Innlent

Fram­kvæmda­stjóri hjá þekktu fyrir­tæki meðal hand­teknu

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Einn þeirra sex sem leiddur var fyrir dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur í gærkvöldi og úrskurðaður í gæsluvarðhald.
Einn þeirra sex sem leiddur var fyrir dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur í gærkvöldi og úrskurðaður í gæsluvarðhald. Vísir/Viktor Freyr

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók á annan tug manna í umfangsmiklum aðgerðum í gær. Sex voru leiddir fyrir dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur í gærkvöldi og úrskurðaðir í gæsluvarðhald. Mennirnir sex eru allir íslenskir.

Samkvæmt heimildum fréttastofu snýr rannsókn lögreglu fyrst og fremst að peningaþvætti og fíkniefnasölu. Meðal þeirra sem handteknir voru í gær eru aðilar sem hafa hlotið þunga dóma fyrir innflutning og framleiðslu fíkniefna, ýmist kókaíni eða amfetamíni, þó nokkuð sé um liðið síðan sumir þeirra voru handteknir.

Aðgerðir lögreglu í gær voru samstilltar og var dæmi um að einstaklingur væri handtekinn á Litla-Hrauni. Sá heitir Atli Freyr Fjölnisson og er meðal ákærðu í Straumsvíkurmálinu svonefnda. Atli Freyr hlaut fjögurra ára dóm árið 2016 fyrir aðild að smygli á níu kílóum af amfetamíni og tíu kílóum af MDMA í umdeildu máli.

Þá var framkvæmdastjóri hjá þekktu fyrirtæki í Reykjavík handtekinn í aðgerðum lögreglu. Sá var leiddur út af vinnustaðnum í lögreglufylgd en sneri aftur til vinnu síðar um daginn.

Fram kemur í tilkynningu lögreglu að húsleit hafi verið framkvæmd á nokkrum stöðum og bæði lagt hald á fjármuni og fíkniefni. Rannsókn málsins er sögð mjög umfangsmikil og samkvæmt heimildum fréttastofu teygir hún sig aftur til ársins 2025. Lögregla segist ekki geta veitt frekari upplýsingar að svo stöddu.

Tilkynningu frá lögreglu má sjá hér að neðan.

Sex voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær eftir að Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu réðist í viðamiklar aðgerðir í umdæminu í þágu rannsóknar hennar á fíkniefnamisferli og peningaþvætti. Framkvæmdar voru húsleitir og handtökur á nokkrum stöðum og lagt var hald á bæði fjármuni og fíkniefni. Sex voru síðan úrskurðaðir í gæsluvarðhald eins og áður sagði, og nær það til föstudags, en hinir sömu eru allir Íslendingar.

Rannsókn málsins er mjög umfangsmikil, en ekki er hægt að veita frekari upplýsingar að svo stöddu.

Lögreglumál Fíkniefnabrot

Tengdar fréttir

Fjöldi handtekinn í aðgerðum lögreglu

Fjöldi manns var handtekinn í samhæfðum lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í morgun í tengslum við rannsókn á stórfelldu fíkniefnalagabroti, dreifingu og sölu og peningaþvætti. 

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið