Samfylkingin er áfram stærsti flokkur landsins með ríflega tuttugu og sjö prósenta fylgi í nýrri könnun Maskínu. Fylgi Viðreisnar stendur nær óbreytt í tæpum tólf prósentum en Flokkur fólksins dalar aftur á móti lítillega og fer niður í rúm fjögur prósent. Samanlagt fylgi stjórnarflokkanna breytist lítið á milli mánaða.
Rætt hefur verið um stöðu stjórnarflokkanna í ljósi niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar þar sem þjóðin hafnaði því að fara í aðildarviðræður við Evrópusambandið og hefur staða Viðreisnar, sem hefur sett Evrópumál á oddinn, sérstaklega verið nefnd. Samkvæmt nýrri könnun Maskínu virðist fylgishreyfingin afar lítil.
Í síðustu könnun Maskínu í ágúst mældust ríkisstjórnarflokkarnir þrír með samanlagt 42,9 prósenta fylgi. Staða þeirra styrkist örlítið á milli mánaða og stendur fylgið í 43,6 prósentum í septembermælingunni.
Fylgi Samfylkingarinnar eykst um ríflega eitt prósentustig og mælist 27,5 prósent en á móti dregst fylgi Flokks fólksins saman um eitt prósentustig og mælist 4,3 prósent. Þá breytist fylgi Viðreisnar nær ekkert og stendur í 11,9 prósentum.
Sjálfstæðisflokkurinn mælist næst stærstur með tuttugu og fimm prósent og er fylgið óbreytt á milli kannnana. Þá haggast Miðflokkurinn ekki heldur og mælist með þrettán prósent. Framsókn mælist einnig á sama stað með 7,5 prósenta fylgi.
Þá eru ekki miklar breytingar á stöðu flokkanna þriggja sem standa utan þings. VG mælist með 4,5 prósenta fylgi, Píratar eru með ríflega þrjú prósent en fylgi Sósíalista dregst aðeins saman og stendur í þremur prósentum.
Septembermælingin byggir á þremur könnunum og alls tóku 4.544 afstöðu til flokks. Fyrsta könnunin fór fram 21. 25. ágúst, önnur 27. til 28. ágúst og sú þriðja 8. til 14 ágúst.