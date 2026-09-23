Framkvæmdastjóri hjá þekktu fyrirtæki meðal handteknu Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 23. september 2026 11:18 Einn þeirra sex sem leiddur var fyrir dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur í gærkvöldi og úrskurðaður í gæsluvarðhald. Vísir/Viktor Freyr Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók á annan tug manna í umfangsmiklum aðgerðum í gær. Sex voru leiddir fyrir dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur í gærkvöldi og úrskurðaðir í gæsluvarðhald. Mennirnir sex eru allir íslenskir. Samkvæmt heimildum fréttastofu snýr rannsókn lögreglu fyrst og fremst að peningaþvætti og fíkniefnasölu. Meðal þeirra sem handteknir voru í gær eru aðilar sem hafa hlotið þunga dóma fyrir innflutning og framleiðslu fíkniefna, ýmist kókaíni eða amfetamíni, þó nokkuð sé um liðið síðan sumir þeirra voru handteknir. Aðgerðir lögreglu í gær voru samstilltar og var dæmi um að einstaklingur væri handtekinn á Litla-Hrauni. Sá heitir Atli Freyr Fjölnisson og er meðal ákærðu í Straumsvíkurmálinu svonefnda. Atli Freyr hlaut fjögurra ára dóm árið 2016 fyrir aðild að smygli á níu kílóum af amfetamíni og tíu kílóum af MDMA í umdeildu máli. Þá var framkvæmdastjóri hjá þekktu fyrirtæki í Reykjavík handtekinn í aðgerðum lögreglu. Sá var leiddur út af vinnustaðnum í lögreglufylgd en sneri aftur til vinnu síðar um daginn. Veistu meira um málið? Sendu okkur fréttaskot hér. Fram kemur í tilkynningu lögreglu að húsleit hafi verið framkvæmd á nokkrum stöðum og bæði lagt hald á fjármuni og fíkniefni. Rannsókn málsins er sögð mjög umfangsmikil og samkvæmt heimildum fréttastofu teygir hún sig aftur til ársins 2025. Lögregla segist ekki geta veitt frekari upplýsingar að svo stöddu. Tilkynningu frá lögreglu má sjá hér að neðan. Sex voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær eftir að Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu réðist í viðamiklar aðgerðir í umdæminu í þágu rannsóknar hennar á fíkniefnamisferli og peningaþvætti. Framkvæmdar voru húsleitir og handtökur á nokkrum stöðum og lagt var hald á bæði fjármuni og fíkniefni. Sex voru síðan úrskurðaðir í gæsluvarðhald eins og áður sagði, og nær það til föstudags, en hinir sömu eru allir Íslendingar. Rannsókn málsins er mjög umfangsmikil, en ekki er hægt að veita frekari upplýsingar að svo stöddu. Lögreglumál Fíkniefnabrot Tengdar fréttir Fjöldi handtekinn í aðgerðum lögreglu Fjöldi manns var handtekinn í samhæfðum lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í morgun í tengslum við rannsókn á stórfelldu fíkniefnalagabroti, dreifingu og sölu og peningaþvætti. 22. september 2026 19:15 Mest lesið Vaktin: Verkfallsaðgerðum flugvirkja aflýst Innlent Ætluðu að setja lög á verkfall flugvirkja Innlent Framkvæmdastjóri hjá þekktu fyrirtæki meðal handteknu Innlent Flugvirkjar aflýsa verkfalli Innlent Fylgi haggast varla eftir atkvæðagreiðslu Innlent Fella niður 26 flugferðir Innlent Þakkar Guði fyrir hjálminn þegar drengurinn höfuðkúpubrotnaði Innlent Strætisvagni ekið utan í rútu á Snorrabraut Innlent „Gengið með eins eðlilegum hætti og hægt er“ Innlent Segir stóra ákvörðun framundan Erlent Fleiri fréttir Ekki búið að slá verkfallsvopnið úr höndum flugstétta Skammlíft verkfall og umfangsmikið fíkniefnamál Framkvæmdastjóri hjá þekktu fyrirtæki meðal handteknu Flugvirkjar aflýsa verkfalli Foreldrar geti nú stillt útlit og falið hvatningu í Læsi Ók allt of hratt og á móti umferð í eftirför lögreglu Strætisvagni ekið utan í rútu á Snorrabraut Ætluðu að setja lög á verkfall flugvirkja Vaktin: Verkfallsaðgerðum flugvirkja aflýst „Gengið með eins eðlilegum hætti og hægt er“ Fylgi haggast varla eftir atkvæðagreiðslu Hvannadalshnjúkur lækkar Líkamsárás í Breiðholti Fella niður 26 flugferðir Þakkar Guði fyrir hjálminn þegar drengurinn höfuðkúpubrotnaði Hjól Eyjabarna skrúfuð í sundur Lögreglan leitar að Arturas Flugfreyjur og flugmenn styðja flugvirkja Fjöldi handtekinn í aðgerðum lögreglu Bein útsending: Kynna nýtt áhættumat fyrir Grindavík Barn stakk sig á sprautunál á skólalóðinni „Það er enginn bissness í þessu fyrir okkur“ Gómaður með gríðarlegt magn af barnaklámi Nýtt áhættumat: Bjóða Grindvíkingum að kaupa húsin til baka Flestir félagar vilji frekari kjarabætur vegna forsendubrests Kristján hótar lögsókn verði bann að lögum Hefja athugun á fjárhagsaðstoð Reykjavíkurborgar Stefnir í aflýsingar á öllu morgunflugi frá Keflavík og Reykjavík Munu ekki samþykkja frekari hækkun launa Árleg framlög jukust um 286 milljónir en Sinfónían aftur rekin með tapi Sjá meira