Begoña Gómez, eiginkona Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, verður dregin fyrir dóm ásamt aðstoðarkonu sinni vegna ásakana um fjárdrátt og misnota aðstöðu sína. Bæði verjendur og saksóknarar fara fram á að Gómez verði sýknuð.
Ásakanirnar á hendur Gómez hafa varpað skugga á Sánchez á kjörtímabilinu. Hún er sögð hafa notfært sér aðstöðu sína sem eiginkona forsætisráðherrans þegar hún fékk styrktaraðila til þess að fjármagna námsbraut sem hún stýrði við Complutense-háskólann í Madrid. Þá er hún sögð hafa notað opinbert fé og starfsmenn í eigin þágu.
Rannsóknardómari fyrirskipaði í gær að réttað yrði yfir bæði Gómez og Cristinu Álvarez, aðstoðarkonu hennar, að því er segir í frétt Politico. Ríkissaksóknari Spánar telur að Gómez hafi ekki brotið lög og fara bæði embættið og verjendur fram á að hún verði sýknuð.
Íhaldssöm kaþólsk samtök sem kallast Láttu í þér heyrast (sp. Hazte oír) eru sækjendur í málinu gegn forsætisráðherrafrúnni. Þau krefjast þrettán ára fangelsisdóms yfir Gómez.
Málið gegn Gómez átti upphaflega upptök sín hjá Hreinum höndum (sp. Manos limpias), fjarhægrisamtökum sem sækjast eftir að sækja pólitíska andstæðinga til saka.
Öll spjót hafa staðið á Sósíalistaflokki Sánchez forsætisráðherra að undanförnu. José Luis Zapatero, fyrrverandi leiðtogi flokksins og forsætisráðherra, hefur verið sakaður um spillingu. Náinn ráðgjafi Sánchez er einngi sakaður um mútuþægni í tengslum við veitingu samninga við ríkið.