Kallar ­kosningarnar „hörmung“ en heitir því að fara ekki fet

Þjóðverjar flykktust á kjörstað í tveimur af sextán sambandslöndum sem mynda þýska ríkið en flokkur kanslarans, Kristilegir demókratar, kemur verulega illa út í nýjustu útgönguspám. Þrátt fyrir að flokkurinn lúri rétt ofan við fimm prósenta mörkin, sem eru nauðsynleg til að halda þingsætum, heitir kanslarinn því að fara ekki fet.
Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, steig hnarreistur í pontu í kjölfar þess að útgönguspár í tveimur sambandslandskosningum bentu til afhroðs fyrir flokk hans, Kristilega demókrata (CDU), er fram kemur í umfjöllun breska ríkisútvarpsins (BBC) um málið.
Þá segir þar einnig að flokknum hafi fyrst um sinn verið spáð naumlega inn á þing, í Mecklenburg-Vestur Pómeraníu, en fjarhægriflokkurinn Valkostur fyrir Þýskaland, AfD, hafi þar fengið um 37 til 38 prósenta fylgi samkvæmt útgönguspám.
Haft er eftir Merz að niðurstaðan sé „hörmung“ fyrir flokk hans þegar kom í ljós að fylgið hrapaði enn neðar og endaði rétt ofan við fimm prósenta mörkin sem ráða því hvort flokkar fái kjörna fulltrúa eða ekki. Hann ætli þó ekki að láta deigan síga og muni sitja sem fastast í embætti kanslara.
Í Berlín er einnig útlit fyrir að flokkur kanslarans lúti í lægra haldi en þar fyrir Die Linke, vinstri jafnaðarflokknum, og eru því tveir flokkar á sitthvorum enda pólitíska litrófsins sem leika CDU grátt.
Í fyrsta sinn frá seinni heimsstyrjöld gæti fjarhægrimaður orðið ríkisstjóri í þýsku sambandsríki þar sem hægrisinnaði harðlínuflokkurinn Alternativ für Deutschland, AfD, leiðir nú skoðanakannanir fyrir þingkosningar í Saxlandi-Anhalt á morgun.
Kanslari Þýskalands segir að hugmyndir Valkosts fyrir Þýskaland um fjöldabrottvísanir fólks af erlendum uppruna gangi í raun út á þjóðernishreinsanir. Slíkar brottvísanir rústuðu jafnframt efnahagi landsins.
Fjarhægriflokkurinn Valkostur fyrir Þýskaland hefur stefnt Friedrich Merz, kanslara, vegna ummæla hans um að innflytjendastefna flokksins feli í sér þjóðernishreinsanir. Ummælin féllu í þýska þinginu þar sem þingmenn njóta almennt friðhelgi frá málsóknum.