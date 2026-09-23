Innlent

Fylgi haggast varla eftir at­kvæða­greiðslu

Sunna Sæmundsdóttir skrifar
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, formaður Viðreisnar.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, formaður Viðreisnar. vísir/Viktor Freyr

Samfylkingin er áfram stærsti flokkur landsins með ríflega tuttugu og sjö prósenta fylgi í nýrri könnun Maskínu. Fylgi Viðreisnar stendur nær óbreytt í tæpum tólf prósentum en Flokkur fólksins dalar aftur á móti lítillega og fer niður í rúm fjögur prósent. Samanlagt fylgi stjórnarflokkanna breytist lítið á milli mánaða.

Rætt hefur verið um stöðu stjórnarflokkanna í ljósi niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar þar sem þjóðin hafnaði því að fara í aðildarviðræður við Evrópusambandið og hefur staða Viðreisnar, sem hefur sett Evrópumál á oddinn, sérstaklega verið nefnd. Samkvæmt nýrri könnun Maskínu virðist fylgishreyfingin afar lítil.

Í síðustu könnun Maskínu í ágúst mældust ríkisstjórnarflokkarnir þrír með samanlagt 42,9 prósenta fylgi. Staða þeirra styrkist örlítið á milli mánaða og stendur fylgið í 43,6 prósentum í septembermælingunni. 

Fylgi Samfylkingarinnar eykst um ríflega eitt prósentustig og mælist 27,5 prósent en á móti dregst fylgi Flokks fólksins saman um eitt prósentustig og mælist 4,3 prósent. Þá breytist fylgi Viðreisnar nær ekkert og stendur í 11,9 prósentum.

Sjálfstæðisflokkurinn mælist næst stærstur með tuttugu og fimm prósent og er fylgið óbreytt á milli kannnana. Þá haggast Miðflokkurinn ekki heldur og mælist með þrettán prósent. Framsókn mælist einnig á sama stað með 7,5 prósenta fylgi.

Þá eru ekki miklar breytingar á stöðu flokkanna þriggja sem standa utan þings. VG mælist með 4,5 prósenta fylgi, Píratar eru með ríflega þrjú prósent en fylgi Sósíalista dregst aðeins saman og stendur í þremur prósentum.

Septembermælingin byggir á þremur könnunum og alls tóku 4.544 afstöðu til flokks. Fyrsta könnunin fór fram 21. 25. ágúst, önnur 27. til 28. ágúst og sú þriðja 8. til 14 ágúst.

Skoðanakannanir Viðreisn Samfylkingin Sjálfstæðisflokkurinn Miðflokkurinn Framsóknarflokkurinn Flokkur fólksins Píratar Sósíalistaflokkurinn Þjóðar­at­kvæða­greiðsla um ESB-viðræður

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