Höfða mál gegn Trump vegna bannsins Samúel Karl Ólason skrifar 21. september 2026 11:32 Blaðamönnum þriggja fjölmiðla var meinaður aðgangur að Hvíta húsinu á laugardaginn og passar þeirra teknir af þeim. Forsvarsmenn miðlanna hafa höfðað mál gegn Trump og þremur háttsettum starfsmönnum hans. AP/Jose Luis Magana Forsvarsmenn bandarísku fjölmiðlanna CNN, MSNOW og Politico, eru að höfða höfða mál gegn ríkisstjórn Donalds Trump. Er það í kjölfar þess að hann bannaði blaðamönnum miðlanna inngöngu í Hvíta húsið og á viðburði á vegum Hvíta hússins. Í yfirlýsingu frá fjölmiðlunum segir að bannið sé klárt brot á fyrsta viðauka stjórnarskrár Bandaríkjanna og að það brjóti einnig gegn þeim grunngildum að stjórnvöld fái ekki að ákveða hvað fjölmiðlar fjalla um og hvaða fréttir þeir birta. Lögsóknin beinist sérstaklega að Trump sjálfum, Susie Wiles starfsmannastjóra hans, Steven Cheung samskiptastjóra Hvíta hússins og Sean Curran yfirmanni lífvarðasveitar forsetans. Fjölmiðlarnir þrír hafa sent út sameiginlega yfirlýsingu um lögsóknina. Alríkisdómari í Washington DC verður beðinn um að úrskurða í málinu og fara fjölmiðlarnir fram á að hann drífi sig. Joint statement from CNN, MS NOW and POLITICO: pic.twitter.com/ZBt2qioLD8— CNN Communications (@CNNPR) September 21, 2026 Þegar Trump lýsti banninu yfir sakaði hann blaðamenn miðlanna um að birta falsfréttir um sig. Að öðru leyti fór hann ekki ítarlega yfir það hvað umræddir blaðamenn hefðu gert af sér. Sjá einnig: Trump rekur CNN og fleiri fjölmiðla úr Hvíta húsinu Hann var svo seinna á föstudaginn spurður út í málið í Hvíta húsinu. Í fyrstu virtist hann ekki vita hvaða bann verið var að spyrja hann út í. Þá sagði hann meðal annars: „Ó, bannið gegn frjálsu fjölmiðlunum, rétt?“ Q: On the ban, what does that mean in practice? Are you taking away their badges, banning them from the pool?TRUMP: When you say 'the ban,' which ban? Do you know how many bans I'm involved in? I've got more bans going than any human being!Q: But what does it mean?TRUMP: I… pic.twitter.com/VPH2wCkF0n— Aaron Rupar (@atrupar) September 18, 2026 Þá bætti Trump því við að þetta væri uppsafnað. Hann væri orðinn gífurlega þreyttur á þessu stanslausa flæði falsfrétta, sem hann sagði að umræddir blaðamenn hefðu birt, þrátt fyrir að þeir vissu að fréttirnar væru rangar. Eins og fram kemur í frétt AP-fréttaveitunnar hefur ríkisstjórn Trumps farið í hart gegn og refsað þó nokkrum fjölmiðlum á kjörtímabilinu. Það á bæði við í dómsölum og gegnum reglugerð. Trump hefur einnig beitt sér gegn tilteknum blaðamönnum. Trump hefur áður meinað blaðamönnum AP aðgang að Hvíta húsinu og hleypt þar inn fjölmiðlafólki, bloggurum og áhrifavöldum sem þykja hliðhollir honum eða í það minnsta jákvæðari í garð hans. Í fyrri dómsmálum hafa dómarar á ýmsum stigum réttarkerfisins komist að þeirri niðurstöðu að þegar embættismenn opna dyr sínar fyrir blaðamönnum, sé þeim óheimilt að sigta úr hópnum tiltekna blaðamenn eða fjölmiðla sem þeim er illa við. Bandaríkin Donald Trump Mest lesið Samninganefnd Reykjavíkurborgar leyst undan störfum Innlent Fyrirgefur Lindsay fyrir að myrða börnin Erlent Rýma húsið: „Draumurinn er að Reykjavíkurborg geti hjálpað okkur“ Innlent Pútín sló öll met Erlent Sigurboginn verður leyniskyttuhreiður Erlent Skattadrottning þurfti að borga álag eftir allt saman Innlent Barn á rafmagnskrossara sótt af foreldrum sínum Innlent Skipuleggur eigin jarðarför Innlent Vilja þingkosningar og staðgöngumæður Innlent Maður á níræðisaldri lést í átökum um sólbekk Erlent Fleiri fréttir Pútín sló öll met Sigurboginn verður leyniskyttuhreiður Maður á níræðisaldri lést í átökum um sólbekk Noregur og Kanada auka samstarf í varnarmálum Fyrirgefur Lindsay fyrir að myrða börnin Mótmæli í Texas vegna ICE-liða Kallar kosningarnar „hörmung“ en heitir því að fara ekki fet Senda Trump pillu vegna Ameríkukorts „Myndi ekki skrifa undir samkomulag ef það væri ekki gott“ Framtíð kanslarans í húfi Ætlar sér að skipa „gervigreindarkeisara“ Sérstakt veiðileyfi gefið út eftir að hákarl banaði sundmanni á sjötugsaldri Utanríkisráðherra Úkraínu lýsir yfir gríðarlegu þakklæti Vissi að viðræðum miðaði fram „þrátt fyrir skrítin kort“ Glæpahópurinn 764: Átján ára í tíu ára fangelsi fyrir tilraunir til manndráps og nauðgun á netinu Løkke um samninginn: „Næsta vika getur orðið góð vika“ Bandaríkin hafi samið við Danmörku um Grænland Íhuga að fara nýja leið og bjóða Rússum viðskiptasamninga Trump rekur CNN og fleiri fjölmiðla úr Hvíta húsinu Andersson fær stjórnarmyndunarumboðið Hákarl banaði sundmanni Segir „íslamista“ skýra velgengni vinstrimanna Danskar F-35 lentu á Grænlandi í fyrsta sinn Kínverjar leituðu til Írana fyrir hönd Sáda Norðmenn kynna „stærstu breytingarnar frá upphafi“ á EES samstarfinu Segir Karl hafa hljómað himinlifandi eftir dauða Díönu Slapp við fangelsisvist eftir að hafa notað maura í matargerð Rússar kjósa sér 450 skoðanabræður Rússar hafi skipulagt fjölþáttaárás gegn Póllandi Vill fara með Svíþjóð í nýja átt Sjá meira