði á vegum Hvíta hússins.

Í yfirlýsingu frá fjölmiðlunum segir að bannið sé klárt brot á fyrsta viðauka stjórnarskrár Bandaríkjanna og að það brjóti einnig gegn þeim grunngildum að stjórnvöld fái ekki að ákveða hvað fjölmiðlar fjalla um og hvaða fréttir þeir birta.

Lögsóknin beinist sérstaklega að Trump sjálfum, Susie Wiles starfsmannastjóra hans, Steven Cheung samskiptastjóra Hvíta hússins og Sean Curran yfirmanni lífvarðasveitar forsetans.

Fjölmiðlarnir þrír hafa sent út sameiginlega yfirlýsingu um lögsóknina. Alríkisdómari í Washington DC verður beðinn um að úrskurða í málinu og fara fjölmiðlarnir fram á að hann drífi sig.

Þegar Trump lýsti banninu yfir sakaði hann blaðamenn miðlanna um að birta falsfréttir um sig. Að öðru leyti fór hann ekki ítarlega yfir það hvað umræddir blaðamenn hefðu gert af sér.

Sjá einnig: Trump rekur CNN og fleiri fjölmiðla úr Hvíta húsinu

Hann var svo seinna á föstudaginn spurður út í málið í Hvíta húsinu. Í fyrstu virtist hann ekki vita hvaða bann verið var að spyrja hann út í. Þá sagði hann meðal annars: „Ó, bannið gegn frjálsu fjölmiðlunum, rétt?“

Þá bætti Trump því við að þetta væri uppsafnað. Hann væri orðinn gífurlega þreyttur á þessu stanslausa flæði falsfrétta, sem hann sagði að umræddir blaðamenn hefðu birt, þrátt fyrir að þeir vissu að fréttirnar væru rangar.

Eins og fram kemur í frétt AP-fréttaveitunnar hefur ríkisstjórn Trumps farið í hart gegn og refsað þó nokkrum fjölmiðlum á kjörtímabilinu. Það á bæði við í dómsölum og gegnum reglugerð. Trump hefur einnig beitt sér gegn tilteknum blaðamönnum.

Trump hefur áður meinað blaðamönnum AP aðgang að Hvíta húsinu og hleypt þar inn fjölmiðlafólki, bloggurum og áhrifavöldum sem þykja hliðhollir honum eða í það minnsta jákvæðari í garð hans.

Í fyrri dómsmálum hafa dómarar á ýmsum stigum réttarkerfisins komist að þeirri niðurstöðu að þegar embættismenn opna dyr sínar fyrir blaðamönnum, sé þeim óheimilt að sigta úr hópnum tiltekna blaðamenn eða fjölmiðla sem þeim er illa við.

Bandaríkin Donald Trump

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